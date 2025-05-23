С Днем морской пехоты Украины 2025 — искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

День морской пехоты Украины 2025 — поздравления для защитников
Сегодня, 23 мая 2025 года, мы отмечаем важный для всей страны праздник — День морской пехоты Украины, поэтому самое время сказать приятные слова всем причастным. Узнайте, как можно искренне поздравить военных с этим днем в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем морской пехоты Украины в стихах
Бажаю вам у День морської піхоти
Незгод і проблем не знати,
Всі справи та різні турботи
Завжди успішно, впевнено вирішувати.
Сім’ї вам міцної, справжньої дружби,
Хай буде успішною служба.
***
Нехай сім'я пишається тобою,
А небо буде мирним, голубим.
Ти завжди йди своєю дорогою,
Бо ти — герой, незламний, молодий!
***
Твоя відвага, гордість, мужність
Не мають ні кордон, ні меж!
В мороз і спеку, в сніг і зливу
Від окупантів бережеш
Святу святиню — рідну землю!
У радості, і у журбі
Вітаєм щиро з Днем піхоти
І сил бажаємо тобі!
Наснаги, міцності, і зброї,
Котра тебе не підведе!
Нема таких крутих Героїв,
Як в Україні, більш ніде!
Как можно поздравить с Днем морской пехоты Украины в прозе
Морские пехотинцы Украины! От всей души поздравляю вас с вашим праздником! Ваша служба является настоящим примером для подражания, а ваша храбрость всегда вдохновляет! Я горжусь вашим героизмом и мужеством в борьбе с врагами! Крепкого здоровья вам, мира и вдохновения! С Днем морской пехоты! Слава Украине!
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Дорогие пехотинцы, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником и желаем вам здоровья, сил, мира и вдохновения! Возвращайтесь домой как можно быстрее! С Днем морской пехоты Украины!
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Уважаемый пехотинец, мы поздравляем тебя с твоим профессиональным праздником! Мы очень гордимся твоей храбростью и преданностью! Пусть возле тебя всегда будет ангел-хранитель! С Днем морской пехоты! Слава Украине!
Самые лучшие поздравления с Днем морской пехоты Украины в открытках
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