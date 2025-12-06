День Святого Миколая 2025 — красиві привітання з іменинами, листівки

Хлопчик дивиться на свічку. Фото: google.com

Сьогодні, 6 грудня, відзначаємо День Святого Миколая — світле свято добра та подарунків. Цієї дати вшановують святого Миколая Чудотворця, проводять час із родиною та близькими, а також роблять безкорисливі вчинки. Ще одна традиція — вітати з іменинами усіх, хто носить це красиве чоловіче ім'я.

Новини.LIVE підготували добірку найкращих привітань з Днем ангела Миколая у прозі, віршах та листівках.

Привітання з Днем ангела Миколая у прозі та своїми словами

Дорогий Миколо, вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде світлим і сповненим сил, а віра — міцною та незламною.

***

Бажаю тобі натхнення творити добро, підтримувати тих, хто цього потребує, впевнено рухатися до своїх мрій і відчувати любов рідних щодня. З Днем ангела!

***

Миколо, щиро вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб серце любило, руки творили добро, а життя дарувало лише найкраще.

***

Дорогий Миколо, вітаю з іменинами! Бажаю тобі щасливих днів, постійної удачі, великих перемог і справжнього везіння у всіх починаннях.

***

Миколо, щиро вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — захищає, підтримує і підказує правильний шлях. Бажаю тобі радості, любові, теплих зустрічей і приємних сюрпризів. Хай у твоєму житті буде більше добра й світлих моментів.

***

З Днем Ангела! Нехай тебе супроводжують щастя, успіх і гармонія. Хай твій шлях буде наповнений світлом, добром і благодаттю, а душа радіє кожному новому дню.

Іменини Миколи 2025 — щирі привітання у віршах українською мовою

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Твоє ім'я Микола — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

З Днем ангела Миколая

Щиро, від душі вітаю!

Хай дзвенять від сміху шибки,

Хай в душі співають скрипки,

Хай пісні не замовкають,

Хай веселощі чекають,

Хай здійсняться ваші мрії,

Добра вам, щастя та надії!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел охоронець дасть

Наснагу й сильну волю,

З Днем Ангела вітаєм

Нині щиро Колю!

З Днем ангела Миколая 6 грудня 2025 — красиві листівки

Привітання з Днем ангела Миколая 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами Миколая 2025

