День Святого Николая 2025 — красивые поздравления с именинами, открытки

Сегодня, 6 декабря, отмечаем День Святого Николая — светлый праздник добра и подарков. В эту дату чествуют святого Николая Чудотворца, проводят время с семьей и близкими, а также совершают бескорыстные поступки. Еще одна традиция — поздравлять с именинами всех, кто носит это красивое мужское имя.

Новини.LIVE подготовили подборку лучших поздравлений с Днем ангела Николая в прозе, стихах и открытках.

Поздравления с Днем ангела Николая в прозе и своими словами

Дорогой Николай, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет светлой и полной сил, а вера — крепкой и несокрушимой.

***

Желаю тебе вдохновения творить добро, поддерживать тех, кто в этом нуждается, уверенно двигаться к своим мечтам и чувствовать любовь родных ежедневно. С Днем ангела!

***

Николай, искренне поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы сердце любило, руки творили добро, а жизнь дарила только самое лучшее.

***

Дорогой Николай, поздравляю с именинами! Желаю тебе счастливых дней, постоянной удачи, больших побед и настоящего везения во всех начинаниях.

***

Николай, искренне поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом — защищает, поддерживает и подсказывает правильный путь. Желаю тебе радости, любви, теплых встреч и приятных сюрпризов. Пусть в твоей жизни будет больше добра и светлых моментов.

***

С Днем Ангела! Пусть тебе сопутствуют счастье, успех и гармония. Пусть твой путь будет наполнен светом, добром и благодатью, а душа радуется каждому новому дню.

Именины Николая 2025 — искренние поздравления в стихах на украинском языке

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Твоє ім'я Микола — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

З Днем ангела Миколая

Щиро, від душі вітаю!

Хай дзвенять від сміху шибки,

Хай в душі співають скрипки,

Хай пісні не замовкають,

Хай веселощі чекають,

Хай здійсняться ваші мрії,

Добра вам, щастя та надії!

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел охоронець дасть

Наснагу й сильну волю,

З Днем Ангела вітаєм

Нині щиро Колю!

С Днем ангела Николая 6 декабря 2025 — красивые открытки

Видеопоздравления с именинами Николая 2025

