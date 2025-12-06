З Днем Святого Миколая 2025 — найкращі привітання у листівках, прозі та віршах

Святий Миколай у Львові. Фото: shutterstock.com

Сьогодні, 6 грудня, ми зустрічаємо одне з найсвітліших та найдобріших свят зими — День Святого Миколая. Ця дата сповнена радістю, затишком, посмішками близьких та приємними подарунками. Саме зараз хочеться поділитися добром з іншими, подзвонити та написати тим, з ким давно не спілкувався і, звичайно, побажати миру.

Новини.LIVE ділиться добіркою красивих та щирих привітань у прозі, віршах та листівках з Днем Святого Миколая. Подаруйте своїм близьким, друзям та знайомим теплі слова.

День Святого Миколая 2025 — привітання у прозі

Вітаю з Днем Святого Миколая! Нехай ваш дім буде наповнений радістю, спокоєм та сімейним затишком.

***

Щасливого Дня Святого Миколая! Нехай цей день принесе у ваше життя мир і багато щирих моментів. Хай Миколай Чудотворець оберігає вашу родину від усіх випробувань.

***

Вітаю зі святом Миколая! Нехай кожен новий день приносить вам натхнення та надію. Бажаю миру в серці, щастя в домі та віри у чудо.

***

З Днем Святого Миколая! Нехай це світле свято подарує вашому серцю спокій, тепло та радість. Хай любов і добробут оселяться у вашій оселі, а всі негаразди залишаться позаду.

***

Вітаю зі святом святого Миколая! Нехай цей день стане особливим, подарує тепло, щастя і святковий настрій. Хай Миколай Чудотворець благословляє вас добром і береже вашу родину.

***

Вітаю з чарівним Днем Святого Миколая! Нехай серце сповниться вірою в дива, а життя — добрими подіями та приємними новинами.

Привітання з Днем Святого Миколая у віршах українською мовою

Святий Миколай у віконце загляне,

Добром і теплом ваш дім обійме.

Хай щастя і віра у серцях не згасає,

Здоров'я й любов хай завжди буде з вами!

***

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці,

І принесе у вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе усім здоров'я!

***

Святий Миколай нехай сім'ю оберігає,

Здоров'я, достаток під подушку сховає.

Щоб жили в мирі, багатстві та щасті,

Щоб обминули лихі всі напасті.

***

З Днем святого Миколая

Вас вітаю зараз я!

Буде хай міцним здоров'я,

Радість хай несе сім'я.

Чудотворець хай дарує

Сили, віру та надію,

Допоможе неодмінно

Всі здійснити ваші мрії.

***

З Днем Святого Миколая

Щиро, від душі вітаю!

Хай зимове, гарне свято

Принесе тепла багато!

***

З Днем святого Миколая

Щиро, від душі вітаю!

Хай дзвенять від сміху шибки,

Хай в душі співають скрипки,

Хай пісні не замовкають,

Хай веселощі чекають,

Хай здійсняться ваші мрії,

Добра вам, щастя та надії!

***

З днем Миколая вас привітаю,

Здійснення бажань вам побажаю.

Щоб вашу домівку Янгол беріг,

На здоров'я та щастя був оберіг.

Красиві листівки з Днем Святого Миколая 2025

Листівки з Днем Святого Миколая 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Святого Миколая 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Святого Миколая 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем Святого Миколая 2025

