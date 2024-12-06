З Днем ангела Миколу 6 грудня — щирі привітання з іменинами у листівках, віршах і прозі

Зображення чоловіка у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Bible Ask

Сьогодні, шостого грудня 2024 року, за новим церковним календарем відзначається День ангела Миколи, який в народі називається Днем святого Миколая. Дізнайтеся, як можна привітати найближчих з іменинами за допомогою віршів, прози, листівок і відео.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Привітання з іменинами Миколи у віршах українською мовою

Ти, Миколо, в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Миколо,

Прийми привітання!

***

Твоє ім'я Микола — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

З Днем ангела Миколи 2024 — душевні привітання в прозі

Сьогодні, Миколо, у твій день я хочу привітати тебе з іменинами! Нехай здоров’я буде богатирським, а душа — спокійною. Бажаю, щоб у День ангела у тебе вдома був спокій, гармонія і достаток. Зі святом!

***

Вітаю тебе з іменинами! Ніколи не здавайся і йди завжди вперед! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і підтримує тебе. Зі святом!

***

З Днем ангела тебе, Миколо! Нехай у твоєму житті завжди будуть суцільні злети! Зі святом!

***

Любий Миколо! Я тебе від усього серця вітаю з іменинами і бажаю тобі завжди йти по життю з високо піднятою головою. Досягай своїх цілей і бережи в серці любов. З Днем ангела!

Іменини Миколи 6 грудня — яскраві листівки

Привітання з Днем ангела Миколи. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела Миколи. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем ангела Миколи. Фото ілюстративне: Pinterest

Відеопривітання з Днем ангела Миколи 2024

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно писати лист святому Миколаю.

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