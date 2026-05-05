День матери 2026: какие цветы нельзя дарить маме, чтобы не испортить праздник

Худшие цветы на День матери: что не стоит дарить маме на праздник
День матери — особый повод сказать самое важное. Это время объятий, подарков и, конечно, цветов. Но даже самый красивый букет может испортить праздник. Поэтому стоит знать, какие цветы дарить мамочке, а какие букеты не принесут радость.
Новини.LIVE делится советами ко Дню матери, чтобы вы избежали ошибок и сделали лучший подарок родному человеку.
Какие цветы нельзя дарить на День матери
Выбирая цветы на День матери, важно учитывать не только их красоту, но и значение. Следующие растения несут символику, которая совсем не подходит для теплого семейного праздника:
- Фиалки
Несмотря на нежный вид, эти цветы считаются просьбой о терпении. Такой подтекст может выглядеть неуместно в праздничном подарке.
- Сирень
На языке цветов она иногда ассоциируется с сомнениями и недоверием.
- Маргаритки
Их часто связывают с недоверием в отношениях. Хотя от детей такой букет воспринимается проще, лучше выбрать что-то более однозначное.
- Белые хризантемы
Во многих культурах они символизируют скорбь. Именно поэтому их не советуют дарить на радостные события.
- Сухоцветы и искусственные цветы
Такие композиции часто ассоциируются с "застывшей" или неживой энергией. Также такие растения ассоциируются со скорбными событиями. Они могут выглядеть стильно, но для праздника лучше выбрать живые растения.
- Полностью белые букеты
Особенно нежелательны, если мама болеет или в почтенном возрасте. Во многих культурах белый цвет связывают с прощанием, скорбью и трауром.
Какие букеты нельзя дарить маме: народные приметы
Существуют и народные приметы относительно цветов:
- Бархатцы
Яркие и знакомые с детства, но в народе им приписывают способность провоцировать мелкие конфликты.
- Белые лилии
Хотя они выглядят элегантно, часто ассоциируются с трауром и печалью.
- Каланхоэ
Популярное комнатное растение. Но по народным приметам оно портит энергию в доме.
- Четное количество цветов в букете
По традиции, четное число связывают с похоронными обрядами, поэтому для праздников выбирают нечетное количество.
Как выбрать цветы для мамы и не ошибиться
Несмотря на все приметы, главное правило остается простым: ориентируйтесь на вкусы мамы. Если она любит белые цветы, дарите белые, если она обожает лилии — выберите для нее самые лучшие.
Если ваша мама любит ухаживать за растениями, обратите внимание на комнатные цветы. Они дольше радуют глаз и могут иметь положительную символику.
Среди популярных вариантов:
- спатифиллум, который ассоциируется с гармонией;
- калатея и хлорофитум — для уюта в доме;
- мирт или восковой плющ — символы семейного тепла.
Также хорошей идеей станут саженцы или луковицы для сада, особенно если мама любит работать на участке.
