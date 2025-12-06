День Святого Миколая 2025 — красиві привітання з іменинами, листівки

День Миколая 2025 — щирі привітання та листівки, які гріють серце
Сьогодні, 6 грудня, відзначаємо День Святого Миколая — світле свято добра та подарунків. Цієї дати вшановують святого Миколая Чудотворця, проводять час із родиною та близькими, а також роблять безкорисливі вчинки. Ще одна традиція — вітати з іменинами усіх, хто носить це красиве чоловіче ім'я.
Новини.LIVE підготували добірку найкращих привітань з Днем ангела Миколая у прозі, віршах та листівках.
Привітання з Днем ангела Миколая у прозі та своїми словами
Дорогий Миколо, вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде світлим і сповненим сил, а віра — міцною та незламною.
***
Бажаю тобі натхнення творити добро, підтримувати тих, хто цього потребує, впевнено рухатися до своїх мрій і відчувати любов рідних щодня. З Днем ангела!
***
Миколо, щиро вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб серце любило, руки творили добро, а життя дарувало лише найкраще.
***
Дорогий Миколо, вітаю з іменинами! Бажаю тобі щасливих днів, постійної удачі, великих перемог і справжнього везіння у всіх починаннях.
***
Миколо, щиро вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — захищає, підтримує і підказує правильний шлях. Бажаю тобі радості, любові, теплих зустрічей і приємних сюрпризів. Хай у твоєму житті буде більше добра й світлих моментів.
***
З Днем Ангела! Нехай тебе супроводжують щастя, успіх і гармонія. Хай твій шлях буде наповнений світлом, добром і благодаттю, а душа радіє кожному новому дню.
Іменини Миколи 2025 — щирі привітання у віршах українською мовою
Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Твоє ім'я Микола — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
З Днем ангела Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел охоронець дасть
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Колю!
З Днем ангела Миколая 6 грудня 2025 — красиві листівки
Відеопривітання з іменинами Миколая 2025
