З Днем Святого Духа 1 червня 2026: красиві листівки, привітання у прозі та віршах

Віряни у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Після Святої Трійці в Україні традиційно зустрічають ще одне велике православне свято — День Святого Духа, яке присвячене Третій Іпостасі Триєдиного Бога. Ця дата символізує живу присутність Божої сили та нагадує про благодать, яку Господь посилає людям для зміцнення віри. Цього дня варто привітати близьких зі святом й побажати їм миру та добра.

Новини.LIVE ділиться добіркою красивих привітань з Днем Святого Духа 2026 у листівках, прозі та віршах.

Красиві привітання з Днем Святого Духа 2026 у віршах українською мовою

Нехай Господь Вас огорне

І в Духів День освятить.

Щоб з щирим серцем Ви жили

Та завжди спокій був у хаті!

***

Хай Бог дарує світлі дні,

Надію й віру на прекрасне,

Думки, щоб були осяйні,

І серце чисте, світле, ясне.

Святого Духа милість Божа

Хай Вашу осяває путь,

Небесна і земна сторожа

До вічності нехай ведуть!

Читайте також:

***

З Днем Святого Духа вам мої вітання!

Хай Господь дарує щастя й процвітання.

Хай Святий Дух щедро вас благословляє,

Від журби й тривоги завжди захищає,

Миру, світла, злагоди зичу вам щоднини,

Щоб були щасливі усі в вашій родині.

Духів День 1 червня 2026: теплі привітання у прозі

З Днем Святого Духа! Нехай благодать Господня наповнить ваше життя світлом, миром і добром.

***

Щиро вітаю зі святом Святого Духа! Нехай це світле свято подарує нові сили та натхнення для добрих справ. Бажаю родинного тепла, душевної гармонії та міцного здоров'я.

***

Нехай День Святого Духа принесе у вашу оселю добробут, затишок і душевний спокій. Зі світлим святом!

***

З Днем Святого Духа! Бажаю, щоб у вашому житті завжди знаходилося місце для любові, милосердя та добрих вчинків. Нехай Господь дарує міцне здоров'я, достаток та злагоду.

***

Вітаю зі святом Святого Духа! Нехай цей день стане початком добрих змін, нових надій і світлих звершень. Бажаю, щоб поруч завжди були люблячі люди.

Привітання з Днем Святого Духа 2026 у красивих листівках

Листівки з Днем Святого Духа 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Святого Духа 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Святого Духа 2026. Колаж: Новини.LIVE

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у День Святого Духа, щоб не накликати нещастя.

Нагадаємо, ми писали, коли буде свято Петра і Павла і як святкувати за українськими звичаями.

Також дізнавайтесь, у яку нову дату свято Івана Купала та які його головні традиції.