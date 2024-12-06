С Днем ангела Николая 6 декабря — искренние поздравления с именинами в открытках, стихах и прозе

Изображение мужчины в виде ангела. Фото иллюстративное: Bible Ask

Сегодня, шестого декабря 2024, по новому церковному календарю отмечается День ангела Николая, который в народе называется Днем святого Николая. Узнайте, как можно поздравить самых близких с именинами с помощью стихов, прозы, открыток и видео.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

Читайте также:

Поздравления с именинами Николая в стихах на украинском языке

Ти, Миколо, в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Миколо,

Прийми привітання!

***

Твоє ім'я Микола — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

С Днем ангела Николая 2024 — душевные поздравления в прозе

Сегодня, Николай, в твой день я хочу поздравить тебя с именинами! Пусть здоровье будет богатырским, а душа — спокойной. Желаю, чтобы в День ангела у тебя дома было спокойствие, гармония и достаток. С праздником!

***

Поздравляю тебя с именинами! Никогда не сдавайся и иди всегда вперед! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и поддерживает тебя. С праздником!

***

С Днем ангела тебя, Николай! Пусть в твоей жизни всегда будут сплошные взлеты! С праздником!

***

Дорогой Николай! Я тебя от всей души поздравляю с именинами и желаю тебе всегда идти по жизни с высоко поднятой головой. Достигай своих целей и храни в сердце любовь. С Днем ангела!

Именины Николая 6 декабря — яркие открытки

Поздравление с Днем ангела Николая. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела Николая. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем ангела Николая. Фото иллюстративное: Pinterest

Видеопоздравления с Днем ангела Николая 2024

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно писать письмо святому Николаю.

Раньше мы рассказывали о том, как можно красиво упаковать подарок в День святого Николая.

Также мы сообщали, что категорически нельзя делать в День святого Николая.