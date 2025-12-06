З Днем Святого Миколая 2025 — найкращі привітання у листівках, прозі та віршах

День Святого Миколая 2025 — душевні побажання та яскраві листівки
Сьогодні, 6 грудня, ми зустрічаємо одне з найсвітліших та найдобріших свят зими — День Святого Миколая. Ця дата сповнена радістю, затишком, посмішками близьких та приємними подарунками. Саме зараз хочеться поділитися добром з іншими, подзвонити та написати тим, з ким давно не спілкувався і, звичайно, побажати миру.
Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та щирих привітань у прозі, віршах та листівках з Днем Святого Миколая. Подаруйте своїм близьким, друзям та знайомим теплі слова.
День Святого Миколая 2025 — привітання у прозі
Вітаю з Днем Святого Миколая! Нехай ваш дім буде наповнений радістю, спокоєм та сімейним затишком.
***
Щасливого Дня Святого Миколая! Нехай цей день принесе у ваше життя мир і багато щирих моментів. Хай Миколай Чудотворець оберігає вашу родину від усіх випробувань.
***
Вітаю зі святом Миколая! Нехай кожен новий день приносить вам натхнення та надію. Бажаю миру в серці, щастя в домі та віри у чудо.
***
З Днем Святого Миколая! Нехай це світле свято подарує вашому серцю спокій, тепло та радість. Хай любов і добробут оселяться у вашій оселі, а всі негаразди залишаться позаду.
***
Вітаю зі святом святого Миколая! Нехай цей день стане особливим, подарує тепло, щастя і святковий настрій. Хай Миколай Чудотворець благословляє вас добром і береже вашу родину.
***
Вітаю з чарівним Днем Святого Миколая! Нехай серце сповниться вірою в дива, а життя — добрими подіями та приємними новинами.
Привітання з Днем Святого Миколая у віршах українською мовою
Святий Миколай у віконце загляне,
Добром і теплом ваш дім обійме.
Хай щастя і віра у серцях не згасає,
Здоров'я й любов хай завжди буде з вами!
***
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе усім здоров'я!
***
Святий Миколай нехай сім'ю оберігає,
Здоров'я, достаток під подушку сховає.
Щоб жили в мирі, багатстві та щасті,
Щоб обминули лихі всі напасті.
***
З Днем святого Миколая
Вас вітаю зараз я!
Буде хай міцним здоров'я,
Радість хай несе сім'я.
Чудотворець хай дарує
Сили, віру та надію,
Допоможе неодмінно
Всі здійснити ваші мрії.
***
З Днем Святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай зимове, гарне свято
Принесе тепла багато!
***
З Днем святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!
***
З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення бажань вам побажаю.
Щоб вашу домівку Янгол беріг,
На здоров'я та щастя був оберіг.
Красиві листівки з Днем Святого Миколая 2025
Відеопривітання з Днем Святого Миколая 2025
