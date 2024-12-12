С Днем Сухопутных войск Украины 12 декабря 2024 — поздравления в стихах, прозе и открытках

Военнослужащий с украинским флагом в руке. Фото: Freepik

Каждый год 12 декабря люди в Украине отмечают очень важный праздник — День Сухопутных войск. Узнайте, как можно поздравить всех тех, кто причастен к этому дню, с помощью красивых стихов, теплой прозы и ярких открыток.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Как поздравить с Днем Сухопутных войск Украины

Пусть салюты гремят и не стихают,

Сухопутные войска свой праздник отмечают.

Заслуживают пехотинцы к себе внимания,

Награды получают за смелость и отвагу.

С праздником тебя я поздравляю,

Смелым, сильным и отважным быть желаю.

Счастья, мира, успехов и добра,

Чтобы профессия была престижной.

***

С днем Сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ибо с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать важные все вам даты.

***

Воин, рыцарь славный,

Ты оружие держишь в руках,

Чтобы на нашу страну-государство

Злой не позорился враг.

Будь мужествен и будь достоин

Ты славы своих родителей,

Отважный украинский воин,

Потомок славных веков.

Как поздравить с Днем Сухопутных войск Украины в прозе

Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск Украины! Нам гораздо спокойнее, когда мы знаем, что вы нас защищаете. Пусть в вашей жизни всегда будет все хорошо! Благодарю вас за службу и защиту всего украинского народа! З праздником!

***

В этот день мы хотим поздравить вас с вашим профессиональным праздником! Пусть ангелы всегда будут рядом и защищают вас так, как вы защищаете весь украинский народ! С праздником! С Днем Сухопутных войск Украины!

Поздравления с Днем Сухопутных войск Украины в открытках

Поздравление с Днем Сухопутных войск Украины. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем Сухопутных войск Украины. Фото иллюстративное: Pinterest

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