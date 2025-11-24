С Днем ангела Екатерины 2025 — красивые поздравления и оригинальные открытки

День Екатерины 2025 — поздравления и открытки, согревающие душу
Сегодня, 24 ноября, украинские верующие чтят великомученицу Екатерину Александрийскую — святую, которая стала символом женского ума, силы и несокрушимой веры. Также в этот большой праздник с именинами поздравляют всех женщин с прекрасным именем Екатерина, желая мира, искренней любви и светлой надежды.
Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние поздравления с Днем Екатерины в прозе, стихах и красивых открытках.
Именины Екатерины 24 ноября — красивые стихи-поздравления на украинском языке
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Катрусі помагає,
Ангел покровитель!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Каті нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Бажаю нашій Катюшенці щастя,
Не такого, як сонце, тому що сонце пече,
Не такого, як річка, бо річка тече,
Не такого, як вітер, бо вітер гуляє,
А такого, як небо, бо небо безмежне!
***
Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі — синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!
Трогательные поздравления с Днем Ангела Екатерины в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть в день святой Екатерины в вашу жизнь придет добро, счастье и искренняя надежда. А ангел-хранитель пусть ведет вас светлым путем и бережет от всего недоброго.
***
Катя! Пусть Святая Екатерина охраняет тебя, благословляет твои планы и наполняет каждый день здоровьем, миром и теплом. Желаю успехов, счастья и светлой веры, которая поддержит в любой ситуации.
***
Искренне поздравляю с праздником Святой Екатерины! Пусть святая покрывает тебя своим покровительством, поддерживает в трудные минуты и защищает от бед.
***
С Днем Святой Екатерины! Пусть в ваш дом приходят мир, любовь, взаимопонимание и доброта. Желаю, чтобы сердце всегда оставалось милосердным, мысли были светлыми, а каждый поступок - добрым и мудрым.
***
С праздником святой Екатерины! Пусть в жизни будет много теплых улыбок, искренних надежд и светлых радостей. Екатерина, оставайтесь такой же чуткой, нежной, мудрой, талантливой и красивой — снаружи и в сердце.
***
Катя, искренне поздравляю с Днем ангела! Желаю большой любви, внутреннего мира, светлых мыслей и благословения на каждый день.
День ангела Екатерины — оригинальные открытки для именинников
Видеопоздравления с именинами Екатерины 24 ноября 2025 года
