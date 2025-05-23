З Днем морської піхоти України 2025 — щирі привітання у віршах, прозі та листівках

День морської піхоти України 2025 — привітання для захисників
Сьогодні, 23 травня 2025 року, ми відзначаємо важливе для всієї країни свято — День морської піхоти України, тому саме час сказати приємні слова всім причетним. Дізнайтеся, як можна щиро привітати військових із цим днем у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Днем морської піхоти України у віршах
Бажаю вам у День морської піхоти
Незгод і проблем не знати,
Всі справи та різні турботи
Завжди успішно, впевнено вирішувати.
Сім’ї вам міцної, справжньої дружби,
Хай буде успішною служба.
***
Нехай сім'я пишається тобою,
А небо буде мирним, голубим.
Ти завжди йди своєю дорогою,
Бо ти — герой, незламний, молодий!
***
Твоя відвага, гордість, мужність
Не мають ні кордон, ні меж!
В мороз і спеку, в сніг і зливу
Від окупантів бережеш
Святу святиню — рідну землю!
У радості, і у журбі
Вітаєм щиро з Днем піхоти
І сил бажаємо тобі!
Наснаги, міцності, і зброї,
Котра тебе не підведе!
Нема таких крутих Героїв,
Як в Україні, більш ніде!
Як можна привітати з Днем морської піхоти України у прозі
Морські піхотинці України! З усього серця вітаю вас із вашим святом! Ваша служба є справжнім прикладом для наслідування, а ваша хоробрість завжди надихає! Я пишаюся вашим героїзмом і мужністю у боротьбі з ворогами! Міцного здоров’я вам, миру і наснаги! З Днем морської піхоти! Слава Україні!
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Дорогі піхотинці, вітаємо вас із вашим професійним святом і бажаємо вам здоров’я, сил, миру і наснаги! Повертайтеся додому якнайшвидше! З Днем морської піхоти України!
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Шановний піхотинцю, ми вітаємо тебе з твоїм професійним святом! Ми дуже пишаємося твоєю хоробрістю і відданістю! Нехай біля тебе завжди буде ангел-охоронець! З Днем морської піхоти! Слава Україні!
Найкращі привітання з Днем морської піхоти України у листівках
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