Главная Праздники День Николая 2025 — поздравления и открытки, что греют сердце

День Николая 2025 — поздравления и открытки, что греют сердце

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 07:01
День Святого Николая 2025 — красивые поздравления с именинами, открытки
Мальчик смотрит на свечу. Фото: google.com

Сегодня, 6 декабря, отмечаем День Святого Николая — светлый праздник добра и подарков. В эту дату чествуют святого Николая Чудотворца, проводят время с семьей и близкими, а также совершают бескорыстные поступки. Еще одна традиция — поздравлять с именинами всех, кто носит это красивое мужское имя.

Новини.LIVE подготовили подборку лучших поздравлений с Днем ангела Николая в прозе, стихах и открытках.

Читайте также:

Поздравления с Днем ангела Николая в прозе и своими словами

Дорогой Николай, поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твоя жизнь будет светлой и полной сил, а вера — крепкой и несокрушимой.

***

Желаю тебе вдохновения творить добро, поддерживать тех, кто в этом нуждается, уверенно двигаться к своим мечтам и чувствовать любовь родных ежедневно. С Днем ангела!

***

Николай, искренне поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы сердце любило, руки творили добро, а жизнь дарила только самое лучшее.

***

Дорогой Николай, поздравляю с именинами! Желаю тебе счастливых дней, постоянной удачи, больших побед и настоящего везения во всех начинаниях.

***

Николай, искренне поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом — защищает, поддерживает и подсказывает правильный путь. Желаю тебе радости, любви, теплых встреч и приятных сюрпризов. Пусть в твоей жизни будет больше добра и светлых моментов.

***

С Днем Ангела! Пусть тебе сопутствуют счастье, успех и гармония. Пусть твой путь будет наполнен светом, добром и благодатью, а душа радуется каждому новому дню.

Именины Николая 2025 — искренние поздравления в стихах на украинском языке

Вітаєм Миколу нині щиро!
Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

***

Твоє ім'я Микола — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

***

З Днем ангела Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай дзвенять від сміху шибки,
Хай в душі співають скрипки,
Хай пісні не замовкають,
Хай веселощі чекають,
Хай здійсняться ваші мрії,
Добра вам, щастя та надії!

***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел охоронець дасть
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Колю!

С Днем ангела Николая 6 декабря 2025 — красивые открытки

Привітання з Днем ангела Миколая 6 грудня
Поздравления с Днем ангела Николая 2025. Колаж: Новини.LIVE
З Днем ангела Миколая 6 грудня 2025 — красиві листівки
Поздравления с Днем ангела Николая 2025. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з Днем ангела Миколая 2025
Поздравления с Днем ангела Николая 2025. Колаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с именинами Николая 2025

 

 

Также предлагаем другие интересные статьи ко Дню Святого Николая

Какие традиции и запреты существуют в Украине на праздник Николая 6 декабря.

Почему в Украине подарки на Святого Николая кладут под подушку.

С какими сильными молитвами стоит обратиться к святому Николаю для защиты, здоровья и исполнения желаний.

София Сурай - Редактор
Автор:
София Сурай
