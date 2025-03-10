Коли День Державного Гімну України в 2025 році — дата, історія свята і слова пісні

День Державного Гімну України 2025 — дата, історія, слова
У понеділок, 10 березня 2025 року, вся Україна відзначає одне з найважливіших свят — День Державного Гімну. Ми розповідаємо, як взагалі з’явилося це свято, і нагадуємо про те, які важливі слова має український гімн.
Новини.LIVE розповідає про це свято.
Як з’явився український гімн
10 березня 1865 року в Перемишлі відбувся концерт, присвячений легендарному поету Тарасу Шевченку. По завершенню цього святкового заходу люди вперше публічно заспівали пісню "Ще не вмерла України і слава, і воля". Саме тому ця дата і обрана як День Державного Гімну України.
Крім того, у 1917—1920 роках ця пісня стала одним з державних гімнів УНР та ЗУНР. У 1992 році українські депутати затвердили музичне супроводження пісні у виконанні композиторів Мирослава Скорика і Євгена Станковича.
Але тільки у 2003 році у Верховній Раді Україні затвердили Закон "Про Державний гімн України", в якому пропонувалося ухвалити гімн на музику Михайла Вербицького і приспів Павла Чубинського.
Як звучать слова українського гімну
Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Приспів.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж народами.
Приспів.
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