С Днем ангела Екатерины 2025 — красивые поздравления и оригинальные открытки

Женщина в ярком платке. Фото: uain.press

Сегодня, 24 ноября, украинские верующие чтят великомученицу Екатерину Александрийскую — святую, которая стала символом женского ума, силы и несокрушимой веры. Также в этот большой праздник с именинами поздравляют всех женщин с прекрасным именем Екатерина, желая мира, искренней любви и светлой надежды.

Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние поздравления с Днем Екатерины в прозе, стихах и красивых открытках.

Именины Екатерины 24 ноября — красивые стихи-поздравления на украинском языке

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Катрусі помагає,

Ангел покровитель!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Каті нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Бажаю нашій Катюшенці щастя,

Не такого, як сонце, тому що сонце пече,

Не такого, як річка, бо річка тече,

Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,

А такого, як небо, бо небо безмежне!

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі — синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

Трогательные поздравления с Днем Ангела Екатерины в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть в день святой Екатерины в вашу жизнь придет добро, счастье и искренняя надежда. А ангел-хранитель пусть ведет вас светлым путем и бережет от всего недоброго.

***

Катя! Пусть Святая Екатерина охраняет тебя, благословляет твои планы и наполняет каждый день здоровьем, миром и теплом. Желаю успехов, счастья и светлой веры, которая поддержит в любой ситуации.

***

Искренне поздравляю с праздником Святой Екатерины! Пусть святая покрывает тебя своим покровительством, поддерживает в трудные минуты и защищает от бед.

***

С Днем Святой Екатерины! Пусть в ваш дом приходят мир, любовь, взаимопонимание и доброта. Желаю, чтобы сердце всегда оставалось милосердным, мысли были светлыми, а каждый поступок - добрым и мудрым.

***

С праздником святой Екатерины! Пусть в жизни будет много теплых улыбок, искренних надежд и светлых радостей. Екатерина, оставайтесь такой же чуткой, нежной, мудрой, талантливой и красивой — снаружи и в сердце.

***

Катя, искренне поздравляю с Днем ангела! Желаю большой любви, внутреннего мира, светлых мыслей и благословения на каждый день.

День ангела Екатерины — оригинальные открытки для именинников

Открытки с Днем Екатерины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем Екатерины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем Екатерины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем Екатерины 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с именинами Екатерины 24 ноября 2025 года

