Зодиакальный круг, беременная женщина. Коллаж: Новини.LIVE

Для четырех знаков Зодиака 2027 год станет началом самой трогательной истории в их жизни. Звезды обещают им особый подарок — возможность познать радость материнства. Кто-то наконец услышит долгожданную новость о беременности, а кто-то неожиданно для себя почувствует готовность к пополнению в семье.

Кому 2027 год подарит счастье и на какие даты стоит обратить особое внимание, рассказала астролог Мариса Вискайно для издания Astrocentro, передает Новини.LIVE.

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Какие три знака Зодиака могут забеременеть в 2027 году

Телец

Тельцов астролог называет главными счастливчиками 2027 года. Уже 26 июля Юпитер войдет в пятый астрологический дом, отвечающий за детей и радость жизни. Планета будет оставаться в этом секторе до конца года. Особенно важной датой станет 26 августа, когда к Юпитеру присоединится Венера — ваша планета-покровительница. По прогнозу астролога, это одно из самых благоприятных планетарных соединений года для тех, кто мечтает о ребенке. Поэтому именно лето может подарить долгожданную радостную новость.

Знак Зодиака Телец. Фото: pixabay.com

Овен

Для вас тема материнства станет особенно актуальной уже весной 2027 года. Юпитер будет находиться в пятом доме детей до 25 июля, а его благоприятное влияние усилится с середины апреля. А самым насыщенным событиями обещает быть лето. 27 июля в пятый дом войдет Венера, а 2 августа в этом же секторе произойдет полное солнечное затмение. Такая комбинация открывает совершенно новую главу в семейной жизни. Но не стоит торопить события.

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Знак Зодиака Овен. Фото: pixabay.com

Дева

Вас может ждать самый ценный подарок в конце 2027 года. Венера дважды посетит ваш пятый дом — в феврале и в период с конца ноября по 19 декабря. Наибольшие надежды астролог возлагает на 16 декабря, когда Венера образует гармоничный аспект с Юпитером, который с конца июля будет находиться в знаке Девы. Представительницам этого знака, привыкшим тщательно планировать каждый шаг, стоит больше доверять себе. Вполне возможно, что именно перед зимними праздниками вы получите известие, которое сделает завершение 2027 года незабываемым.

Знак Зодиака Дева. Фото: pixabay.com

Лев

Львов могут ожидать радостные перемены в личной и семейной жизни уже в начале 2027 года. С 7 января по 3 февраля Венера будет находиться в пятом доме, отвечающем за детей. Особенно благоприятным днем астролог называет 29 января, когда Венера образует гармоничный аспект с Юпитером, который будет находиться в знаке Льва до 25 июля. Еще один важный период наступит с 1 по 25 ноября, когда Венера вновь войдет в пятый дом.

Знак Зодиака Лев. Фото: pixabay.com

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