День Святого Николая 2025 — красивые поздравления с именинами, открытки

День Николая 2025 — поздравления и открытки, что греют сердце
Сегодня, 6 декабря, отмечаем День Святого Николая — светлый праздник добра и подарков. В эту дату чествуют святого Николая Чудотворца, проводят время с семьей и близкими, а также совершают бескорыстные поступки. Еще одна традиция — поздравлять с именинами всех, кто носит это красивое мужское имя.
Новини.LIVE подготовили подборку лучших поздравлений с Днем ангела Николая в прозе, стихах и открытках.
Поздравления с Днем ангела Николая в прозе и своими словами
Дорогой Николай, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет светлой и полной сил, а вера — крепкой и несокрушимой.
***
Желаю тебе вдохновения творить добро, поддерживать тех, кто в этом нуждается, уверенно двигаться к своим мечтам и чувствовать любовь родных ежедневно. С Днем ангела!
***
Николай, искренне поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы сердце любило, руки творили добро, а жизнь дарила только самое лучшее.
***
Дорогой Николай, поздравляю с именинами! Желаю тебе счастливых дней, постоянной удачи, больших побед и настоящего везения во всех начинаниях.
***
Николай, искренне поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом — защищает, поддерживает и подсказывает правильный путь. Желаю тебе радости, любви, теплых встреч и приятных сюрпризов. Пусть в твоей жизни будет больше добра и светлых моментов.
***
С Днем Ангела! Пусть тебе сопутствуют счастье, успех и гармония. Пусть твой путь будет наполнен светом, добром и благодатью, а душа радуется каждому новому дню.
Именины Николая 2025 — искренние поздравления в стихах на украинском языке
Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!
***
Твоє ім'я Микола — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
З Днем ангела Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел охоронець дасть
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Колю!
С Днем ангела Николая 6 декабря 2025 — красивые открытки
Видеопоздравления с именинами Николая 2025
Также предлагаем другие интересные статьи ко Дню Святого Николая
Какие традиции и запреты существуют в Украине на праздник Николая 6 декабря.
Почему в Украине подарки на Святого Николая кладут под подушку.
С какими сильными молитвами стоит обратиться к святому Николаю для защиты, здоровья и исполнения желаний.
Читайте Новини.LIVE!