Що обов'язково треба зробити в Чистий четвер 17 квітня 2025 — прикмети

Вірянка, яка ставить свічку в церкві. Фото: Pinterest

В останній четвер Страсного тижня українці відзначають Чистий четвер, в який прийнято робити певні речі. Дізнайтеся, чим обов’язково потрібно зайнятися цього дня українцям і що категорично забороняється робити у четвер перед Великоднем.

Новини.LIVE розповідає про обов’язкові речі Чистого четверга.

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Що треба робити в Чистий четвер

Приймати душ або ванну

Оскільки Ісус Христос омив ноги своїм учням, з того дня в Чистий четвер прийнято митися. Зранку цього дня обов’язково прийміть душ або ванну, адже в народі вважається, що так можна "змити з себе" будь-які захворювання.

Наводити лад вдома

Цього дня чистим повинно бути не лише ваше тіло, а й простір навколо вас. Тому в Чистий четвер потрібно зайнятися прибиранням вдома, помити вікна і попрати речі. У народі вважається, що в чистій оселі з’являється удача і добробут.

Віряни біля свічок у церкві. Фото: Liberal.gr

Готуватися до Великодня

Також у народі існує повір’я, що цього дня можна зайнятися великодніми справами, адже він вважається сприятливим для цього. Тому в Чистий четвер можна готуватися до Великодня — пекти паски, фарбувати яйця і запікати м’ясо. Але ці страви можна лише готувати, адже досі Великий піст.

Ходити до церкви

У Чистий четвер віряни ходять до церкви і храмів, щоб сповідатися і причаститися, а ввечері — послухати читання 12 Євангелій про Страсті Христові.

Що не можна робити в Чистий четвер

У Чистий четвер категорично не можна бути ледачими — потрібно готувати і прибирати. Також забороняється сваритися, бажати комусь зла і позичати гроші або особисті речі. Ще після заходу сонця цього дня не рекомендується працювати. Крім того, в Чистий четвер не можна спати, не помившись, а також ходити в брудних речах.

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