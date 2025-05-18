З Днем резервіста 2025 — привітання у листівках і прозі до свята

Військові Збройних Сил України. Фото: Fakt

Сьогодні, 18 травня 2025 року, в Україні відзначається важливе свято — День резервіста, а це чудова нагода сказати приємні слова всім захисникам нашої держави. Дізнайтеся, як можна щиро і від усієї душі привітати з цим днем у прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем резервіста в прозі

Шановні резервісти, від усієї душі вітаємо вас з вашим професійним святом! Ви — міцний резерв нашої армії і наша опора, а ваші набуті навички є запорукою обороноздатності нашої країни! Ми цінуємо ваш внесок у захист нашої держави!

Бажаємо вам сталевого здоров’я, незламного духу, а також миру вам і вашим рідним! Нехай ваш патріотизм і непохитна мужність завжди будуть прикладом для всіх наступних поколінь українських воїнів. Зі святом вас! Слава Україні!

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Шановні воїни резерву Збройних Сил України! Прийміть наші найщиріші привітання! Ваша готовність служити в резерві — це яскравий доказ вашої відданості своїй Батьківщині! Бажаємо вам сили, здоров’я, миру, світла і добробуту! Нехай ваша служба в резерві буде спокійною і мирною! З Днем резервіста! Слава Україні!

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З Днем резервіста України! Ваш патріотизм і відданість державі є дуже важливими для нашої країни! Ви яскраво показуєте готовність стати на захист незалежності України в будь-який час, і це заслуговує на велику повагу!

Бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів, мирного неба і добра! Ми щиро вдячні вам за вашу службу! Слава всім резервістам! Слава Україні!

Найкращі привітання з Днем резервіста у листівках

Привітання з Днем резервіста України. Фото: ТСН

Привітання з Днем резервіста України. Фото: ТСН

Привітання з Днем резервіста України. Фото: ТСН

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