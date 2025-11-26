Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники День Андрея 2025 — что нельзя делать, чтобы не испортить судьбу

День Андрея 2025 — что нельзя делать, чтобы не испортить судьбу

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 22:40
День Андрея Первозванного 2025 — главные украинские традиции и запреты
День Андрея Первозванного. Коллаж: Новини.LIVE

Уже скоро украинцы будут встречать особую дату — День Андрея Первозванного. Несмотря на то, что это церковный праздник, он сохранил в себе древнюю магию народных традиций и обычаев. Именно в ночь перед Андреем, по поверьям, открывался занавес будущего, а каждый знак природы или случайное событие могли намекнуть на судьбу. А еще это время вкусных блюд и добрых развлечений.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно провести День Андрея, чтобы привлечь добрую энергию и не навлечь на себя невзгоды.

Реклама
Читайте также:

Кто такой Андрей Первозванный

Апостол Андрей, брат Петра, был первым, кто откликнулся на призыв Иисуса Христа — поэтому и получил имя Первозванный. После воскресения Спасителя он путешествовал по землям вокруг Черного моря и проповедовал веру. Украинские предания рассказывают, что святой Андрей побывал в Киевской Руси. Стоя на киевских холмах, апостол предсказал появление большого города с многочисленными храмами. Именно поэтому его считают небесным покровителем украинской земли.

 

Кто такой Андрей Первозванный
Изображение Андрея Первозванного. Фото: УНИАН

История праздника — как родились традиции Дня Андрея

По новому календарю украинцы отмечают День Андрея 30 ноября. Праздник имеет двойные корни: с одной стороны — это день памяти апостола Андрея Первозванного, одного из ближайших учеников Иисуса Христа; с другой — древнее переходное время конца ноября, когда природа замирала и, по верованиям предков, граница между видимым и невидимым миром становилась тоньше.

Еще задолго до христианства ночь с 29 на 30 ноября считали временем правдивых примет, когда судьба будто приближалась к людям. Именно поэтому многие обычаи сохранили магический оттенок: гадания, специальные обряды молодежи, ритуалы защиты и пожелания хорошего урожая.

 

История праздника — как родились традиции Дня Андрея
Девушки гадают в День Андрея. Фото: УНИАН

Как праздновали День Андрея в Украине

Андреевские вечерницы — одна из самых известных традиций. Молодежь собиралась вместе, шутила, пела, гадала, пробовала праздничные блюда. Объединение людей, легкие шутки и предчувствие грядущей зимы создавали атмосферу, которую и сегодня хотят воссоздать во многих общинах.

На праздник были и свои праздничные блюда, но поскольку продолжался пост, блюда были постными:

  • вареники с различными начинками;
  • гречневые блины;
  • печеные яблоки;
  • узвар.

Эти блюда символизировали тепло, свет и достаток в доме.

 

Праздничная кухня: что готовили на Андрея
Празднование Дня Андрея. Фото: УНИАН

Ночь перед Андреем называли ночью истинной судьбы. Девушки проводили гадания, пытаясь увидеть знак о будущей любви или замужестве. По представлениям предков, конец осени был временем перехода, когда силы природы замирали, а потому обряды приобретали особую силу.

Ребята в эту ночь могли позволить себе безопасные шалости: переносить ворота, мазать сажей окна, прятать хозяйственные вещи. Это не считалось хулиганством, а скорее социальной игрой, которую принимала община. Так молодежь чувствовала свободу и создавала праздничную атмосферу.

Одним из главных атрибутов праздника была калита — круглый корж с медом и маком, символизирующий солнце. На вечерницах его подвешивали на ленте, а ребята пытались укусить лепешку, балансируя. Калита была не просто развлечением, а воспроизведением древнего ритуала возвращения света. Тот, кому удавалось добраться до калиты, считался счастливцем в следующем году.

 

Как праздновали День Андрея в Украине
Празднование Дня Андрея. Фото: google.com

Запреты на День Андрея — что категорически нельзя делать 30 ноября

Этот день считали особенным, поэтому украинцы старались беречь внутреннее спокойствие и избегать всего, что может нарушить добрую энергию.

30 ноября категорически нельзя:

  • тяжело работать;
  • шить, прясть;
  • стирать, гладить;
  • убирать;
  • ссориться;
  • ругаться;
  • говорить резкие слова;
  • желать зла или оскорблять других;
  • устраивать громкие застолья — чрезмерные гуляния могли рассеять добрую энергию, которую человек должен был собрать в этот день;
  • употреблять алкоголь.

Считалось, что любой конфликт этого дня оставляет след на будущем. Ссора могла "закрыть дорогу" к счастью, а плохие слова — привлечь невзгоды.

День приходится на период Рождественского поста, поэтому верующим советуют воздержаться от мясных блюд, чрезмерного веселья и лишних споров. Считается, что мир в сердце в этот день помогает человеку настроиться на духовную чистоту.

Приметы на 30 ноября — что говорила погода

Наши предки считали, что именно с Дня Андрея начинается настоящая зима. Поэтому в этот день за погодой следили особенно внимательно.

Главные приметы:

  • мороз и ясное солнце — к богатому урожаю;
  • снег, который не тает, продержится более ста дней;
  • сухое яркое пламя в печи — к лютой зиме;
  • белое пламя — к оттепели;
  • тихая вода в реке — зима будет мягкой;
  • волны или сильное течение — ожидаются морозы и метели.

Ранее мы делились церковным календарем праздников на декабрь 2025 года, который расскажет когда и какие важные праздники будем встречать в первый месяц зимы.

Напомним, также мы рассказывали, на какой день недели выпадет Рождество и что стоит сделать перед большим праздником.

приметы традиции церковь запреты праздник 30 ноября
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации