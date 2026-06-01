День Святого Духа 2026: красивые открытки и искренние пожелания мира

Дата публикации 1 июня 2026 06:01
С Днем Святого Духа 1 июня 2026: красивые открытки, поздравления в прозе и стихах
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

После Святой Троицы в Украине традиционно встречают еще один большой православный праздник — День Святого Духа, который посвящен Третьей Ипостаси Триединого Бога. Эта дата символизирует живое присутствие Божьей силы и напоминает о благодати, которую Господь посылает людям для укрепления веры. В этот день стоит поздравить близких с праздником и пожелать им мира и добра.

Новини.LIVE делится подборкой красивых поздравлений с Днем Святого Духа 2026 в открытках, прозе и стихах.

Красивые поздравления с Днем Святого Духа 2026 в стихах на украинском языке

Нехай Господь Вас огорне
І в Духів День освятить.
Щоб з щирим серцем Ви жили
Та завжди спокій був у хаті!

***

Хай Бог дарує світлі дні,
Надію й віру на прекрасне,
Думки, щоб були осяйні,
І серце чисте, світле, ясне.
Святого Духа милість Божа
Хай Вашу осяває путь,
Небесна і земна сторожа
До вічності нехай ведуть!

***

З Днем Святого Духа вам мої вітання!
Хай Господь дарує щастя й процвітання.
Хай Святий Дух щедро вас благословляє,
Від журби й тривоги завжди захищає,
Миру, світла, злагоди зичу вам щоднини,
Щоб були щасливі усі в вашій родині.

Духов День 1 июня 2026: теплые поздравления в прозе

С Днем Святого Духа! Пусть благодать Господня наполнит вашу жизнь светом, миром и добром.

***

Искренне поздравляю с праздником Святого Духа! Пусть этот светлый праздник подарит новые силы и вдохновение для добрых дел. Желаю семейного тепла, душевной гармонии и крепкого здоровья.

***

Пусть День Святого Духа принесет в ваш дом благополучие, уют и душевный покой. Со светлым праздником!

***

С Днем Святого Духа! Желаю, чтобы в вашей жизни всегда находилось место для любви, милосердия и добрых поступков. Пусть Господь дарует крепкое здоровье, достаток и согласие.

***

Поздравляю с праздником Святого Духа! Пусть этот день станет началом добрых перемен, новых надежд и светлых свершений. Желаю, чтобы рядом всегда были любящие люди.

Поздравления с Днем Святого Духа 2026 в красивых открытках

Привітання з Днем Святого Духа 2026 у красивих листівках
Открытки с Днем Святого Духа 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Духів День 1 червня 2026: листівки
Открытки с Днем Святого Духа 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Красиві привітання з Днем Святого Духа 2026
Открытки с Днем Святого Духа 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
