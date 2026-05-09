З Днем матері 2026: найщиріші привітання для мами у листівках, прозі та віршах

Доньки ніжно обіймають маму.

Традиційно у другу неділю травня в Україні відзначають зворушливе свято День матері. У 2026 році воно припадає на 10 травня. У цю дату хочеться зробити особливий подарунок для матусі, а також привітати найріднішу людину теплими словами.

Новини.LIVE ділиться добіркою теплих та красивих привітань із Днем матері у віршах, прозі та листівках.

Зворушливі привітання з Днем матері у віршах українською мовою

Нехай День матері дарує тільки радість,

Хай ясна усмішка сіяє на устах!

Нехай ніколи не вгасає юна жвавість

Й від щастя хай душа літає, наче птах!

***

Матінко люба, зозуленько мила,

Щирі вітання тобі!

Зичу я щастя, здоров'я і миру

В домі твоєму завжди!

***

У це травневе гарне свято —

Сказати хочу я багато,

Тобі хороших, мамо, слів!

Бажаю радості та квітів,

Любові, посмішок, тепла,

Щоб ти, моя найкраща в світі,

Завжди здоровою була!

***

Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти,

Щоб сонце і зорі плекали тепло

Щоб завжди здоров'я у тебе було!

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба!

***

Мамо! Дай руки твої поцілую

І пригорну я тебе до грудей...

Я так люблю тебе, мамо й ціную,

Ти найрідніша для мене з людей!

Щиро з Днем матері я привітаю,

Ніжність свою тобі щедро віддам!

Щастя й здоров'я тобі побажаю,

Ти найдобріша у світі із мам!

***

В День матері бажаю щастя й миру,

Любові, злагоди й душевного тепла.

Хай кожен день дарує нову силу,

А ще багато щастя, ніжності й добра!



***

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

Щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється, хай все удається Тобі!

День матері 2026: теплі та ніжні привітання у прозі

Дорога моя матусю! Вітаю тебе з Днем матері! Ти завжди була для мене опорою, підтримкою і світлом у житті. Бажаю тобі міцного здоров'я та багато радісних днів.

***

Вітаю тебе, моя невтомна бджілко! Дякую за те, що ти щодня створюєш тепло і затишок у нашій родині. Ти — серце нашого дому, і ми безмежно тебе любимо та цінуємо.

***

Твоя любов і турбота не раз допомагали мені долати труднощі, і я безмежно тобі вдячна за це. Зі святом матусю!

***

З Днем матері! Як добре, що ти у нас є — добра, ніжна, найрідніша. Залишайся такою ще багато років. Люблю тебе!

***

З Днем матері! Нехай у твоєму житті завжди буде більше радості, ніж турбот. Нехай серце ніколи не знає смутку, а кожен день дарує тепло, любов і щасливі миті.

***

Моя найдорожча матусю! Щиро вітаю тебе зі святом. Бажаю тобі здоров'я, радості, достатку та спокою. Дякую за твою безмежну любов, тепло і турботу, які завжди зі мною. Дуже тебе люблю.

***

Бажаю тобі, матусю, щоб ти завжди залишалася красивою, квітучою та щасливою. Нехай у твоєму житті буде більше радості.

Красиві листівки з Днем матері 2026

Листівки з Днем матері 2026. Колаж: Новини.LIVE

