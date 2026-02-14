З Днем святого Валентина 2026 — зворушливі привітання та листівки військовим

Дівчина обіймається з військовим. Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters

Сьогодні тисячі українців боронять нашу країну та зустрічають День святого Валентина далеко від своїх коханих. І хоч немає змоги обійняти найдорожчих, щирі слова підтримки, любові та вдячності здатні зігріти навіть на відстані.

Новини.LIVE ділиться добіркою щирих та зворушливих привітань з Днем закоханих для воїнів Збройні сили України.

Привітання для захисників і захисниць з Днем святого Валентина у прозі

Коханий мій, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Я безмежно вдячна тобі за твою мужність, турботу та ніжність. Повертайся скоріше, мій рідний. Я тебе безмежно кохаю.

***

З Днем закоханих, моє кохання! Нехай твоя сміливість і сила завжди ведуть тебе вперед, а доля береже від усього лихого.

***

Я щодня чекаю нашої зустрічі й вірю, що зовсім скоро ми знову будемо разом. Зі святом тебе, моє сонечко!

***

Дякую долі за те, що подарувала мені тебе. Я мрію якнайшвидше побачити тебе, обійняти й більше ніколи не відпускати. Кохаю тебе всім серцем!

***

Ти — моя гордість, моя сила і моя найбільша любов. Нехай кожен день наближає нас до щасливої зустрічі. Чекаю тебе і кохаю безмежно. З Днем святого Валентина!

Привітання з Днем закоханих у віршах українською мовою

Доблесть, честь, відвага, сміливість —

Є все це у тебе,

З Днем Валентина, мій військовий,

Бережи завжди себе,

Нехай тебе удача любить,

І Бог нехай оберігає,

В житті нехай твоїм не буде

Образ, туги, бід і печалі!

***

З Днем закоханих вітаю!

Бути з тобою завжди бажаю,

Нехай любов тебе веде

День за днем, з року в рік

Так само точно, як мене.

Сонце, я люблю тебе!

***

Лише з тобою дізнатися змогла я,

Як змінює світ любов.

З Днем закоханих вітаю!

Чекаю з тобою зустрічі знов!

***

Мій коханий і єдиний,

Вся любов моя — тобі.

Я тобі дарую серце,

По життю його неси.

Знай, що я з тобою поряд,

За тобою йду завжди.

Хай кохання це безмежне

Захистить нас від біди.

***

З вечора до рання

Думаю про тебе!

Ти моє кохання,

Подарунок неба!

Не віддам нікому,

Не віддам нізащо!

Поспішай додому,

Моє тихе щастя.

Листівки військовим до Дня закоханих 2026

