С Днем морской пехоты Украины 2025 — искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

Украинские военные из морской пехоты на лодке. Фото: DKN.TV

Сегодня, 23 мая 2025 года, мы отмечаем важный для всей страны праздник — День морской пехоты Украины, поэтому самое время сказать приятные слова всем причастным. Узнайте, как можно искренне поздравить военных с этим днем в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем морской пехоты Украины в стихах

Бажаю вам у День морської піхоти

Незгод і проблем не знати,

Всі справи та різні турботи

Завжди успішно, впевнено вирішувати.

Сім’ї вам міцної, справжньої дружби,

Хай буде успішною служба.

***

Нехай сім'я пишається тобою,

А небо буде мирним, голубим.

Ти завжди йди своєю дорогою,

Бо ти — герой, незламний, молодий!

***

Твоя відвага, гордість, мужність

Не мають ні кордон, ні меж!

В мороз і спеку, в сніг і зливу

Від окупантів бережеш

Святу святиню — рідну землю!

У радості, і у журбі

Вітаєм щиро з Днем піхоти

І сил бажаємо тобі!

Наснаги, міцності, і зброї,

Котра тебе не підведе!

Нема таких крутих Героїв,

Як в Україні, більш ніде!

Как можно поздравить с Днем морской пехоты Украины в прозе

Морские пехотинцы Украины! От всей души поздравляю вас с вашим праздником! Ваша служба является настоящим примером для подражания, а ваша храбрость всегда вдохновляет! Я горжусь вашим героизмом и мужеством в борьбе с врагами! Крепкого здоровья вам, мира и вдохновения! С Днем морской пехоты! Слава Украине!

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Дорогие пехотинцы, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и желаем вам здоровья, сил, мира и вдохновения! Возвращайтесь домой как можно быстрее! С Днем морской пехоты Украины!

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Уважаемый пехотинец, мы поздравляем тебя с твоим профессиональным праздником! Мы очень гордимся твоей храбростью и преданностью! Пусть возле тебя всегда будет ангел-хранитель! С Днем морской пехоты! Слава Украине!

Самые лучшие поздравления с Днем морской пехоты Украины в открытках

Поздравление с Днем морской пехоты Украины. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем морской пехоты Украины. Фото иллюстративное: Vjoy

Поздравление с Днем морской пехоты Украины. Фото иллюстративное: Vjoy

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