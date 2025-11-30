Відео
День Андрія 2025 — привітання та листівки, які зігрівають душу

Дата публікації: 30 листопада 2025 07:01
З Днем ангела Андрія 2025 — красиві привітання та оригінальні листівки
Хлопчик молиться у церкві. Фото: fr.vecteezy.com

Сьогодні, 30 листопада, українські віряни вшановують апостола Андрія Первозваного, згадуючи його як першого учня Ісуса Христа та символ непохитної віри. Це світле свято відкриває двері до духовного оновлення, нагадує про силу молитви та про те, як важливо берегти добро у серці. Цієї ж дати з іменинами вітають усіх Андріїв, бажаючи їм сил, міцного здоров'я, надії та миру в душі.

Новини.LIVE підготували для вас найщиріші привітання з Днем Ангела Андрія у прозі, віршах і красивих листівках. Оберіть побажання, щоб привітати  особливу людину.

Читайте також:

Іменини Андрія 30 листопада — красиві вірші-привітання українською мовою

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Андрія іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось, лише одного!

***

Нехай ангел в іменини
Усі твої здійснить бажання,
Несе щастя щохвилини,
А також успіх та процвітання.
І коханням життя вквітчає
Нехай ангел додає здоров'я,
Та своєю мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!

***

Андрію, вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
надія, віра та любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує!

***

Ти Андрій у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

Зворушливі привітання з Днем Ангела Андрія у прозі

Зі святом! У День Андрія бажаю тобі відчути силу свого духу, знайти внутрішню рівновагу та мати поруч людей, які щиро підтримують і цінують. Хай усе добре повертається у твоє життя примноженим.

***

Любий Андрію, вітаю з Днем ангела! Хай щодня тебе супроводжують добрі побажання, світлі люди та сонячні події. Бережи себе, крокуй сміливо до цілей і залишайся таким же відважним та щирим.

***

Дорогий Андрію, у це світле свято бажаю тобі міцного, незламного здоров'я, невичерпної удачі та віри, що завжди веде вперед. Хай у твоєму житті буде більше тепла, радості й любові. З Днем ангела!

***

Вітаю тебе з Днем Андрія! Нехай твій небесний покровитель береже від негараздів, дарує мудрість, сили та натхнення. Хай у твоїй оселі завжди панують спокій, мир і злагода.

***

У цей особливий день бажаю тобі мужності в життєвих виборах, стійкості у випробуваннях та любові, яка зігріває серце. Нехай кожен день дарує задоволення й нові приводи радіти. З Днем ангела!

***

Дорогий Андрію, прийми найщиріші вітання з іменинами. Хай твій ангел-охоронець супроводжує тебе в усіх справах, спрямовуючи до успіху й добробуту. Нехай здійснюються мрії, які для тебе справді важливі.

День ангела Андрія 2025 — оригінальні листівки для іменинників

День ангела Андрія 2025 — оригінальні листівки для іменинників
Листівки з Днем ангела Андрія 2025. Колаж: Новини.LIVE
Зворушливі привітання з Днем Ангела Андрія 30 листопада 2025
Листівки з Днем ангела Андрія 2025. Колаж: Новини.LIVE
Іменини Андрія 30 листопада — красиві листівки
Листівки з Днем ангела Андрія 2025. Колаж: Новини.LIVE


 
Відеопривітання з іменинами Андрія 30 листопада 2025

 

 

Вам буде цікаво дізнатися про головні звичаї та заборони у День Андрія Первозваного.

Раніше ми писали, які сильні молитви варто прочитати 30 листопада, щоб залучити у життя щастя та отримати захист святого апостола Андрія.

Нагадаємо, ми розповідали, які старовинні ворожіння у День Андрія покажуть долю.

Також пропонуємо вам ознайомитися із церковним календарем свят на грудень 2025.

іменини привітання листівки День ангела свято День Андрія
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
