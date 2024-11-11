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Рождественский пост 2024 — когда начнется и как настроиться

11 ноября 2024 15:44
Светлана Зайцева - Редактор
Когда Рождественский пост 2024 года — дата, главные ограничения, как настроиться
Верующая в церкви на праздничной службе к Рождеству Христову. Фото: Букви
Светлана Зайцева - Редактор

Рождественский пост — один из важнейших периодов в церковном календаре, символизирующий духовное и телесное очищение, готовя верующих к празднованию Рождества. Это также самый длинный пост, продолжительность которого составляет 40 дней. В это время необходимо отказаться от определенных блюд и продуктов, а также соблюдать духовные правила.

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Новини.LIVE расскажет, когда начнется и завершится Рождественский пост, какие будут действовать важные ограничения в течение этого периода и как правильно подготовиться, чтобы прожить это время с пользой для души и здоровья.

Когда Рождественский пост 2024 года

По новому церковному календарю, на который ПЦУ и УГКЦ перешли еще в сентябре 2023 года, Рождественский пост 2024 года начинается 15 ноября и заканчивается в Сочельник 24 декабря (с 28 ноября по 6 января по старому стилю). Соответственно само Рождество мы встретим 25 декабря.

По традиции начало Рождественского поста выпадает на следующий день после дня памяти апостола Филиппа. Поэтому второе название этого периода — Филиппов пост или Филипповка.

 

Когда Рождественский пост 2024 года
Рождественская свеча в церкви. Фото: pomisna.info

Что такое Рождественский пост и почему он важен

Во время поста христиане стремятся укрепить свою связь с Богом через духовное очищение и самопожертвование. Наши предки верили, что это не только физический отказ от некоторых продуктов, но и путь к очищению души. Молитва, покаяние и внутреннее осмысление помогают глубже подготовиться к Рождеству Христову.

Что можно и нельзя есть во время Рождественского поста

Во время поста верующие должны отказаться от:

  • мясных блюд;
  • молочных продуктов;
  • яиц;
  • блюд, содержащих мясо или молочные ингредиенты;
  • фастфуда и вредных закусок;
  • сладостей;
  • алкоголя (за исключением разрешенного вина в определенные дни).

Основу рациона должны составлять овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы и орехи. Разрешается употреблять:

  • бобовые: нут, фасоль, горох, чечевицу;
  • крупы: рис, гречку, пшено, овсянку, перловку;
  • овощи: картофель, свекла, морковь, тыква, капуста и другие сезонные продукты;
  • фрукты и сухофрукты;
  • грибы;
  • консервированные овощи.

В определенные дни можно есть рыбу.

 

Что можно и нельзя есть во время Рождественского поста
Постный обед в Рождественский пост. Фото: depositphotos.com

Какие есть духовные запреты во время Рождественского поста

Рождественский пост — это не только о еде, но и о духовной подготовке. В это время следует избегать:

  • ссор;
  • ненависти к кому-то или к чему-либо;
  • алчности;
  • курения;
  • развлечений, это касается как вечеринок или громких празднований, так и азартных или компьютерных игр.

Церковь также не рекомендует венчание в этот период. Это время для самосовершенствования, покоя и смирения.

 

Каковы духовные запреты во время Рождественского поста
Верующая в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Как подготовиться к посту — советы

Подготовка к Рождественскому посту — это время для внутреннего обновления, которое принесет больше радости и покоя в жизни каждого, кто его придерживается.

Архимандрит Константин Марченко советует начать с оценки своего здоровья, чтобы определить, способен ли организм выдержать пост. Если есть хронические заболевания или противопоказания врачей, от поста лучше отказаться. В то же время уделять больше времени изучению Библии и молитвам.

Кроме этого, по его словам, необходимо настроиться морально и определить, от чего отказаться будет сложнее всего — например, кофе или сладостей. Это может стать первым шагом в духовной работе над собой.

Настоятель отмечает, что важно сосредоточиться на борьбе с наибольшими внутренними слабостями и недостатками. Для кого-то это обязательная чашка кофе утром, для другого — длинные разговоры по телефону. Отказ от таких вещей может помочь достичь подлинного очищения и получить пользу от поста.

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