Зодіакальне коло, вагітна жінка. Колаж: Новини.LIVE

Для чотирьох знаків Зодіаку 2027 рік стане початком найзворушливішої історії життя. Зірки обіцяють їм особливий подарунок — можливість пізнати радість материнства. Хтось нарешті почує довгоочікувану звістку про вагітність, а хтось несподівано для себе відчує готовність до поповнення в родині.

Кому 2027 рік подарує щастя та на які дати варто звернути особливу увагу, розповіла астрологиня Маріса Віскаїно для видання Astrocentro, передає Новини.LIVE.

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Які три знаки Зодіаку можуть завагітніти у 2027 році

Телець

Тельців астрологиня називає головними щасливчиками 2027 року. Уже 26 липня Юпітер увійде у п'ятий астрологічний дім, який відповідає за дітей та радість життя. Планета залишатиметься в цьому секторі до кінця року. Особливо важливою датою стане 26 серпня, коли до Юпітера приєднається Венера — ваша планета-покровителька. За прогнозом астрологині, це одне з найсприятливіших планетарних поєднань року для тих, хто мріє про дитину. Тож саме літо може подарувати довгоочікувану радісну звістку.

Знак Зодіаку Телець. Фото: pixabay.com

Овен

Для вас тема материнства стане особливо актуальною вже навесні 2027 року. Юпітер перебуватиме у п'ятому домі дітей до 25 липня, а його сприятливий вплив посилиться із середини квітня. А найбільш насиченим на події обіцяє бути літо. 27 липня до п'ятого дому увійде Венера, а 2 серпня в цьому ж секторі відбудеться повне сонячне затемнення. Така комбінація відкриває абсолютно новий розділ у сімейному житті. Але не варто квапити події.

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Знак Зодіаку Овен. Фото: pixabay.com

Діва

На вас може чекати найцінніший подарунок наприкінці 2027 року. Венера двічі відвідає ваш п'ятий дім — у лютому та в період із кінця листопада до 19 грудня. Найбільші надії астрологиня покладає на 16 грудня, коли Венера утворить гармонійний аспект із Юпітером, який із кінця липня перебуватиме у знаку Діви. Представницям цього знака, які звикли ретельно планувати кожен крок, варто більше довіряти собі. Цілком можливо, що саме перед зимовими святами ви отримаєте звістку, яка зробить завершення 2027 року незабутнім.

Знак Зодіаку Діва. Фото: pixabay.com

Лев

На Левів радісні зміни в особистому та сімейному житті можуть чекати вже на початку 2027 року. З 7 січня до 3 лютого Венера перебуватиме у п'ятому домі, який відповідає за дітей. Особливо сприятливим днем астрологиня називає 29 січня, коли Венера утворить гармонійний аспект із Юпітером, що перебуватиме у знаку Лева до 25 липня. Ще один важливий період настане з 1 до 25 листопада, коли Венера знову увійде в п'ятий дім.

Знак Зодіаку Лев. Фото: pixabay.com

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