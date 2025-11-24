Відео
Відео

День Катерини 2025 — привітання та листівки, які зігрівають душу

День Катерини 2025 — привітання та листівки, які зігрівають душу

Дата публікації: 24 листопада 2025 07:31
Оновлено: 07:47
З Днем ангела Катерини 2025 — красиві привітання та оригінальні листівки
Жінка у яскравій хустці. Фото: uain.press

Сьогодні, 24 листопада, українські віряни вшановують великомученицю Катерину Олександрійську — святу, яка стала символом жіночого розуму, сили та незламної віри. Також у це велике свято з іменинами вітають усіх жінок з прекрасним іменем Катерина, бажаючи миру, щирого кохання та світлої надії.

Новини.LIVE підготували для вас найщиріші привітання з Днем Катерини у прозі, віршах і красивих листівках.

Читайте також:

Іменини Катерини 24 листопада — красиві вірші-привітання українською мовою

В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Катрусі помагає,
Ангел покровитель!

***

Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Каті нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!

***

Бажаю нашій Катюшенці щастя,
Не такого, як сонце, тому що сонце пече,
Не такого, як річка, бо річка тече,
Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,
А такого, як небо, бо небо безмежне!

***

Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі — синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!

Зворушливі привітання з Днем Ангела Катерини у прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай у день святої Катерини у ваше життя завітає добро, щастя та щира надія. А ангел-охоронець хай провадить вас світлим шляхом і береже від усього недоброго.

***

Катю! Нехай Свята Катерина охороняє тебе, благословляє твої плани та наповнює кожен день здоров'ям, миром і теплом. Бажаю успіхів, щастя та світлої віри, яка підтримає у будь-якій ситуації.

***

Щиро вітаю зі святом Святої Катерини! Нехай свята покриває тебе своїм заступництвом, підтримує у важкі хвилини й захищає від бід.

***

З Днем Святої Катерини! Нехай у ваш дім приходять мир, любов, взаєморозуміння та доброта. Бажаю, щоб серце завжди залишалося милосердним, думки були світлими, а кожен вчинок — добрим і мудрим.

***

Зі святом святої Катерини! Хай у житті буде багато теплих усмішок, щирих надій і світлих радостей. Катерина, залишайтеся такою ж чуйною, ніжною, мудрою, талановитою й красивою — зовні та в серці.

***

Катю, щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю великої любові, внутрішнього миру, світлих думок і благословення на кожен день.

День ангела Катерини — оригінальні листівки для іменинників

День ангела Катерини — оригінальні листівки для іменинників
Листівки з Днем Катерини 2025. Колаж: Новини.LIVE
День Катерини 2025 — привітання
Листівки з Днем Катерини 2025. Колаж: Новини.LIVE
День ангела Катерини — оригінальні листівки
Листівки з Днем Катерини 2025. Колаж: Новини.LIVE
Зворушливі привітання з Днем Ангела Катерини
Листівки з Днем Катерини 2025. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами Катерини 24 листопада 2025

 

 

 

Також ділимося іншими новинами про свята в Україні

Які традиції та ворожіння існують у День Катерини.

Коли в Україні святкуватимуть День Андрія Первозванного у 2025 році.

На який день тижня випаде Різдво та що потрібно зробити перед великим святом.

іменини привітання листівки День ангела свято 24 листопада
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
