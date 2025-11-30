Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники День Андрея 2025 — поздравления и открытки, что согревают душу

День Андрея 2025 — поздравления и открытки, что согревают душу

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 07:01
С Днем ангела Андрея 2025 — красивые поздравления и оригинальные открытки
Мальчик молится в церкви. Фото: fr.vecteezy.com

Сегодня, 30 ноября, украинские верующие чтят апостола Андрея Первозванного, вспоминая его как первого ученика Иисуса Христа и символ непоколебимой веры. Этот светлый праздник открывает двери к духовному обновлению, напоминает о силе молитвы и о том, как важно беречь добро в сердце. В эту же дату с именинами поздравляют всех Андреев, желая им сил, крепкого здоровья, надежды и мира в душе.

Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние поздравления с Днем Ангела Андрея в прозе, стихах и красивых открытках. Выберите пожелание, чтобы поздравить особенного человека.

Реклама
Читайте также:

Именины Андрея 30 ноября — красивые стихи-поздравления на украинском языке

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Андрія іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось, лише одного!

***

Нехай ангел в іменини
Усі твої здійснить бажання,
Несе щастя щохвилини,
А також успіх та процвітання.
І коханням життя вквітчає
Нехай ангел додає здоров'я,
Та своєю мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!

***

Андрію, вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
надія, віра та любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм тобі дарує!

***

Ти Андрій у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

Трогательные поздравления с Днем Ангела Андрея в прозе

С праздником! В День Андрея желаю тебе почувствовать силу своего духа, найти внутреннее равновесие и иметь рядом людей, которые искренне поддерживают и ценят. Пусть все хорошее возвращается в твою жизнь приумноженным.

***

Любимый Андрей, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день тебя сопровождают добрые пожелания, светлые люди и солнечные события. Береги себя, шагай смело к целям и оставайся таким же отважным и искренним.

***

Дорогой Андрей, в этот светлый праздник желаю тебе крепкого, несокрушимого здоровья, неисчерпаемой удачи и веры, которая всегда ведет вперед. Пусть в твоей жизни будет больше тепла, радости и любви. С Днем ангела!

***

Поздравляю тебя с Днем Андрея! Пусть твой небесный покровитель бережет от невзгод, дарит мудрость, силы и вдохновение. Пусть в твоем доме всегда царят покой, мир и согласие.

***

В этот особый день желаю тебе мужества в жизненных выборах, стойкости в испытаниях и любви, которая согревает сердце. Пусть каждый день дарит удовольствие и новые поводы радоваться. С Днем ангела!

***

Дорогой Андрей, прими самые искренние поздравления с именинами. Пусть твой ангел-хранитель сопровождает тебя во всех делах, направляя к успеху и благополучию. Пусть осуществляются мечты, которые для тебя действительно важны.

День ангела Андрея 2025 — оригинальные открытки для именинников

День ангела Андрея 2025 — оригинальные открытки для именинников
Открытки с Днем ангела Андрея 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Трогательные поздравления с Днем Ангела Андрея 30 ноября 2025
Открытки с Днем ангела Андрея 2025. Коллаж: Новини.LIVE
Именины Андрея 30 ноября — красивые открытки
Открытки с Днем ангела Андрея 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с именинами Андрея 30 ноября 2025 года

 

 

 

Вам будет интересно узнать о главных обычаях и запретах в День Андрея Первозванного.

Ранее мы писали, какие сильные молитвы стоит прочитать 30 ноября, чтобы привлечь в жизнь счастье и получить защиту святого апостола Андрея.

Напомним, мы рассказывали, какие старинные гадания в День Андрея покажут судьбу.

Также предлагаем вам ознакомиться с церковным календарем праздников на декабрь 2025.

именины поздравления открытки День ангела праздник День Андрея
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации