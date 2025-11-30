С Днем ангела Андрея 2025 — красивые поздравления и оригинальные открытки

Мальчик молится в церкви. Фото: fr.vecteezy.com

Сегодня, 30 ноября, украинские верующие чтят апостола Андрея Первозванного, вспоминая его как первого ученика Иисуса Христа и символ непоколебимой веры. Этот светлый праздник открывает двери к духовному обновлению, напоминает о силе молитвы и о том, как важно беречь добро в сердце. В эту же дату с именинами поздравляют всех Андреев, желая им сил, крепкого здоровья, надежды и мира в душе.

Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние поздравления с Днем Ангела Андрея в прозе, стихах и красивых открытках. Выберите пожелание, чтобы поздравить особенного человека.

Реклама

Читайте также:

Именины Андрея 30 ноября — красивые стихи-поздравления на украинском языке

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Андрія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось, лише одного!

***

Нехай ангел в іменини

Усі твої здійснить бажання,

Несе щастя щохвилини,

А також успіх та процвітання.

І коханням життя вквітчає

Нехай ангел додає здоров'я,

Та своєю мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Андрію, вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

надія, віра та любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує!

***

Ти Андрій у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

Трогательные поздравления с Днем Ангела Андрея в прозе

С праздником! В День Андрея желаю тебе почувствовать силу своего духа, найти внутреннее равновесие и иметь рядом людей, которые искренне поддерживают и ценят. Пусть все хорошее возвращается в твою жизнь приумноженным.

***

Любимый Андрей, поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый день тебя сопровождают добрые пожелания, светлые люди и солнечные события. Береги себя, шагай смело к целям и оставайся таким же отважным и искренним.

***

Дорогой Андрей, в этот светлый праздник желаю тебе крепкого, несокрушимого здоровья, неисчерпаемой удачи и веры, которая всегда ведет вперед. Пусть в твоей жизни будет больше тепла, радости и любви. С Днем ангела!

***

Поздравляю тебя с Днем Андрея! Пусть твой небесный покровитель бережет от невзгод, дарит мудрость, силы и вдохновение. Пусть в твоем доме всегда царят покой, мир и согласие.

***

В этот особый день желаю тебе мужества в жизненных выборах, стойкости в испытаниях и любви, которая согревает сердце. Пусть каждый день дарит удовольствие и новые поводы радоваться. С Днем ангела!

***

Дорогой Андрей, прими самые искренние поздравления с именинами. Пусть твой ангел-хранитель сопровождает тебя во всех делах, направляя к успеху и благополучию. Пусть осуществляются мечты, которые для тебя действительно важны.

День ангела Андрея 2025 — оригинальные открытки для именинников

Открытки с Днем ангела Андрея 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Андрея 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с Днем ангела Андрея 2025. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с именинами Андрея 30 ноября 2025 года

Вам будет интересно узнать о главных обычаях и запретах в День Андрея Первозванного.

Ранее мы писали, какие сильные молитвы стоит прочитать 30 ноября, чтобы привлечь в жизнь счастье и получить защиту святого апостола Андрея.

Напомним, мы рассказывали, какие старинные гадания в День Андрея покажут судьбу.

Также предлагаем вам ознакомиться с церковным календарем праздников на декабрь 2025.