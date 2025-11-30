Відео
Головна Свята День Андрія 2025 — яка молитва принесе у дім кохання і щастя

День Андрія 2025 — яка молитва принесе у дім кохання і щастя

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 04:02
День Андрія Первозваного 2025 — сильні молитви для захисту, кохання та щастя
Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

День святого апостола Андрія Первозваного, який українці зустрічатимуть 30 листопада, відчинить двері у зиму, приносячи в дім особливе світло. Цієї дати віряни шукають духовної опори, благословення для родини та знаків долі, що здатні змінити життя. Безперечно, невичерпним джерелом підтримки у велике свято стануть молитви, які ведуть до миру, зцілення, захисту, а також до кохання, якого так часто бракує у повсякденній метушні.

Новини.LIVE ділиться сильними молитвами до Андрія Первозваного, які варто прочитати 30 листопада для захисту, кохання та щастя.

Читайте також:

Хто такий Андрій Первозваний і з якими проханнями звертаються до святого

Святий Андрій був першим учнем Ісуса Христа, проповідником, який, за переказами, приніс благу звістку і на українські землі. Його шанують як захисника мандрівників, покровителя молоді, заступника тих, хто шукає любові, а також як святого, що мав дар духовного й тілесного зцілення.

У цей день до апостола звертаються з проханнями про:

  • щасливе подружнє життя і щире кохання;
  • захист дому й родини;
  • захист військових;
  • зміцнення віри;
  • зцілення душевних і тілесних недуг;
  • підтримку для воїнів і всієї нації.

 

Хто такий Андрій Первозваний і з якими проханнями звертаються до святого
Зображення Андрія Первозваного. Фото: УНІАН

Які молитви читають у День Андрія 2025

Молитви до Андрія Первозваного особливо цінують за їхню глибину та духовний спокій, який вони дарують. У різних країнах їх промовляють не лише в дні свята: мандрівники просять святого про щасливу дорогу, молоді люди — про правильний вибір у коханні, а родини — про мир і благодать у домі.

Нижче традиційні молитви, які читають 30 листопада для захисту, зцілення та прихильності долі:

  • Молитва за націю та воїнів

Святий Андрію, ми звертаємось до тебе як до заступника перед Богом. Твої молитви нехай стануть крилом, що обігріває нашу рідну Україну, заливаючи її світлом надії та віри. В ці часи твоє благословення нехай залишається з нами, захищаючи наших воїнів та наповнюючи серця вірян благодаттю.

  • Молитва для зміцнення віри

Цю молитву читають, коли шукають духовної опори, сили та надії.

 

День Андрія Первозваного 2025 — сильна молитва
Молитва до Андрія Первозваного. Колаж: Новини.LIVE
  • Молитва про зцілення

Її читають із щирим проханням про підтримку для себе або близької людини.

Святий Андрій Первозваний, прошу тебе зціли душу мою рідну, людини мені близької, яка страждає від страшної хвороби. Вона хворіє жахливо, чи не спить від болю ночами, від сліз її стало боляче. Господь наказав її за вчинені гріхи, щоб помучилась вона сильно, щоб зізналася душа її в тому, що гріховність — велика життєва помилка. Молю, зціли та інших дорогих і рідних мені людей, вимолити у Бога прощення за їхні гріхи, вчинені через незнання. Амінь.

  • Молитва для кохання та щасливого шлюбу

 

30 листопада 2025 День Андрія Первозваного — молитва
Молитва до Андрія Первозваного. Колаж: Новини.LIVE
  • Молитва для захисту 

 

Раніше ми писали, які головні звичаї та заборони у День Андрія. Дізнайтесь, щоб долучитися до українських традицій та залучити у життя мир і злагоду.

Нагадаємо, ми розповідали, які старовинні ворожіння у День Андрія допоможуть дізнатися долю та відкрити завісу майбутнього.

Також пропонуємо вам ознайомитися із церковним календарем свят на грудень 2025.

церква молитви свято День Андрія 30 листопада
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
