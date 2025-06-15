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Головна Свята День батька 2025 в Україні — теплі привітання до свята

День батька 2025 в Україні — теплі привітання до свята

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Дата публікації: 15 червня 2025 06:12
З Днем батька 2025 — щирі привітання у листівках, віршах і прозі
Чоловік з двома хлопчиками. Фото: Freepik
Ключові моменти Як привітати з Днем батька у віршах Як можна привітати з Днем батька у прозі Найкращі привітання з Днем батька у листівках

Сьогодні, 15 червня 2025 року, вся Україна відзначає неймовірне свято — День батька, тому саме час сказати найріднішій людині теплі слова побажання. Ми розповідаємо, як можна привітати батька із цим чудовим днем у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до свята.

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Як привітати з Днем батька у віршах

Наш рідний, найкращий у світі,

З тобою нам затишно і світло.

Ти супер господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та гори любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом.

***

Таких у світі не багато:

Ти найкращий, рідний тато!

І в тебе нині свято.

Я тебе люблю предуже,

Ти для мене, наче друг вже.

З тата днем тебе вітаю.

Миру, радості бажаю.

Щоб збулися твої мрії,

Сподівання і надії.

Щоб життя було цікавим,

Ароматним, наче кава.

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє —

Ти залишись таким, як є.

Як можна привітати з Днем батька у прозі

Любий татусю, я тебе вітаю з Днем батька! Бажаю тобі всього найкращого, мирного неба над головою, міцного здоров’я, щастя, успіхів і благополуччя! Нехай на твоєму шляху ніколи не буде горя! Дякую тобі за те, що ти є! Я тебе люблю! Зі святом!

***

З Днем батька, моя рідна людина! Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя, успіхів і миру! Нехай кожен твій день буде наповнений радісними моментами! Вітаю тебе!

***

Тато... Як багато сенсу вкладено в це коротке слово! Ми хочемо привітати тебе з цим чудовим днем і побажати щастя, здоров’я і миру! З Днем батька!

Найкращі привітання з Днем батька у листівках

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Привітання з Днем батька. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем батька. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем батька. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем батька. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, хто відзначає свій День ангела в червні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в червні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, коли буде Медовий, Яблучний і Горіховий Спас в Україні в 2025 році.

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Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
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