Что обязательно надо сделать в Чистый четверг 17 апреля 2025 — приметы

Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Pinterest

В последний четверг Страстной недели украинцы отмечают Чистый четверг, в который принято делать определенные вещи. Узнайте, чем обязательно нужно заняться в этот день украинцам и что категорически запрещается делать в четверг перед Пасхой.

Новини.LIVE рассказывает об обязательных вещах Чистого четверга.

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Что надо делать в Чистый четверг

Принимать душ или ванну

Поскольку Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, с того дня в Чистый четверг принято мыться. Утром этого дня обязательно примите душ или ванну, ведь в народе считается, что так можно "смыть с себя" любые заболевания.

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Наводить порядок дома

В этот день чистым должно быть не только ваше тело, но и пространство вокруг вас. Поэтому в Чистый четверг нужно заняться уборкой дома, помыть окна и постирать вещи. В народе считается, что в чистом доме появляется удача и благополучие.

Верующие возле свечей в церкви. Фото: Liberal.gr

Готовиться к Пасхе

Также в народе существует поверье, что в этот день можно заняться пасхальными делами, ведь он считается благоприятным для этого. Поэтому в Чистый четверг можно готовиться к Пасхе — печь куличи, красить яйца и запекать мясо. Но эти блюда можно только готовить, ведь до сих пор Великий пост.

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Ходить в церковь

В Чистый четверг верующие ходят в церковь и храмы, чтобы исповедаться и причаститься, а вечером — послушать чтение 12 Евангелий о Страстях Христовых.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В Чистый четверг категорически нельзя быть ленивыми — нужно готовить и убирать. Также запрещается ссориться, желать кому-то зла и одалживать деньги или личные вещи. Еще после захода солнца в этот день не рекомендуется работать. Кроме того, в Чистый четверг нельзя спать, не помывшись, а также ходить в грязных вещах.

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Напомним, мы писали о том, что можно посадить на огороде в Чистый четверг для хорошего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что категорически нельзя сажать на огороде в Страстную неделю.

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Также мы сообщали о том, чем категорически нельзя заниматься в Пасху.

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