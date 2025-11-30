Видео
День Андрея 2025 — какая молитва принесет в дом любовь и счастье

Дата публикации 30 ноября 2025 04:02
День Андрея Первозванного 2025 — сильные молитвы для защиты, любви и счастья
Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

День святого апостола Андрея Первозванного, который украинцы будут встречать 30 ноября, откроет двери в зиму, принося в дом особый свет. В эту дату верующие ищут духовной опоры, благословения для семьи и знаков судьбы, способных изменить жизнь. Бесспорно, неисчерпаемым источником поддержки в большой праздник станут молитвы, которые ведут к миру, исцелению, защите, а также к любви, которой так часто не хватает в повседневной суете.

Новини.LIVE делится сильными молитвами к Андрею Первозванному, которые стоит прочитать 30 ноября для защиты, любви и счастья.

Кто такой Андрей Первозванный и с какими просьбами обращаются к святому

Святой Андрей был первым учеником Иисуса Христа, проповедником, который, по преданию, принес благую весть и на украинские земли. Его почитают как защитника путешественников, покровителя молодежи, покровителя тех, кто ищет любви, а также как святого, имевшего дар духовного и телесного исцеления.

В этот день к апостолу обращаются с просьбами о:

  • счастливой супружеской жизни и искренней любви;
  • защите дома и семьи;
  • защите военных;
  • укреплении веры;
  • исцелении душевных и телесных недугов;
  • поддержку для воинов и всей нации.

 

Хто такий Андрій Первозваний і з якими проханнями звертаються до святого
Изображение Андрея Первозванного. Фото: УНИАН

Какие молитвы читают в День Андрея 2025

Молитвы к Андрею Первозванному особенно ценят за их глубину и духовный покой, который они дарят. В разных странах их произносят не только в дни праздника: путешественники просят святого о счастливой дороге, молодые люди — о правильном выборе в любви, а семьи — о мире и благодати в доме.

Ниже традиционные молитвы, которые читают 30 ноября для защиты, исцеления и благосклонности судьбы:

  • Молитва за нацию и воинов

Святой Андрей, мы обращаемся к тебе как к заступнику перед Богом. Твои молитвы пусть станут крылом, обогревающим нашу родную Украину, заливая ее светом надежды и веры. В эти времена твое благословение пусть остается с нами, защищая наших воинов и наполняя сердца верующих благодатью.

  • Молитва для укрепления веры

Эту молитву читают, когда ищут духовной опоры, силы и надежды.

 

День Андрія Первозваного 2025 — сильна молитва
Молитва к Андрею Первозванному. Коллаж: Новини.LIVE
  • Молитва об исцелении

Ее читают с искренней просьбой о поддержке для себя или близкого человека.

Святой Андрей Первозванный, прошу тебя исцели душу мою родную, человека мне близкого, который страдает от страшной болезни. Он болеет ужасно, не спит от боли по ночам, от слез его стало больно. Господь наказал его за совершенные грехи, чтобы помучился он сильно, чтобы призналась душа его в том, что греховность — большая жизненная ошибка. Молю, исцели и других дорогих и родных мне людей, вымоли у Бога прощение за их грехи, совершенные по незнанию. Аминь.

  • Молитва для любви и счастливого брака

 

30 листопада 2025 День Андрія Первозваного — молитва
Молитва к Андрею Первозванному. Коллаж: Новини.LIVE
  • Молитва для защиты

 

церковь молитвы праздник День Андрея 30 ноября
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
