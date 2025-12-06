Відео
Україна
День Святого Миколая 2025 — душевні побажання та яскраві листівки

День Святого Миколая 2025 — душевні побажання та яскраві листівки

Дата публікації: 6 грудня 2025 05:02
З Днем Святого Миколая 2025 — найкращі привітання у листівках, прозі та віршах
Святий Миколай у Львові. Фото: shutterstock.com

Сьогодні, 6 грудня, ми зустрічаємо одне з найсвітліших та найдобріших свят зими — День Святого Миколая. Ця дата сповнена радістю, затишком, посмішками близьких та приємними подарунками. Саме зараз хочеться поділитися добром з іншими, подзвонити та написати тим, з ким давно не спілкувався і, звичайно, побажати миру.

Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та щирих привітань у прозі, віршах та листівках з Днем Святого Миколая. Подаруйте своїм близьким, друзям та знайомим теплі слова.

День Святого Миколая 2025 — привітання у прозі 

Вітаю з Днем Святого Миколая! Нехай ваш дім буде наповнений радістю, спокоєм та сімейним затишком. 

***

Щасливого Дня Святого Миколая! Нехай цей день принесе у ваше життя мир і багато щирих моментів. Хай Миколай Чудотворець оберігає вашу родину від усіх випробувань.

***

Вітаю зі святом Миколая! Нехай кожен новий день приносить вам натхнення та надію. Бажаю миру в серці, щастя в домі та віри у чудо.

***

З Днем Святого Миколая! Нехай це світле свято подарує вашому серцю спокій, тепло та радість. Хай любов і добробут оселяться у вашій оселі, а всі негаразди залишаться позаду.

***

Вітаю зі святом святого Миколая! Нехай цей день стане особливим, подарує тепло, щастя і святковий настрій. Хай Миколай Чудотворець благословляє вас добром і береже вашу родину.

***

Вітаю з чарівним Днем Святого Миколая! Нехай серце сповниться вірою в дива, а життя — добрими подіями та приємними новинами.

Привітання з Днем Святого Миколая у віршах українською мовою 

Святий Миколай у віконце загляне,
Добром і теплом ваш дім обійме.
Хай щастя і віра у серцях не згасає,
Здоров'я й любов хай завжди буде з вами!

***

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе усім здоров'я!

***

Святий Миколай нехай сім'ю оберігає,
Здоров'я, достаток під подушку сховає.
Щоб жили в мирі, багатстві та щасті,
Щоб обминули лихі всі напасті.

***

З Днем святого Миколая
Вас вітаю зараз я!
Буде хай міцним здоров'я,
Радість хай несе сім'я.
Чудотворець хай дарує
Сили, віру та надію,
Допоможе неодмінно
Всі здійснити ваші мрії.

***

З Днем Святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай зимове, гарне свято
Принесе тепла багато!

***

З Днем святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!

***

З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення бажань вам побажаю.
Щоб вашу домівку Янгол беріг,
На здоров'я та щастя був оберіг.

Красиві листівки з Днем Святого Миколая 2025

Красиві листівки з Днем Святого Миколая 2025
Листівки з Днем Святого Миколая 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем Святого Миколая у листівках
Листівки з Днем Святого Миколая 2025. Колаж: Новини.LIVE
День Святого Миколая 2025 — привітання
Листівки з Днем Святого Миколая 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Святого Миколая 2025

 

 

 

привітання листівки побажання День Святого Миколая свято 6 грудня
Софія Сурай - Редактор
Автор:
Софія Сурай
