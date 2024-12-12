З Днем Сухопутних військ України 12 грудня 2024 — привітання у віршах, прозі та листівках

День Сухопутних військ України 12 грудня — як привітати
Щороку 12 грудня люди в Україні відзначають дуже важливе свято – День Сухопутних військ. Дізнайтеся, як можна щиро привітати всіх тих, хто причетний до цього дня, за допомогою гарних віршів, теплої прози і яскравих листівок.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Як привітати з Днем Сухопутних військ України — вірші
Нехай салюти гримлять і не стихають,
Сухопутні війська своє свято відзначають.
Заслуговують піхотинці до себе уваги,
Нагороди отримують за сміливість й відвагу.
Зі святом тебе я вітаю,
Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.
Щастя, миру, успіхів і добра,
Щоб професія престижною була.
***
З днем Сухопутних військ країни,
Для України так важливі —
Зв'язківці, льотчики, танкісти,
Ракетні війська, артилеристи.
І славить Україна воїнів своїх усіх,
Бо з нашими військами чекає мир нас і успіх.
Ви хоробрі, відважні офіцери і солдати,
Бажаєм відзначати важливі всі вам дати.
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не позарився враг.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний український воїне,
Нащадок славних віків.
Як привітати з Днем Сухопутних військ України в прозі
Вітаю вас із Днем Сухопутних військ України! Нам набагато спокійніше, коли ми знаємо, що ви нас захищаєте. Нехай у вашому житті завжди буде все добре! Дякую вам за службу і захист всього українського народу! За святом!
***
У цей день ми хочемо привітати вас з вашим професійним святом! Нехай ангели завжди будуть поруч і захищають вас так, як ви захищаєте весь український народ! Зі святом! З Днем Сухопутних військ України!
Привітання з Днем Сухопутних військ України в листівках
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