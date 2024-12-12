С Днем Сухопутных войск Украины 12 декабря 2024 — поздравления в стихах, прозе и открытках

День Сухопутных войск Украины 12 декабря — как поздравить
Каждый год 12 декабря люди в Украине отмечают очень важный праздник — День Сухопутных войск. Узнайте, как можно поздравить всех тех, кто причастен к этому дню, с помощью красивых стихов, теплой прозы и ярких открыток.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как поздравить с Днем Сухопутных войск Украины
Пусть салюты гремят и не стихают,
Сухопутные войска свой праздник отмечают.
Заслуживают пехотинцы к себе внимания,
Награды получают за смелость и отвагу.
С праздником тебя я поздравляю,
Смелым, сильным и отважным быть желаю.
Счастья, мира, успехов и добра,
Чтобы профессия была престижной.
***
С днем Сухопутных войск страны,
Для Украины так важны —
Связисты, летчики, танкисты,
Ракетные войска, артиллеристы.
И славит Украина воинов своих всех,
Ибо с нашими войсками ждет мир нас и успех.
Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,
Желаем отмечать важные все вам даты.
***
Воин, рыцарь славный,
Ты оружие держишь в руках,
Чтобы на нашу страну-государство
Злой не позорился враг.
Будь мужествен и будь достоин
Ты славы своих родителей,
Отважный украинский воин,
Потомок славных веков.
Как поздравить с Днем Сухопутных войск Украины в прозе
Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск Украины! Нам гораздо спокойнее, когда мы знаем, что вы нас защищаете. Пусть в вашей жизни всегда будет все хорошо! Благодарю вас за службу и защиту всего украинского народа! З праздником!
***
В этот день мы хотим поздравить вас с вашим профессиональным праздником! Пусть ангелы всегда будут рядом и защищают вас так, как вы защищаете весь украинский народ! С праздником! С Днем Сухопутных войск Украины!
Поздравления с Днем Сухопутных войск Украины в открытках
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