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Главная Праздники День отца 2025 в Украине — теплые поздравления к празднику

День отца 2025 в Украине — теплые поздравления к празднику

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 06:12
С Днем отца 2025 — искренние поздравления в открытках, стихах и прозе
Мужчина с двумя мальчиками. Фото: Freepik
Ключові моменти Как поздравить с Днем отца в стихах Как можно поздравить с Днем отца в прозе Самые лучшие поздравления с Днем отца в открытках

Сегодня, 15 июня 2025 года, вся Украина отмечает невероятный праздник — День отца, поэтому самое время сказать родному человеку теплые слова пожелания. Мы рассказываем, как можно поздравить отца с этим замечательным днем в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к празднику.

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Как поздравить с Днем отца в стихах

Наш рідний, найкращий у світі,

З тобою нам затишно і світло.

Ти супер господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та гори любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом.

***

Таких у світі не багато:

Ти найкращий, рідний тато!

І в тебе нині свято.

Я тебе люблю предуже,

Ти для мене, наче друг вже.

З тата днем тебе вітаю.

Миру, радості бажаю.

Щоб збулися твої мрії,

Сподівання і надії.

Щоб життя було цікавим,

Ароматним, наче кава.

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє —

Ти залишись таким, як є.

Как можно поздравить с Днем отца в прозе

Дорогой папочка, я тебя поздравляю с Днем отца! Желаю тебе всего самого лучшего, мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия! Пусть на твоем пути никогда не будет горя! Спасибо тебе за то, что ты есть! Я тебя люблю! С праздником!

***

С Днем отца, мой родной человек! Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, успехов и мира! Пусть каждый твой день будет наполнен радостными моментами! Поздравляю тебя!

***

Папа... Как много смысла вложено в это короткое слово! Мы хотим поздравить тебя с этим замечательным днем и пожелать счастья, здоровья и мира! С Днем отца!

Самые лучшие поздравления с Днем отца в открытках

Открытка
Поздравление с Днем отца. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с Днем отца. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с Днем отца. Фото иллюстративное: Pinterest
Открытка
Поздравление с Днем отца. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, кто отмечает свой День ангела в июне 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в июне 2025 года.

Также мы сообщали о том, когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине в 2025 году.

праздники семья День отца поздравления советы Семейные праздники
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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