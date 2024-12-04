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День святой Варвары — как и о чем молиться в этот день

4 декабря 2024 05:55
Светлана Конюшенко - Редактор
Сильная молитва на Варварин день — как правильно молиться, о чем просить
Молодая верующая, которая молится в церкви. Фото: Alamy
Светлана Конюшенко - Редактор

Четвертого декабря в Украине отмечается День Варвары, которая является символом веры и силы духа, а верующие в церкви в этот день читают молитву. Мы рассказываем, как правильно и о чем следует молиться перед иконой святой Варвары, чтобы в жизни не было никаких проблем.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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День Варвары — что это за церковный праздник

С недавних пор верующие по новому церковному календарю четвертого декабря чтят память святой великомученицы Варвары, которая считается одной из самых известных святых в христианстве. Женщина проживала в третьем столетии в городе Илиополь.

Отец Варвары Диоскор был богатым человеком, а сама женщина получила хорошее образование. Когда женщина познакомилась с христианским учением, она стала христианкой и крестилась за спиной отца. Когда он об этом узнал, он заключил в тюрьму собственную дочь и отдал ее под суд, пытаясь заставить отказаться от своей веры.

Позже Диоскор приказал казнить свою дочь, а сам был наказан небесным огнем и погиб в тот же день.

Святая Варвара
Изображение святой великомученицы Варвары. Фото иллюстративное: Pinterest

О чем можно просить в церкви у иконы святой Варвары

В церкви у иконы святой Варвары обычно просят о том, чтобы:

  • Удачно и быстро выйти замуж
  • Стать счастливым человеком или забеременеть
  • Защитить себя от внезапной смерти
  • Вылечить болезни, в частности, укрепить здоровье детей
Икона
Икона святой Варвары в Свято-Покровском кафедральном соборе во Львове. Фото: Духовное Величие Львова

Как правильно молиться в Варварин день

"Святая Великомученица Варвара! Я вспоминаю сегодня муки, которые Ты претерпела за веру в Пресвятую Троицу и прошу Тебя: помолись за меня к Богу-Отцу, чтобы дал мне силы победить разные земные наклонности, сердце и душу вознеси к небесным вещам. Молись Богу-Сыну, чтобы по его милости я оставил(-а) сонливость и лень и начал ревностно ходить дорогами святого Евангелия. Моли и Святого Духа, чтобы восстановил меня, укрепил и освятил. Святая Великомученица Варвара! Пусть раны Твоего святого тела исцелят раны, которые моей душе нанес грех, а Твоя невинно пролитая кровь да очистит меня. Через муки и смерть Твою, умоляю Тебя, святая Великомученица Варвара, не дай мне умереть без покаяния и не приняв святые Тайны Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Аминь"

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