С Днем матери 2026: искренние поздравления для мамы в открытках, прозе и стихах

День матери 2026: красивые открытки и душевные пожелания для мамы
Традиционно во второе воскресенье мая в Украине отмечают трогательный праздник День матери. В 2026 году он припадает на 10 мая. В эту дату хочется сделать особый подарок для мамы, а также поздравить самого родного человека теплыми словами.
Новини.LIVE делится подборкой теплых и красивых поздравлений с Днем матери в стихах, прозе и открытках.
Трогательные поздравления с Днем матери в стихах на украинском языке
Нехай День матері дарує тільки радість,
Хай ясна усмішка сіяє на устах!
Нехай ніколи не вгасає юна жвавість
Й від щастя хай душа літає, наче птах!
***
Матінко люба, зозуленько мила,
Щирі вітання тобі!
Зичу я щастя, здоров'я і миру
В домі твоєму завжди!
***
У це травневе гарне свято —
Сказати хочу я багато,
Тобі хороших, мамо, слів!
Бажаю радості та квітів,
Любові, посмішок, тепла,
Щоб ти, моя найкраща в світі,
Завжди здоровою була!
***
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло
Щоб завжди здоров'я у тебе було!
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба!
***
Мамо! Дай руки твої поцілую
І пригорну я тебе до грудей...
Я так люблю тебе, мамо й ціную,
Ти найрідніша для мене з людей!
Щиро з Днем матері я привітаю,
Ніжність свою тобі щедро віддам!
Щастя й здоров'я тобі побажаю,
Ти найдобріша у світі із мам!
***
В День матері бажаю щастя й миру,
Любові, злагоди й душевного тепла.
Хай кожен день дарує нову силу,
А ще багато щастя, ніжності й добра!
***
Матусю єдина, матусю рідненька,
Щоб ти не хилилась в журбі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
Щастя й здоров'я тобі.
Уклін тобі, мила матусю, лебідко,
За щирість, за ніжність,
За ласку й тепло.
Хай сонце сміється, хай все удається Тобі!
День матери 2026: теплые и нежные поздравления в прозе
Дорогая моя мамочка! Поздравляю тебя с Днем матери! Ты всегда была для меня опорой, поддержкой и светом в жизни. Желаю тебе крепкого здоровья и много радостных дней.
***
Поздравляю тебя, моя неутомимая пчелка! Спасибо за то, что ты ежедневно создаешь тепло и уют в нашей семье. Ты — сердце нашего дома, и мы безгранично тебя любим и ценим.
***
Твоя любовь и забота не раз помогали мне преодолевать трудности, и я бесконечно тебе благодарна за это. С праздником мамочка!
***
С Днем матери! Как хорошо, что ты у нас есть — добрая, нежная, самая родная. Оставайся такой еще много лет. Люблю тебя!
***
С Днем матери! Пусть в твоей жизни всегда будет больше радости, чем забот. Пусть сердце никогда не знает грусти, а каждый день дарит тепло, любовь и счастливые мгновения.
***
Моя самая дорогая мамочка! Искренне поздравляю тебя с праздником. Желаю тебе здоровья, радости, достатка и спокойствия. Спасибо за твою безграничную любовь, тепло и заботу, которые всегда со мной. Очень тебя люблю.
***
Желаю тебе, мамочка, чтобы ты всегда оставалась красивой, цветущей и счастливой. Пусть в твоей жизни будет больше радости.
Красивые открытки с Днем матери 2026
