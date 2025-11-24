З Днем ангела Катерини 2025 — красиві привітання та оригінальні листівки

День Катерини 2025 — привітання та листівки, які зігрівають душу
Сьогодні, 24 листопада, українські віряни вшановують великомученицю Катерину Олександрійську — святу, яка стала символом жіночого розуму, сили та незламної віри. Також у це велике свято з іменинами вітають усіх жінок з прекрасним іменем Катерина, бажаючи миру, щирого кохання та світлої надії.
Новини.LIVE підготували для вас найщиріші привітання з Днем Катерини у прозі, віршах і красивих листівках.
Іменини Катерини 24 листопада — красиві вірші-привітання українською мовою
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Катрусі помагає,
Ангел покровитель!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Каті нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Бажаю нашій Катюшенці щастя,
Не такого, як сонце, тому що сонце пече,
Не такого, як річка, бо річка тече,
Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,
А такого, як небо, бо небо безмежне!
***
Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі — синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!
Зворушливі привітання з Днем Ангела Катерини у прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай у день святої Катерини у ваше життя завітає добро, щастя та щира надія. А ангел-охоронець хай провадить вас світлим шляхом і береже від усього недоброго.
***
Катю! Нехай Свята Катерина охороняє тебе, благословляє твої плани та наповнює кожен день здоров'ям, миром і теплом. Бажаю успіхів, щастя та світлої віри, яка підтримає у будь-якій ситуації.
***
Щиро вітаю зі святом Святої Катерини! Нехай свята покриває тебе своїм заступництвом, підтримує у важкі хвилини й захищає від бід.
***
З Днем Святої Катерини! Нехай у ваш дім приходять мир, любов, взаєморозуміння та доброта. Бажаю, щоб серце завжди залишалося милосердним, думки були світлими, а кожен вчинок — добрим і мудрим.
***
Зі святом святої Катерини! Хай у житті буде багато теплих усмішок, щирих надій і світлих радостей. Катерина, залишайтеся такою ж чуйною, ніжною, мудрою, талановитою й красивою — зовні та в серці.
***
Катю, щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю великої любові, внутрішнього миру, світлих думок і благословення на кожен день.
День ангела Катерини — оригінальні листівки для іменинників
Відеопривітання з іменинами Катерини 24 листопада 2025
