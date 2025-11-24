З Днем ангела Катерини 2025 — красиві привітання та оригінальні листівки

Жінка у яскравій хустці. Фото: uain.press

Сьогодні, 24 листопада, українські віряни вшановують великомученицю Катерину Олександрійську — святу, яка стала символом жіночого розуму, сили та незламної віри. Також у це велике свято з іменинами вітають усіх жінок з прекрасним іменем Катерина, бажаючи миру, щирого кохання та світлої надії.

Новини.LIVE підготували для вас найщиріші привітання з Днем Катерини у прозі, віршах і красивих листівках.

Іменини Катерини 24 листопада — красиві вірші-привітання українською мовою

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Катрусі помагає,

Ангел покровитель!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Каті нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Бажаю нашій Катюшенці щастя,

Не такого, як сонце, тому що сонце пече,

Не такого, як річка, бо річка тече,

Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,

А такого, як небо, бо небо безмежне!

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі — синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

Зворушливі привітання з Днем Ангела Катерини у прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай у день святої Катерини у ваше життя завітає добро, щастя та щира надія. А ангел-охоронець хай провадить вас світлим шляхом і береже від усього недоброго.

***

Катю! Нехай Свята Катерина охороняє тебе, благословляє твої плани та наповнює кожен день здоров'ям, миром і теплом. Бажаю успіхів, щастя та світлої віри, яка підтримає у будь-якій ситуації.

***

Щиро вітаю зі святом Святої Катерини! Нехай свята покриває тебе своїм заступництвом, підтримує у важкі хвилини й захищає від бід.

***

З Днем Святої Катерини! Нехай у ваш дім приходять мир, любов, взаєморозуміння та доброта. Бажаю, щоб серце завжди залишалося милосердним, думки були світлими, а кожен вчинок — добрим і мудрим.

***

Зі святом святої Катерини! Хай у житті буде багато теплих усмішок, щирих надій і світлих радостей. Катерина, залишайтеся такою ж чуйною, ніжною, мудрою, талановитою й красивою — зовні та в серці.

***

Катю, щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю великої любові, внутрішнього миру, світлих думок і благословення на кожен день.

День ангела Катерини — оригінальні листівки для іменинників

Листівки з Днем Катерини 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Катерини 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Катерини 2025. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з Днем Катерини 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами Катерини 24 листопада 2025

