Ворожіння на Андрія 2025 — які давні ритуали відкриють майбутнє

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 06:01
День Андрія 30 листопада 2025 — як ворожити та дізнатися свою долю
Українка у церкві перед свічками. Фото: vzhe.vzhe/instagram.com

У неділю, 30 листопада, в Україні відзначатимуть День святого апостола Андрія Первозваного. Це свято сповнене не тільки церковних, а й народних традицій. Зокрема, саме у ніч на Андрія ворожили на долю, кохання та подружнє життя. Вірили, у цю дату знаки стають виразнішими, а передбачення — точнішими. Така традиція передавалася поколіннями й стала частиною культурної спадщини. У 2025 році ворожіння знову повертаються у модний формат домашніх ритуалів — простих, символічних і наповнених змістом.

Новини.LIVE розповідає про найцікавіші старовинні ритуали та обряди на Андрія, які відкриють завісу майбутнього.

Читайте також:

Дівочі ворожіння на судженого — коли чекати весілля та яким буде майбутній коханий

У ніч з 29 на 30 листопада серед дівчат найпопулярнішими були ворожіння на судженого. Кожна хотіла дізнатися, чи буде її коханий красивий та лагідний і як довго чекати щасливого дня весілля. Головні ритуали: 

  • Кидання чобота

Дівчина виходила за ворота й кидала чобіт через плече. У який бік він впаде — звідти з'явиться наречений.

  • Ворожіння на чоботях

Дівчата ставили чоботи в ряд і переставляли їх до порогу. Чий чобіт першим дістанеться та й вийде заміж першою.

  • Підслуховування під вікнами

Яка розмова прозвучить — таким, за повір'ями, буде характер майбутнього чоловіка.

  • Свічки у воді

Дві свічки ставили у посудину з водою. Якщо вони сходились — доля обіцяла міцний шлюб, якщо віддалялись — шлях буде непростим.

  • Виливання воску

У темній кімнаті запалювали свічку та повільно капали гарячим воском у миску з холодною водою. За застиглою фігурою тлумачили майбутнє. Силуети могли нагадувати обличчя, професії, предмети або символи. Вважалося, що об'ємні символи можуть натякати на зовнішність або долю майбутнього чоловіка. Це одне з найінтуїтивніших ворожінь — важливо не поспішати й довіритися першому враженню.

 

Дівочі ворожіння на судженого — коли чекати весілля
Ворожіння на воску. Фото: google.com
  • Ворожіння на ім'я нареченого

Простий ритуал, який залишав поетичне відчуття передбачення. Перед сном під подушку клали кілька папірців із чоловічими іменами. Вранці діставали один навмання — вважалося, це і є ім'я майбутнього судженого.

  • Ворожіння на сон

Під подушку клали гребінець і промовляли заклик до судженого з'явитися уві сні. Кого побачать — той і "призначений долею".

  • Дзеркальний коридор

Одне з наймістичніших ворожінь. Два дзеркала встановлювали навпроти один одного, створюючи довгий зоровий коридор. У темряві запалювали свічку та вдивлялися у глибину віддзеркалень. За народними віруваннями, у далекому віддзеркаленні могла з'явитися тінь судженого або символ, що підказує майбутні події.

  • Ворожіння на тінях

Аркуш паперу м'яли, підпалювали та підносили до стіни, де світло свічки створювало фантастичні тіні. У цих формах дівчата намагалися побачити знаки:

  • будинок — до сім'ї;
  • кільце — до заручин;
  • обличчя — до знайомства.

 

День Андрія 30 листопада 2025 — як ворожити
Ворожіння на тінях. Фото: google.com
  • Ворожіння на вишневій гілці

Увечері зривали гілочку вишні, ставили її у воду та промовляли традиційне прохання до святого Андрія. Якщо до Різдва гілка розквітала — у наступному році чекали весілля.

  • Ворожіння на рушнику

Дівчина залишала рушник надворі з проханням до судженого прийти й витертися ним. Якщо вранці рушник був вологим — весілля буде вже скоро.

  • Ворожіння для хлопців із кільцем у меді

Хлопцю пропонували дістати кільце губами з горщика з густим медом. Якщо вдавалося не забруднити ніс — весілля у наступному році.

  • Ворожіння на варениках із участю тварини

Це веселе й давнє ворожіння проводили компанією. Дівчата готували вареники або пиріжки, викладали їх у ряд і кликали кота чи собаку. Тварина "обирала" долю, чий вареник з'їсть першим — та дівчина першою зустріне нареченого. А якщо вареник потягне в куток — після весілля дівчина змінить домівку.

 

Популярні ворожіння у День Андрія
Гуляння у День Андрія. Фото: УНІАН

Популярні ворожіння у День Андрія на долю — яке майбутнє чекає

  • Ворожіння з чашками

Під однакові чашки клали предмети:

  • кільце — весілля;
  • монета — достаток;
  • хліб — стабільність;
  • сіль — тривоги;
  • ґудзик — клопоти.

Після перемішування кожен обирав свою чашку й отримував передбачення.

  • Ворожіння на зернах

На питання, що потребує відповіді "так" чи "ні", набирали жменю зерна. Парна кількість — позитивна відповідь, непарна — негативна.

  • Ворожіння на характер майбутнього чоловіка

У чотирьох кутах кімнати розкладали чотири предмети: дзеркало, книгу, шкатулку та ніж. Потім дівчина крутилася навколо своєї осі з закритими очима кілька разів. До якого предмету вона найближче повернеться — таким буде характер у її чоловіка:

  • дзеркало — самолюбний;
  • книга — мудрий;
  • шкатулка — щедрий;
  • ніж — працьовитий.

Такий простий, але цікавий спосіб заглянути у майбутнє та дізнатися про можливу рису своєї другої половинки.

  • Ворожіння на дітей

Цей обряд можна провести лише за умови, що на вулиці буде мороз. Необхідно налити воду в склянку і опустити на дно кільце. Стакан залишають на ніч на вулиці. Вранці рахують горбки і ями на льоду на склянці. Кількість ямок відповідає кількості дочок, а кількість горбків — числу синів.

  • Ворожіння на чотирьох кільцях

У зерно занурювали чотири види кілець: золоте, срібне, дорогоцінне та просте. Витягнуте навмання символізувало долю на наступний рік:

  • золоте — весілля;
  • срібне — взаємна закоханість;
  • дорогоцінне — нерозділене кохання;
  • просте — самотність.

Раніше ми розповідали про головні звичаї та заборони у День Андрія, яких дотримувалися наші предки.

Також пропонуємо вам ознайомитися із церковним календарем свят на грудень 2025 — він підкаже, коли та які важливі дати зустрічатимемо.

традиції ритуали звичаї День Андрія 30 листопада ворожіння
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
