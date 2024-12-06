С Днем ангела Николая 6 декабря — искренние поздравления с именинами в открытках, стихах и прозе

День ангела Николая 6 декабря — как поздравить с именинами
Сегодня, шестого декабря 2024, по новому церковному календарю отмечается День ангела Николая, который в народе называется Днем святого Николая. Узнайте, как можно поздравить самых близких с именинами с помощью стихов, прозы, открыток и видео.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Поздравления с именинами Николая в стихах на украинском языке
Ти, Миколо, в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Миколо,
Прийми привітання!
***
Твоє ім'я Микола — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
С Днем ангела Николая 2024 — душевные поздравления в прозе
Сегодня, Николай, в твой день я хочу поздравить тебя с именинами! Пусть здоровье будет богатырским, а душа — спокойной. Желаю, чтобы в День ангела у тебя дома было спокойствие, гармония и достаток. С праздником!
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Поздравляю тебя с именинами! Никогда не сдавайся и иди всегда вперед! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и поддерживает тебя. С праздником!
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С Днем ангела тебя, Николай! Пусть в твоей жизни всегда будут сплошные взлеты! С праздником!
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Дорогой Николай! Я тебя от всей души поздравляю с именинами и желаю тебе всегда идти по жизни с высоко поднятой головой. Достигай своих целей и храни в сердце любовь. С Днем ангела!
Именины Николая 6 декабря — яркие открытки
Видеопоздравления с Днем ангела Николая 2024
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