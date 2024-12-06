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День ангела Миколи 6 грудня — як привітати з іменинами

6 грудня 2024 03:12
Світлана Конюшенко - Редактор
З Днем ангела Миколу 6 грудня — щирі привітання з іменинами у листівках, віршах і прозі
Зображення чоловіка у вигляді ангела. Фото ілюстративне: Bible Ask
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, шостого грудня 2024 року, за новим церковним календарем відзначається День ангела Миколи, який в народі називається Днем святого Миколая. Дізнайтеся, як можна привітати найближчих з іменинами за допомогою віршів, прози, листівок і відео.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Привітання з іменинами Миколи у віршах українською мовою

Ти, Миколо, в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Миколо,

Прийми привітання!

***

Твоє ім'я Микола — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

З Днем ангела Миколи 2024 — душевні привітання в прозі

Сьогодні, Миколо, у твій день я хочу привітати тебе з іменинами! Нехай здоров’я буде богатирським, а душа — спокійною. Бажаю, щоб у День ангела у тебе вдома був спокій, гармонія і достаток. Зі святом!

***

Вітаю тебе з іменинами! Ніколи не здавайся і йди завжди вперед! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і підтримує тебе. Зі святом!

***

З Днем ангела тебе, Миколо! Нехай у твоєму житті завжди будуть суцільні злети! Зі святом!

***

Любий Миколо! Я тебе від усього серця вітаю з іменинами і бажаю тобі завжди йти по життю з високо піднятою головою. Досягай своїх цілей і бережи в серці любов. З Днем ангела!

Іменини Миколи 6 грудня — яскраві листівки

Поздравление
Привітання з Днем ангела Миколи. Фото ілюстративне: Pinterest
Поздравление
Привітання з Днем ангела Миколи. Фото ілюстративне: Pinterest
Поздравление
Привітання з Днем ангела Миколи. Фото ілюстративне: Pinterest

Відеопривітання з Днем ангела Миколи 2024

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно писати лист святому Миколаю. 

Раніше ми розповідали про те, як можна красиво упакувати подарунок на День святого Миколая. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна робити у День святого Миколая. 

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