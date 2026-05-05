День матери 2026: какие цветы нельзя дарить маме, чтобы не испортить праздник

День матери — особый повод сказать самое важное. Это время объятий, подарков и, конечно, цветов. Но даже самый красивый букет может испортить праздник. Поэтому стоит знать, какие цветы дарить мамочке, а какие букеты не принесут радость.

Новини.LIVE делится советами ко Дню матери, чтобы вы избежали ошибок и сделали лучший подарок родному человеку.

Какие цветы нельзя дарить на День матери

Выбирая цветы на День матери, важно учитывать не только их красоту, но и значение. Следующие растения несут символику, которая совсем не подходит для теплого семейного праздника:

Фиалки

Несмотря на нежный вид, эти цветы считаются просьбой о терпении. Такой подтекст может выглядеть неуместно в праздничном подарке.

Сирень

На языке цветов она иногда ассоциируется с сомнениями и недоверием.

Маргаритки

Их часто связывают с недоверием в отношениях. Хотя от детей такой букет воспринимается проще, лучше выбрать что-то более однозначное.

Белые хризантемы

Во многих культурах они символизируют скорбь. Именно поэтому их не советуют дарить на радостные события.

Сухоцветы и искусственные цветы

Такие композиции часто ассоциируются с "застывшей" или неживой энергией. Также такие растения ассоциируются со скорбными событиями. Они могут выглядеть стильно, но для праздника лучше выбрать живые растения.

Полностью белые букеты

Особенно нежелательны, если мама болеет или в почтенном возрасте. Во многих культурах белый цвет связывают с прощанием, скорбью и трауром.

Какие букеты нельзя дарить маме: народные приметы

Существуют и народные приметы относительно цветов:

Бархатцы

Яркие и знакомые с детства, но в народе им приписывают способность провоцировать мелкие конфликты.

Белые лилии

Хотя они выглядят элегантно, часто ассоциируются с трауром и печалью.

Каланхоэ

Популярное комнатное растение. Но по народным приметам оно портит энергию в доме.

Четное количество цветов в букете

По традиции, четное число связывают с похоронными обрядами, поэтому для праздников выбирают нечетное количество.

Как выбрать цветы для мамы и не ошибиться

Несмотря на все приметы, главное правило остается простым: ориентируйтесь на вкусы мамы. Если она любит белые цветы, дарите белые, если она обожает лилии — выберите для нее самые лучшие.

Если ваша мама любит ухаживать за растениями, обратите внимание на комнатные цветы. Они дольше радуют глаз и могут иметь положительную символику.

Среди популярных вариантов:

спатифиллум, который ассоциируется с гармонией;

калатея и хлорофитум — для уюта в доме;

мирт или восковой плющ — символы семейного тепла.

Также хорошей идеей станут саженцы или луковицы для сада, особенно если мама любит работать на участке.

