День матері 2026: які квіти не можна дарувати мамі, щоб не зіпсувати свято

Син дарує мамі квіти на свято. Фото: freepik.com

День матері — особливий привід сказати найважливіше. Це час обіймів, подарунків і, звичайно, квітів. Але навіть найкрасивіший букет може зіпсувати свято. Тому варто знати, які квіти дарувати матусі, а які букети не принесуть радість.

Новини.LIVE ділиться порадами до Дня матері, щоб ви уникнули помилок та зробили найкращий подарунок найріднішій людині.

Які квіти не можна дарувати на День матері

Обираючи квіти на День матері, важливо враховувати не лише їхню красу, а й значення. Наступні рослини несуть символіку, яка зовсім не підходить для теплого родинного свята:

Фіалки

Попри ніжний вигляд, ці квіти вважаються проханням про терпіння. Такий підтекст може виглядати недоречно у святковому подарунку.

Бузок

На мові квітів він іноді асоціюється із сумнівами та недовірою.

Маргаритки

Їх часто пов'язують із недовірою у стосунках. Хоча від дітей такий букет сприймається простіше, краще обрати щось більш однозначне.

Білі хризантеми

У багатьох культурах вони символізують скорботу. Саме тому їх не радять дарувати на радісні події.

Сухоцвіти та штучні квіти

Такі композиції часто асоціюються з "застиглою" або неживою енергією. Також такі рослини асоціюються зі скорботними подіями. Вони можуть виглядати стильно, але для свята краще обрати живі рослини.

Повністю білі букети

Особливо небажані, якщо мама хворіє або у поважному віці. У багатьох культурах білий колір пов'язують із прощанням, скорботою та жалобою.

Які букети не можна дарувати мамі: народні прикмети

Існують й народні прикмети щодо квітів:

Чорнобривці

Яскраві й знайомі з дитинства, але в народі їм приписують здатність провокувати дрібні конфлікти.

Білі лілії

Хоча вони виглядають елегантно, часто асоціюються з жалобою та сумом.

Каланхое

Популярна кімнатна рослина. Але за народними прикметами вона псує енергію в домі.

Парна кількість квітів у букеті

За традицією, парне число пов'язують із похоронними обрядами, тому для свят обирають непарну кількість.

Як обрати квіти для мами і не помилитися

Попри всі прикмети, головне правило залишається простим: орієнтуйтеся на смаки мами. Якщо вона любить білі квіти, даруйте білі, якщо вона обожнює лілії — оберіть для неї найкращі.

Якщо ваша мама любить доглядати за рослинами, зверніть увагу на кімнатні квіти. Вони довше тішать око і можуть мати позитивну символіку.

Серед популярних варіантів:

спатифіллум, який асоціюється з гармонією;

калатея та хлорофітум — для затишку в домі;

мирт або восковий плющ — символи сімейного тепла.

Також гарною ідеєю стануть саджанці або цибулини для саду, особливо якщо мама любить працювати на ділянці.

