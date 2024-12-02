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Можно ли подарить рождественник на Рождество — суеверия

2 декабря 2024 14:06
Светлана Конюшенко - Редактор
Можно ли дарить цветок рождественник на Рождество — советы и народные приметы
Женщина, которая опрыскивает рождественник на подоконнике. Фото: Pinterest
Светлана Конюшенко - Редактор

Рождественник — это красивое зимнее растение, время цветения которого приходится на новогодние и рождественские праздники, однако с ним связано немало разных предрассудков. Если вы планируете подарить этот комнатный цветок кому-нибудь на Рождество, мы объясняем, стоит ли это вообще делать.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Рождественник — можно ли держать его дома

Рождественник — это такое растение, которое не любит мужчин, поэтому если вы одиноки и хотите встретить свою вторую половинку, то вам лучше не выращивать дома этот цветок. Однако, если у вас есть парень или уже муж, то можете не бояться и смело брать в подарок это растение или покупать его домой.

Рождественник
Рождественники в период цветения на подоконнике. Фото: Pinterest

Если вы страдаете от астмы, вам следует быть осторожными с рождественником, ведь несколько растений в одном помещении могут затруднять дыхание у вас. Еще этот цветок лучше держать подальше от домашних животных, ведь если они будут грызть его листья, они могут пострадать от расстройства пищеварения.

Можно ли покупать рождественник на рождественский подарок

Пик цветения этого комнатного растения приходится ежегодно на одно и то же время — декабрь. Поскольку Рождество с недавних пор отмечается 25 декабря, возникает вопрос, можно ли его дарить на этот праздник и не навредит ли это хозяевам.

Дело в том, что у рождественника достаточно мощная энергетика и он способен влиять на жизнь хозяев. Если он будет чувствовать себя хорошо, то влияние на людей будет положительным. Более того, это растение способно впитывать в себя негатив, происходящий в доме.

Рождественник
Пышный рождественник в горшке. Фото: Pinterest

Если вы планируете подарить этот цветок на Рождество, посоветуйте поставить его поближе к окну, чтобы он выполнял свою функцию поглощения плохой энергетики.

Напомним, мы писали о том, как следует обрезать орхидею, чтобы не навредить ей.

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