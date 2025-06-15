С Днем отца 2025 — искренние поздравления в открытках, стихах и прозе

День отца 2025 в Украине — теплые поздравления к празднику
Сегодня, 15 июня 2025 года, вся Украина отмечает невероятный праздник — День отца, поэтому самое время сказать родному человеку теплые слова пожелания. Мы рассказываем, как можно поздравить отца с этим замечательным днем в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к празднику.
Как поздравить с Днем отца в стихах
Наш рідний, найкращий у світі,
З тобою нам затишно і світло.
Ти супер господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та гори любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом.
***
Таких у світі не багато:
Ти найкращий, рідний тато!
І в тебе нині свято.
Я тебе люблю предуже,
Ти для мене, наче друг вже.
З тата днем тебе вітаю.
Миру, радості бажаю.
Щоб збулися твої мрії,
Сподівання і надії.
Щоб життя було цікавим,
Ароматним, наче кава.
***
Мій мудрий і розумний тату,
Тобі бажали вже багато.
Бажали радості й удачі,
Здоров’я й успіху в придачу,
Достатку доброго в родині
І миру у твоїй країні.
Я тобі теж цього бажаю,
Люблю, татусю, й поважаю.
До побажань додам своє —
Ти залишись таким, як є.
Как можно поздравить с Днем отца в прозе
Дорогой папочка, я тебя поздравляю с Днем отца! Желаю тебе всего самого лучшего, мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия! Пусть на твоем пути никогда не будет горя! Спасибо тебе за то, что ты есть! Я тебя люблю! С праздником!
***
С Днем отца, мой родной человек! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, успехов и мира! Пусть каждый твой день будет наполнен радостными моментами! Поздравляю тебя!
***
Папа... Как много смысла вложено в это короткое слово! Мы хотим поздравить тебя с этим замечательным днем и пожелать счастья, здоровья и мира! С Днем отца!
Самые лучшие поздравления с Днем отца в открытках
Напомним, мы писали о том, кто отмечает свой День ангела в июне 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в июне 2025 года.
Также мы сообщали о том, когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!