С Днем Святого Николая 2025 — лучшие поздравления в открытках, прозе и стихах

День Святого Николая 2025 — душевные пожелания и яркие открытки
Сегодня, 6 декабря, мы встречаем один из самых светлых и добрых праздников зимы — День Святого Николая. Эта дата полна радостью, уютом, улыбками близких и приятными подарками. Именно сейчас хочется поделиться добром с другими, позвонить и написать тем, с кем давно не общался и, конечно, пожелать мира.
Новини.LIVE делится подборкой красивых и искренних поздравлений в прозе, стихах и открытках с Днем Святого Николая. Подарите своим близким, друзьям и знакомым теплые слова.
День Святого Николая 2025 — поздравления в прозе
Поздравляю с Днем Святого Николая! Пусть ваш дом будет наполнен радостью, спокойствием и семейным уютом.
***
Счастливого Дня Святого Николая! Пусть этот день принесет в вашу жизнь мир и много искренних моментов. Пусть Николай Чудотворец оберегает вашу семью от всех испытаний.
***
Поздравляю с праздником Николая! Пусть каждый новый день приносит вам вдохновение и надежду. Желаю мира в сердце, счастья в доме и веры в чудо.
***
С Днем Святого Николая! Пусть этот светлый праздник подарит вашему сердцу покой, тепло и радость. Пусть любовь и благополучие поселятся в вашем доме, а все невзгоды останутся позади.
***
Поздравляю с праздником святого Николая! Пусть этот день станет особенным, подарит тепло, счастье и праздничное настроение. Пусть Николай Чудотворец благословляет вас добром и бережет вашу семью.
***
Поздравляю с волшебным Днем Святого Николая! Пусть сердце наполнится верой в чудеса, а жизнь — добрыми событиями и приятными новостями.
Поздравления с Днем Святого Николая в стихах на украинском языке
Святий Миколай у віконце загляне,
Добром і теплом ваш дім обійме.
Хай щастя і віра у серцях не згасає,
Здоров'я й любов хай завжди буде з вами!
***
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов'ю,
І принесе усім здоров'я!
***
Святий Миколай нехай сім'ю оберігає,
Здоров'я, достаток під подушку сховає.
Щоб жили в мирі, багатстві та щасті,
Щоб обминули лихі всі напасті.
***
З Днем святого Миколая
Вас вітаю зараз я!
Буде хай міцним здоров'я,
Радість хай несе сім'я.
Чудотворець хай дарує
Сили, віру та надію,
Допоможе неодмінно
Всі здійснити ваші мрії.
***
З Днем Святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай зимове, гарне свято
Принесе тепла багато!
***
З Днем святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!
***
З днем Миколая вас привітаю,
Здійснення бажань вам побажаю.
Щоб вашу домівку Янгол беріг,
На здоров'я та щастя був оберіг.
Красивые открытки с Днем Святого Николая 2025
Видеопоздравление с Днем Святого Николая 2025
