С Днем матери 2026: искренние поздравления для мамы в открытках, прозе и стихах

Дочери нежно обнимают маму. Фото: freepik.com

Традиционно во второе воскресенье мая в Украине отмечают трогательный праздник День матери. В 2026 году он припадает на 10 мая. В эту дату хочется сделать особый подарок для мамы, а также поздравить самого родного человека теплыми словами.

Новини.LIVE делится подборкой теплых и красивых поздравлений с Днем матери в стихах, прозе и открытках.

Трогательные поздравления с Днем матери в стихах на украинском языке

Нехай День матері дарує тільки радість,

Хай ясна усмішка сіяє на устах!

Нехай ніколи не вгасає юна жвавість

Й від щастя хай душа літає, наче птах!

***

Матінко люба, зозуленько мила,

Щирі вітання тобі!

Зичу я щастя, здоров'я і миру

В домі твоєму завжди!

Читайте также:

***

У це травневе гарне свято —

Сказати хочу я багато,

Тобі хороших, мамо, слів!

Бажаю радості та квітів,

Любові, посмішок, тепла,

Щоб ти, моя найкраща в світі,

Завжди здоровою була!

***

Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти,

Щоб сонце і зорі плекали тепло

Щоб завжди здоров'я у тебе було!

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба —

Сімейного затишку й мирного неба!

***

Мамо! Дай руки твої поцілую

І пригорну я тебе до грудей...

Я так люблю тебе, мамо й ціную,

Ти найрідніша для мене з людей!

Щиро з Днем матері я привітаю,

Ніжність свою тобі щедро віддам!

Щастя й здоров'я тобі побажаю,

Ти найдобріша у світі із мам!

***

В День матері бажаю щастя й миру,

Любові, злагоди й душевного тепла.

Хай кожен день дарує нову силу,

А ще багато щастя, ніжності й добра!



***

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

Щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється, хай все удається Тобі!

День матери 2026: теплые и нежные поздравления в прозе

Дорогая моя мамочка! Поздравляю тебя с Днем матери! Ты всегда была для меня опорой, поддержкой и светом в жизни. Желаю тебе крепкого здоровья и много радостных дней.

***

Поздравляю тебя, моя неутомимая пчелка! Спасибо за то, что ты ежедневно создаешь тепло и уют в нашей семье. Ты — сердце нашего дома, и мы безгранично тебя любим и ценим.

***

Твоя любовь и забота не раз помогали мне преодолевать трудности, и я бесконечно тебе благодарна за это. С праздником мамочка!

***

С Днем матери! Как хорошо, что ты у нас есть — добрая, нежная, самая родная. Оставайся такой еще много лет. Люблю тебя!

***

С Днем матери! Пусть в твоей жизни всегда будет больше радости, чем забот. Пусть сердце никогда не знает грусти, а каждый день дарит тепло, любовь и счастливые мгновения.

***

Моя самая дорогая мамочка! Искренне поздравляю тебя с праздником. Желаю тебе здоровья, радости, достатка и спокойствия. Спасибо за твою безграничную любовь, тепло и заботу, которые всегда со мной. Очень тебя люблю.

***

Желаю тебе, мамочка, чтобы ты всегда оставалась красивой, цветущей и счастливой. Пусть в твоей жизни будет больше радости.

Красивые открытки с Днем матери 2026

Открытки с Днем матери 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем матери 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем матери 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем матери 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем матери 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем матери 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Также делимся другими интересными темами к празднику

Как можно отпраздновать День матери, чтобы праздник принес радость и запомнился надолго.

Какие цветы можно дарить на День матери, чтобы они принесли улыбку.

Какие цветы не стоит дарить маме в праздник.