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День Сухопутних військ України 12 грудня — як привітати

12 грудня 2024 05:55
Світлана Конюшенко - Редактор
З Днем Сухопутних військ України 12 грудня 2024 — привітання у віршах, прозі та листівках
Військовослужбовець з українським прапором у руці. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Щороку 12 грудня люди в Україні відзначають дуже важливе свято – День Сухопутних військ. Дізнайтеся, як можна щиро привітати всіх тих, хто причетний до цього дня, за допомогою гарних віршів, теплої прози і яскравих листівок.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Нехай салюти гримлять і не стихають,

Сухопутні війська своє свято відзначають.

Заслуговують піхотинці до себе уваги,

Нагороди отримують за сміливість й відвагу.

Зі святом тебе я вітаю,

Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.

Щастя, миру, успіхів і добра,

Щоб професія престижною була.

***

З днем Сухопутних військ країни,

Для України так важливі —

Зв'язківці, льотчики, танкісти,

Ракетні війська, артилеристи.

І славить Україна воїнів своїх усіх,

Бо з нашими військами чекає мир нас і успіх.

Ви хоробрі, відважні офіцери і солдати,

Бажаєм відзначати важливі всі вам дати.

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний український воїне,

Нащадок славних віків.

Як привітати з Днем Сухопутних військ України в прозі

Вітаю вас із Днем Сухопутних військ України! Нам набагато спокійніше, коли ми знаємо, що ви нас захищаєте. Нехай у вашому житті завжди буде все добре! Дякую вам за службу і захист всього українського народу! За святом!

***

У цей день ми хочемо привітати вас з вашим професійним святом! Нехай ангели завжди будуть поруч і захищають вас так, як ви захищаєте весь український народ! Зі святом! З Днем Сухопутних військ України!

Привітання з Днем Сухопутних військ України в листівках

Открытка
Привітання з Днем Сухопутних військ України. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем Сухопутних військ України. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли люди в Україні святкуватимуть Святвечір 2024. 

Раніше ми розповідали про те, чи відзначатимуть українці Старий Новий рік цьогоріч. 

Також ми повідомляли про те, хто відзначає свій День ангела в грудні 2024 року.

свята привітання листівки вірші День Сухопутних військ України проза

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