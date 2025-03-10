Когда День Государственного Гимна Украины в 2025 году — дата, история праздника и слова песни

Девушка с флагом Украины и слова гимна с нотами. Фото: коллаж Новини.LIVE

В понедельник, 10 марта 2025 года, вся Украина отмечает один из важнейших праздников — День Государственного Гимна. Мы рассказываем, как вообще появился этот праздник, и напоминаем о том, какие важные слова имеет украинский гимн.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

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Как появился украинский гимн

10 марта 1865 года в Перемышле состоялся концерт, посвященный легендарному поэту Тарасу Шевченко. По завершению этого праздничного мероприятия люди впервые публично спели песню "Ще не вмерла України, і слава, і воля". Именно поэтому эта дата и выбрана как День Государственного Гимна Украины.

Кроме того, в 1917-1920 годах эта песня стала одним из государственных гимнов УНР и ЗУНР. В 1992 году украинские депутаты утвердили музыкальное сопровождение песни в исполнении композиторов Мирослава Скорика и Евгения Станковича.

Но только в 2003 году в Верховной Раде Украины утвердили Закон "О Государственном гимне Украины", в котором предлагалось принять гимн на музыку Михаила Вербицкого и припев Павла Чубинского.

Картинка ко Дню Государственного гимна Украины. Фото: Новини.LIVE

Как звучат слова украинского гимна

Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу, тіло ми положим за нашу свободу.

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Приспів.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб'ється, згомонить степами,

України слава стане поміж народами.

Приспів.

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