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Чи можна подарувати різдвяник на Різдво — забобони

2 грудня 2024 14:06
Світлана Конюшенко - Редактор
Чи можна дарувати квітку різдвяник на Різдво — поради і народні прикмети
Жінка, яка обприскує різдвяник на підвіконні. Фото: Pinterest
Світлана Конюшенко - Редактор

Різдвяник — це гарна зимова рослина, час цвітіння якої припадає на новорічні та різдвяні свята, однак, з нею пов’язано чимало різних забобон. Якщо ви плануєте подарувати цю кімнатну квітку комусь на Різдво, ми пояснюємо, чи варто це взагалі робити.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Різдвяник — чи можна його тримати вдома

Різдвяник — це така рослина, яка не любить чоловіків, тому якщо ви самотня і хочете зустріти свою другу половинку, то вам краще не вирощувати вдома цю квітку. Однак, якщо у вас є хлопець або вже чоловік, то можете не боятися і сміливо брати в подарунок цю рослину або купувати її додому.

Рождественник
Різдвяники у період цвітіння на підвіконні. Фото: Pinterest

Якщо ви страждаєте від астми, вам варто бути обережними з різдвяником, адже декілька рослин в одному приміщенні може ускладнювати дихання у вас. Ще цю квітку краще тримати подалі від домашніх тварин, адже якщо вони гризтимуть її листя, вони можуть постраждати від розладу травлення.

Чи можна купувати різдвяник на різдвяний подарунок 

Пік цвітіння цієї кімнатної рослини припадає щороку десь на один і той самий час — грудень. Оскільки Різдво з недавніх пір відзначається 25 грудня, виникає питання, чи можна його дарувати на це свято та чи не нашкодить це господарям.

Річ у тому, що різдвяник має доволі потужну енергетику і здатний впливати на життя господарів. Якщо він почуватиме себе добре, то вплив на людей буде позитивним. Більш того, ця рослина здатна вбирати в себе негатив, який відбувається в будинку. 

Рождественник
Пишний різдвяник у горщику. Фото: Pinterest

Якщо ви плануєте подарувати цю квітку на Різдво, порадьте поставити її ближче до вікна, щоб вона виконувала свою функцію поглинання поганої енергетики.

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