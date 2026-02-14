Видео
Главная Праздники День святого Валентина 2026 — искренние поздравления для военных

День святого Валентина 2026 — искренние поздравления для военных

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 05:15
С Днем святого Валентина 2026 — трогательные поздравления и открытки военным
Девушка обнимается с военным. Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters

Сегодня тысячи украинцев защищают нашу страну и встречают День святого Валентина вдали от своих любимых. И хотя нет возможности обнять дорогих, искренние слова поддержки, любви и благодарности способны согреть даже на расстоянии.

Новини.LIVE делится подборкой искренних и трогательных поздравлений с Днем влюбленных для воинов Вооруженных сил Украины.

Поздравления для защитников и защитниц с Днем святого Валентина в прозе

Любимый мой, поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Я бесконечно благодарна тебе за твое мужество, заботу и нежность. Возвращайся скорее, мой родной. Я тебя безгранично люблю.

***

С Днем влюбленных, моя любовь! Пусть твоя смелость и сила всегда ведут тебя вперед, а судьба бережет от всего плохого.

***

Я каждый день жду нашей встречи и верю, что совсем скоро мы снова будем вместе. С праздником тебя, мое солнышко!

***

Спасибо судьбе за то, что подарила мне тебя. Я мечтаю как можно быстрее увидеть тебя, обнять и больше никогда не отпускать. Люблю тебя всем сердцем!

***

Ты — моя гордость, моя сила и моя самая большая любовь. Пусть каждый день приближает нас к счастливой встрече. Жду тебя и люблю безгранично. С Днем святого Валентина!

Поздравления с Днем влюбленных в стихах на украинском языке

Доблесть, честь, відвага, сміливість —
Є все це у тебе,
З Днем Валентина, мій військовий,
Бережи завжди себе,
Нехай тебе удача любить,
І Бог нехай оберігає,
В житті нехай твоїм не буде
Образ, туги, бід і печалі!

***

З Днем закоханих вітаю!
Бути з тобою завжди бажаю,
Нехай любов тебе веде
День за днем, з року в рік
Так само точно, як мене.
Сонце, я люблю тебе!

***

Лише з тобою дізнатися змогла я,
Як змінює світ любов.
З Днем закоханих вітаю!
Чекаю з тобою зустрічі знов!

***

Мій коханий і єдиний,
Вся любов моя — тобі.
Я тобі дарую серце,
По життю його неси.
Знай, що я з тобою поряд,
За тобою йду завжди.
Хай кохання це безмежне
Захистить нас від біди.

***

З вечора до рання
Думаю про тебе!
Ти моє кохання,
Подарунок неба!
Не віддам нікому,
Не віддам нізащо!
Поспішай додому,
Моє тихе щастя.

Открытки военным ко Дню влюбленных 2026

Листівки військовим до Дня закоханих 2026
Открытки ко Дню влюбленных 2026. Коллаж: Новини.LIVE
З Днем святого Валентина 2026 — листівки
Открытки ко Дню влюбленных 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем закоханих 2026 у листівках
Открытки ко Дню влюбленных 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання для захисників і захисниць з Днем святого Валентина
Открытки ко Дню влюбленных 2026. Коллаж: Новини.LIVE
День святого Валентина 2026 — листівки для військових
Открытки ко Дню влюбленных 2026. Коллаж: Новини.LIVE

З Днем святого Валентина 2026 — зворушливі привітання
Открытки ко Дню влюбленных 2026. Коллаж: Новини.LIVE

поздравления военные День влюбленных День Святого Валентина 14 февраля праздник
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
