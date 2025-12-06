С Днем Святого Николая 2025 — лучшие поздравления в открытках, прозе и стихах

Святой Николай во Львове. Фото: shutterstock.com

Сегодня, 6 декабря, мы встречаем один из самых светлых и добрых праздников зимы — День Святого Николая. Эта дата полна радостью, уютом, улыбками близких и приятными подарками. Именно сейчас хочется поделиться добром с другими, позвонить и написать тем, с кем давно не общался и, конечно, пожелать мира.

Новини.LIVE делится подборкой красивых и искренних поздравлений в прозе, стихах и открытках с Днем Святого Николая. Подарите своим близким, друзьям и знакомым теплые слова.

Реклама

Читайте также:

День Святого Николая 2025 — поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Святого Николая! Пусть ваш дом будет наполнен радостью, спокойствием и семейным уютом.

***

Счастливого Дня Святого Николая! Пусть этот день принесет в вашу жизнь мир и много искренних моментов. Пусть Николай Чудотворец оберегает вашу семью от всех испытаний.

***

Поздравляю с праздником Николая! Пусть каждый новый день приносит вам вдохновение и надежду. Желаю мира в сердце, счастья в доме и веры в чудо.

***

С Днем Святого Николая! Пусть этот светлый праздник подарит вашему сердцу покой, тепло и радость. Пусть любовь и благополучие поселятся в вашем доме, а все невзгоды останутся позади.

***

Поздравляю с праздником святого Николая! Пусть этот день станет особенным, подарит тепло, счастье и праздничное настроение. Пусть Николай Чудотворец благословляет вас добром и бережет вашу семью.

***

Поздравляю с волшебным Днем Святого Николая! Пусть сердце наполнится верой в чудеса, а жизнь — добрыми событиями и приятными новостями.

Поздравления с Днем Святого Николая в стихах на украинском языке

Святий Миколай у віконце загляне,

Добром і теплом ваш дім обійме.

Хай щастя і віра у серцях не згасає,

Здоров'я й любов хай завжди буде з вами!

***

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці,

І принесе у вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов'ю,

І принесе усім здоров'я!

***

Святий Миколай нехай сім'ю оберігає,

Здоров'я, достаток під подушку сховає.

Щоб жили в мирі, багатстві та щасті,

Щоб обминули лихі всі напасті.

***

З Днем святого Миколая

Вас вітаю зараз я!

Буде хай міцним здоров'я,

Радість хай несе сім'я.

Чудотворець хай дарує

Сили, віру та надію,

Допоможе неодмінно

Всі здійснити ваші мрії.

***

З Днем Святого Миколая

Щиро, від душі вітаю!

Хай зимове, гарне свято

Принесе тепла багато!

***

З Днем святого Миколая

Щиро, від душі вітаю!

Хай дзвенять від сміху шибки,

Хай в душі співають скрипки,

Хай пісні не замовкають,

Хай веселощі чекають,

Хай здійсняться ваші мрії,

Добра вам, щастя та надії!

***

З днем Миколая вас привітаю,

Здійснення бажань вам побажаю.

Щоб вашу домівку Янгол беріг,

На здоров'я та щастя був оберіг.

Красивые открытки с Днем Святого Николая 2025

Открытки с Днем Святого Николая 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем Святого Николая 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем Святого Николая 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Днем Святого Николая 2025

Также предлагаем другие интересные статьи ко Дню Святого Николая

Каких традиций придерживаются украинцы в Праздник Николая и какие запреты нельзя нарушать.

С какими сильными молитвами стоит обратиться к святому Николаю для защиты, здоровья и исполнения желаний.

Какую погоду на Святого Николая ожидать украинцам.