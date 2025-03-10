Коли День Державного Гімну України в 2025 році — дата, історія свята і слова пісні

Дівчина з флагом України і слова гімну з нотами. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 10 березня 2025 року, вся Україна відзначає одне з найважливіших свят — День Державного Гімну. Ми розповідаємо, як взагалі з’явилося це свято, і нагадуємо про те, які важливі слова має український гімн.

Новини.LIVE розповідає про це свято.

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Як з’явився український гімн

10 березня 1865 року в Перемишлі відбувся концерт, присвячений легендарному поету Тарасу Шевченку. По завершенню цього святкового заходу люди вперше публічно заспівали пісню "Ще не вмерла України і слава, і воля". Саме тому ця дата і обрана як День Державного Гімну України.

Крім того, у 1917—1920 роках ця пісня стала одним з державних гімнів УНР та ЗУНР. У 1992 році українські депутати затвердили музичне супроводження пісні у виконанні композиторів Мирослава Скорика і Євгена Станковича.

Але тільки у 2003 році у Верховній Раді Україні затвердили Закон "Про Державний гімн України", в якому пропонувалося ухвалити гімн на музику Михайла Вербицького і приспів Павла Чубинського.

Картинка до Дня Державного Гімну України. Фото: Новини.LIVE

Як звучать слова українського гімну

Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу, тіло ми положим за нашу свободу.

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Приспів.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб'ється, згомонить степами,

України слава стане поміж народами.

Приспів.

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