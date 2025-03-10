Когда День Государственного Гимна Украины в 2025 году — дата, история праздника и слова песни

День Государственного Гимна Украины 2025 — дата, история, слова
В понедельник, 10 марта 2025 года, вся Украина отмечает один из важнейших праздников — День Государственного Гимна. Мы рассказываем, как вообще появился этот праздник, и напоминаем о том, какие важные слова имеет украинский гимн.
Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.
Как появился украинский гимн
10 марта 1865 года в Перемышле состоялся концерт, посвященный легендарному поэту Тарасу Шевченко. По завершению этого праздничного мероприятия люди впервые публично спели песню "Ще не вмерла України, і слава, і воля". Именно поэтому эта дата и выбрана как День Государственного Гимна Украины.
Кроме того, в 1917-1920 годах эта песня стала одним из государственных гимнов УНР и ЗУНР. В 1992 году украинские депутаты утвердили музыкальное сопровождение песни в исполнении композиторов Мирослава Скорика и Евгения Станковича.
Но только в 2003 году в Верховной Раде Украины утвердили Закон "О Государственном гимне Украины", в котором предлагалось принять гимн на музыку Михаила Вербицкого и припев Павла Чубинского.
Как звучат слова украинского гимна
Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу, тіло ми положим за нашу свободу.
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Приспів.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж народами.
Приспів.
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