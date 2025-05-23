З Днем морської піхоти України 2025 — щирі привітання у віршах, прозі та листівках

Українські військові з морської піхоти на човні. Фото: DKN.TV

Сьогодні, 23 травня 2025 року, ми відзначаємо важливе для всієї країни свято — День морської піхоти України, тому саме час сказати приємні слова всім причетним. Дізнайтеся, як можна щиро привітати військових із цим днем у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем морської піхоти України у віршах

Бажаю вам у День морської піхоти

Незгод і проблем не знати,

Всі справи та різні турботи

Завжди успішно, впевнено вирішувати.

Сім’ї вам міцної, справжньої дружби,

Хай буде успішною служба.

***

Нехай сім'я пишається тобою,

А небо буде мирним, голубим.

Ти завжди йди своєю дорогою,

Бо ти — герой, незламний, молодий!

***

Твоя відвага, гордість, мужність

Не мають ні кордон, ні меж!

В мороз і спеку, в сніг і зливу

Від окупантів бережеш

Святу святиню — рідну землю!

У радості, і у журбі

Вітаєм щиро з Днем піхоти

І сил бажаємо тобі!

Наснаги, міцності, і зброї,

Котра тебе не підведе!

Нема таких крутих Героїв,

Як в Україні, більш ніде!

Як можна привітати з Днем морської піхоти України у прозі

Морські піхотинці України! З усього серця вітаю вас із вашим святом! Ваша служба є справжнім прикладом для наслідування, а ваша хоробрість завжди надихає! Я пишаюся вашим героїзмом і мужністю у боротьбі з ворогами! Міцного здоров’я вам, миру і наснаги! З Днем морської піхоти! Слава Україні!

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Дорогі піхотинці, вітаємо вас із вашим професійним святом і бажаємо вам здоров’я, сил, миру і наснаги! Повертайтеся додому якнайшвидше! З Днем морської піхоти України!

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Шановний піхотинцю, ми вітаємо тебе з твоїм професійним святом! Ми дуже пишаємося твоєю хоробрістю і відданістю! Нехай біля тебе завжди буде ангел-охоронець! З Днем морської піхоти! Слава Україні!

Найкращі привітання з Днем морської піхоти України у листівках

Привітання з Днем морської піхоти України. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем морської піхоти України. Фото ілюстративне: Vjoy

Привітання з Днем морської піхоти України. Фото ілюстративне: Vjoy

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