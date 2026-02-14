Відео
Головна Свята День святого Валентина 2026 — щирі привітання для військових

День святого Валентина 2026 — щирі привітання для військових

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 05:15
З Днем святого Валентина 2026 — зворушливі привітання та листівки військовим
Дівчина обіймається з військовим. Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters

Сьогодні тисячі українців боронять нашу країну та зустрічають День святого Валентина далеко від своїх коханих. І хоч немає змоги обійняти найдорожчих, щирі слова підтримки, любові та вдячності здатні зігріти навіть на відстані. 

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих та зворушливих привітань з Днем закоханих для воїнів Збройні сили України.

Читайте також:

Привітання для захисників і захисниць з Днем святого Валентина у прозі

Коханий мій, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Я безмежно вдячна тобі за твою мужність, турботу та ніжність. Повертайся скоріше, мій рідний. Я тебе безмежно кохаю.

***

З Днем закоханих, моє кохання! Нехай твоя сміливість і сила завжди ведуть тебе вперед, а доля береже від усього лихого. 

***

Я щодня чекаю нашої зустрічі й вірю, що зовсім скоро ми знову будемо разом. Зі святом тебе, моє сонечко! 

***

Дякую долі за те, що подарувала мені тебе. Я мрію якнайшвидше побачити тебе, обійняти й більше ніколи не відпускати. Кохаю тебе всім серцем!

***

Ти — моя гордість, моя сила і моя найбільша любов. Нехай кожен день наближає нас до щасливої зустрічі. Чекаю тебе і кохаю безмежно. З Днем святого Валентина! 

Привітання з Днем закоханих у віршах українською мовою

Доблесть, честь, відвага, сміливість —
Є все це у тебе,
З Днем Валентина, мій військовий,
Бережи завжди себе,
Нехай тебе удача любить,
І Бог нехай оберігає,
В житті нехай твоїм не буде
Образ, туги, бід і печалі!

***

З Днем закоханих вітаю!
Бути з тобою завжди бажаю,
Нехай любов тебе веде
День за днем, з року в рік
Так само точно, як мене.
Сонце, я люблю тебе!

***

Лише з тобою дізнатися змогла я,
Як змінює світ любов.
З Днем закоханих вітаю!
Чекаю з тобою зустрічі знов!

***

Мій коханий і єдиний,
Вся любов моя — тобі.
Я тобі дарую серце,
По життю його неси.
Знай, що я з тобою поряд,
За тобою йду завжди.
Хай кохання це безмежне
Захистить нас від біди.

***

З вечора до рання
Думаю про тебе!
Ти моє кохання,
Подарунок неба!
Не віддам нікому,
Не віддам нізащо!
Поспішай додому,
Моє тихе щастя.

Листівки військовим до Дня закоханих 2026

Листівки військовим до Дня закоханих 2026
Листівки до Дня закоханих 2026. Колаж: Новини.LIVE
З Днем святого Валентина 2026 — листівки
Листівки до Дня закоханих 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем закоханих 2026 у листівках
Листівки до Дня закоханих 2026. Колаж: Новини.LIVE
Привітання для захисників і захисниць з Днем святого Валентина
Листівки до Дня закоханих 2026. Колаж: Новини.LIVE
День святого Валентина 2026 — листівки для військових
Листівки до Дня закоханих 2026. Колаж: Новини.LIVE

З Днем святого Валентина 2026 — зворушливі привітання
Листівки до Дня закоханих 2026. Колаж: Новини.LIVE

Також пропонуємо інші цікаві теми до Дня святого Валентина

Як можна красиво підписати валентинку для коханої людини.

Як ворожити на День закоханих, щоб дізнатися про майбутнє кохання та судженого.

Які подарунки не можна робити у День закоханих.

привітання військові День закоханих День Святого Валентина 14 лютого свято
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
