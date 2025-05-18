С Днем резервиста 2025 — поздравления в открытках и прозе к празднику

Военные Вооруженных Сил Украины. Фото: Fakt

Сегодня, 18 мая 2025 года, в Украине отмечается важный праздник — День резервиста, а это прекрасная возможность сказать приятные слова всем защитникам нашего государства. Узнайте, как можно искренне и от всей души поздравить с этим днем в прозе и открытках.

Новини.LIVE делится лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем резервиста в прозе

Уважаемые резервисты, от всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Вы — крепкий резерв нашей армии и наша опора, а ваши приобретенные навыки являются залогом обороноспособности нашей страны! Мы ценим ваш вклад в защиту нашего государства!

Желаем вам стального здоровья, несокрушимого духа, а также мира вам и вашим родным! Пусть ваш патриотизм и непоколебимое мужество всегда будут примером для всех последующих поколений украинских воинов. С праздником вас! Слава Украине!

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Уважаемые воины резерва Вооруженных Сил Украины! Примите наши самые искренние поздравления! Ваша готовность служить в резерве — это яркое доказательство вашей преданности своей Родине! Желаем вам силы, здоровья, мира, света и благополучия! Пусть ваша служба в резерве будет спокойной и мирной! С Днем резервиста! Слава Украине!

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С Днем резервиста Украины! Ваш патриотизм и преданность государству очень важны для нашей страны! Вы ярко показываете готовность стать на защиту независимости Украины в любое время, и это заслуживает большого уважения!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, мирного неба и добра! Мы искренне благодарны вам за вашу службу! Слава всем резервистам! Слава Украине!

Самые лучшие поздравления с Днем резервиста в открытках

Поздравление с Днем резервиста Украины. Фото: ТСН

Поздравление с Днем резервиста Украины. Фото: ТСН

Поздравление с Днем резервиста Украины. Фото: ТСН

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