С Днем ангела Андрея 2025 — красивые поздравления и оригинальные открытки

День Андрея 2025 — поздравления и открытки, что согревают душу
Сегодня, 30 ноября, украинские верующие чтят апостола Андрея Первозванного, вспоминая его как первого ученика Иисуса Христа и символ непоколебимой веры. Этот светлый праздник открывает двери к духовному обновлению, напоминает о силе молитвы и о том, как важно беречь добро в сердце. В эту же дату с именинами поздравляют всех Андреев, желая им сил, крепкого здоровья, надежды и мира в душе.
Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние поздравления с Днем Ангела Андрея в прозе, стихах и красивых открытках. Выберите пожелание, чтобы поздравить особенного человека.
Именины Андрея 30 ноября — красивые стихи-поздравления на украинском языке
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Андрія іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось, лише одного!
***
Нехай ангел в іменини
Усі твої здійснить бажання,
Несе щастя щохвилини,
А також успіх та процвітання.
І коханням життя вквітчає
Нехай ангел додає здоров'я,
Та своєю мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Андрію, вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
надія, віра та любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує!
***
Ти Андрій у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Трогательные поздравления с Днем Ангела Андрея в прозе
С праздником! В День Андрея желаю тебе почувствовать силу своего духа, найти внутреннее равновесие и иметь рядом людей, которые искренне поддерживают и ценят. Пусть все хорошее возвращается в твою жизнь приумноженным.
***
Любимый Андрей, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день тебя сопровождают добрые пожелания, светлые люди и солнечные события. Береги себя, шагай смело к целям и оставайся таким же отважным и искренним.
***
Дорогой Андрей, в этот светлый праздник желаю тебе крепкого, несокрушимого здоровья, неисчерпаемой удачи и веры, которая всегда ведет вперед. Пусть в твоей жизни будет больше тепла, радости и любви. С Днем ангела!
***
Поздравляю тебя с Днем Андрея! Пусть твой небесный покровитель бережет от невзгод, дарит мудрость, силы и вдохновение. Пусть в твоем доме всегда царят покой, мир и согласие.
***
В этот особый день желаю тебе мужества в жизненных выборах, стойкости в испытаниях и любви, которая согревает сердце. Пусть каждый день дарит удовольствие и новые поводы радоваться. С Днем ангела!
***
Дорогой Андрей, прими самые искренние поздравления с именинами. Пусть твой ангел-хранитель сопровождает тебя во всех делах, направляя к успеху и благополучию. Пусть осуществляются мечты, которые для тебя действительно важны.
День ангела Андрея 2025 — оригинальные открытки для именинников
Видеопоздравления с именинами Андрея 30 ноября 2025 года
Вам будет интересно узнать о главных обычаях и запретах в День Андрея Первозванного.
Ранее мы писали, какие сильные молитвы стоит прочитать 30 ноября, чтобы привлечь в жизнь счастье и получить защиту святого апостола Андрея.
Напомним, мы рассказывали, какие старинные гадания в День Андрея покажут судьбу.
Также предлагаем вам ознакомиться с церковным календарем праздников на декабрь 2025.
Читайте Новини.LIVE!