З Днем батька 2025 — щирі привітання у листівках, віршах і прозі

День батька 2025 в Україні — теплі привітання до свята
Сьогодні, 15 червня 2025 року, вся Україна відзначає неймовірне свято — День батька, тому саме час сказати найріднішій людині теплі слова побажання. Ми розповідаємо, як можна привітати батька із цим чудовим днем у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до свята.
Як привітати з Днем батька у віршах
Наш рідний, найкращий у світі,
З тобою нам затишно і світло.
Ти супер господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та гори любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом.
***
Таких у світі не багато:
Ти найкращий, рідний тато!
І в тебе нині свято.
Я тебе люблю предуже,
Ти для мене, наче друг вже.
З тата днем тебе вітаю.
Миру, радості бажаю.
Щоб збулися твої мрії,
Сподівання і надії.
Щоб життя було цікавим,
Ароматним, наче кава.
***
Мій мудрий і розумний тату,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров’я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині
І миру у твоїй країні.
Я тобі теж цього бажаю,
Люблю, татусю, й поважаю.
До побажань додам своє —
Ти залишись таким, як є.
Як можна привітати з Днем батька у прозі
Любий татусю, я тебе вітаю з Днем батька! Бажаю тобі всього найкращого, мирного неба над головою, міцного здоров’я, щастя, успіхів і благополуччя! Нехай на твоєму шляху ніколи не буде горя! Дякую тобі за те, що ти є! Я тебе люблю! Зі святом!
***
З Днем батька, моя рідна людина! Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя, успіхів і миру! Нехай кожен твій день буде наповнений радісними моментами! Вітаю тебе!
***
Тато... Як багато сенсу вкладено в це коротке слово! Ми хочемо привітати тебе з цим чудовим днем і побажати щастя, здоров’я і миру! З Днем батька!
Найкращі привітання з Днем батька у листівках
Нагадаємо, ми писали про те, хто відзначає свій День ангела в червні 2025 року.
Раніше ми розповідали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в червні 2025 року.
Також ми повідомляли про те, коли буде Медовий, Яблучний і Горіховий Спас в Україні в 2025 році.
Читайте Новини.LIVE!