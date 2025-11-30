День Андрія Первозваного 2025 — сильні молитви для захисту, кохання та щастя

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

День святого апостола Андрія Первозваного, який українці зустрічатимуть 30 листопада, відчинить двері у зиму, приносячи в дім особливе світло. Цієї дати віряни шукають духовної опори, благословення для родини та знаків долі, що здатні змінити життя. Безперечно, невичерпним джерелом підтримки у велике свято стануть молитви, які ведуть до миру, зцілення, захисту, а також до кохання, якого так часто бракує у повсякденній метушні.

Новини.LIVE ділиться сильними молитвами до Андрія Первозваного, які варто прочитати 30 листопада для захисту, кохання та щастя.

Хто такий Андрій Первозваний і з якими проханнями звертаються до святого

Святий Андрій був першим учнем Ісуса Христа, проповідником, який, за переказами, приніс благу звістку і на українські землі. Його шанують як захисника мандрівників, покровителя молоді, заступника тих, хто шукає любові, а також як святого, що мав дар духовного й тілесного зцілення.

У цей день до апостола звертаються з проханнями про:

щасливе подружнє життя і щире кохання;

захист дому й родини;

захист військових;

зміцнення віри;

зцілення душевних і тілесних недуг;

підтримку для воїнів і всієї нації.

Зображення Андрія Первозваного. Фото: УНІАН

Які молитви читають у День Андрія 2025

Молитви до Андрія Первозваного особливо цінують за їхню глибину та духовний спокій, який вони дарують. У різних країнах їх промовляють не лише в дні свята: мандрівники просять святого про щасливу дорогу, молоді люди — про правильний вибір у коханні, а родини — про мир і благодать у домі.

Нижче традиційні молитви, які читають 30 листопада для захисту, зцілення та прихильності долі:

Молитва за націю та воїнів

Святий Андрію, ми звертаємось до тебе як до заступника перед Богом. Твої молитви нехай стануть крилом, що обігріває нашу рідну Україну, заливаючи її світлом надії та віри. В ці часи твоє благословення нехай залишається з нами, захищаючи наших воїнів та наповнюючи серця вірян благодаттю.

Молитва для зміцнення віри

Цю молитву читають, коли шукають духовної опори, сили та надії.

Молитва до Андрія Первозваного. Колаж: Новини.LIVE

Молитва про зцілення

Її читають із щирим проханням про підтримку для себе або близької людини.

Святий Андрій Первозваний, прошу тебе зціли душу мою рідну, людини мені близької, яка страждає від страшної хвороби. Вона хворіє жахливо, чи не спить від болю ночами, від сліз її стало боляче. Господь наказав її за вчинені гріхи, щоб помучилась вона сильно, щоб зізналася душа її в тому, що гріховність — велика життєва помилка. Молю, зціли та інших дорогих і рідних мені людей, вимолити у Бога прощення за їхні гріхи, вчинені через незнання. Амінь.

Молитва для кохання та щасливого шлюбу

Молитва до Андрія Первозваного. Колаж: Новини.LIVE

Молитва для захисту

