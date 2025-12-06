Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники День Святого Николая 2025 — душевные пожелания и яркие открытки

День Святого Николая 2025 — душевные пожелания и яркие открытки

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 05:02
С Днем Святого Николая 2025 — лучшие поздравления в открытках, прозе и стихах
Святой Николай во Львове. Фото: shutterstock.com

Сегодня, 6 декабря, мы встречаем один из самых светлых и добрых праздников зимы — День Святого Николая. Эта дата полна радостью, уютом, улыбками близких и приятными подарками. Именно сейчас хочется поделиться добром с другими, позвонить и написать тем, с кем давно не общался и, конечно, пожелать мира.

Новини.LIVE делится подборкой красивых и искренних поздравлений в прозе, стихах и открытках с Днем Святого Николая. Подарите своим близким, друзьям и знакомым теплые слова.

Реклама
Читайте также:

День Святого Николая 2025 — поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Святого Николая! Пусть ваш дом будет наполнен радостью, спокойствием и семейным уютом.

***

Счастливого Дня Святого Николая! Пусть этот день принесет в вашу жизнь мир и много искренних моментов. Пусть Николай Чудотворец оберегает вашу семью от всех испытаний.

***

Поздравляю с праздником Николая! Пусть каждый новый день приносит вам вдохновение и надежду. Желаю мира в сердце, счастья в доме и веры в чудо.

***

С Днем Святого Николая! Пусть этот светлый праздник подарит вашему сердцу покой, тепло и радость. Пусть любовь и благополучие поселятся в вашем доме, а все невзгоды останутся позади.

***

Поздравляю с праздником святого Николая! Пусть этот день станет особенным, подарит тепло, счастье и праздничное настроение. Пусть Николай Чудотворец благословляет вас добром и бережет вашу семью.

***

Поздравляю с волшебным Днем Святого Николая! Пусть сердце наполнится верой в чудеса, а жизнь — добрыми событиями и приятными новостями.

Поздравления с Днем Святого Николая в стихах на украинском языке

Святий Миколай у віконце загляне,
Добром і теплом ваш дім обійме.
Хай щастя і віра у серцях не згасає,
Здоров'я й любов хай завжди буде з вами!

***

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе усім здоров'я!

***

Святий Миколай нехай сім'ю оберігає,
Здоров'я, достаток під подушку сховає.
Щоб жили в мирі, багатстві та щасті,
Щоб обминули лихі всі напасті.

***

З Днем святого Миколая
Вас вітаю зараз я!
Буде хай міцним здоров'я,
Радість хай несе сім'я.
Чудотворець хай дарує
Сили, віру та надію,
Допоможе неодмінно
Всі здійснити ваші мрії.

***

З Днем Святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай зимове, гарне свято
Принесе тепла багато!

***

З Днем святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!

***

З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення бажань вам побажаю.
Щоб вашу домівку Янгол беріг,
На здоров'я та щастя був оберіг.

Красивые открытки с Днем Святого Николая 2025

Красиві листівки з Днем Святого Миколая 2025
Открытки с Днем Святого Николая 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем Святого Миколая у листівках
Открытки с Днем Святого Николая 2025. Коллаж: Новини.LIVE
День Святого Миколая 2025 — привітання
Открытки с Днем Святого Николая 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравление с Днем Святого Николая 2025

 

 

 

Также предлагаем другие интересные статьи ко Дню Святого Николая

Каких традиций придерживаются украинцы в Праздник Николая и какие запреты нельзя нарушать.

С какими сильными молитвами стоит обратиться к святому Николаю для защиты, здоровья и исполнения желаний.

Какую погоду на Святого Николая ожидать украинцам.

поздравления открытки пожелания День Святого Николая праздник 6 декабря
София Сурай - Редактор
Автор:
София Сурай
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации