Благовіщення 2026: що не можна робити, щоб не накликати біду

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info

Благовіщення одне з двунадесятих свят, яке ми за православним церковним календарем зустрічаємо 25 березня. Ця дата присвячена благій звістці, яку Діва Марія отримала від архангела Гавриїла, що вона народить Сина Божого. Наші предки цього дня дотримувалися особливих заборон. Вірили, так можна уникнути нещасть.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити на Благовіщення, щоб не накликати біду у своє життя.

Читайте також:

Що категорично не можна робити на Благовіщення

Піст

У 2026 році Благовіщення припадає на період Великого посту, але має послаблення в харчуванні: дозволяється риба, страви з олією та трохи вина. Водночас головний акцент дня — молитва, спокій і внутрішня тиша.

Праця, прибирання та побут

Священнослужителі радять присвятити день молитві та спокою. Водночас суворої заборони на працю немає, це не вважається гріхом.

А от за народними прикметами, варто уникати фізичної праці та домашніх справ, адже так можна накликати на себе лихо. У давнину навіть приготування їжі намагалися зробити заздалегідь, щоб не займатися побутом у саме свято.

Рукоділля

Не рекомендується шити, в'язати чи займатися рукоділлям. У народі вірили, що нитка символізує людську долю, і будь-яке втручання може "заплутати" життєвий шлях.

Праця на городі та в саду

Вважається, що земля на Благовіщення "відпочиває", і турбувати її — погана прикмета. Заборонено копати, садити, обрізати дерева. Не починали посів, адже вірили, що це може зіпсувати майбутній врожай.

Конфлікти

Благовіщення — день світла і добрих новин, тому сварки, образи, плітки та осуд вважаються особливо небезпечними. Будь-яке різке слово може повернутися проблемами або затяжними конфліктами. Краще провести цей час у спокої, з добрими думками та щирою молитвою.

Борги

Одна з найпоширеніших прикмет говорить: на Благовіщення не можна нічого віддавати з дому. Це стосується не лише грошей, а й будь-яких речей чи навіть дрібниць. Вважалося, що разом із ними людина "віддає" свій достаток, мир і добробут. Також не варто брати в борг, інакше фінансові труднощі триватимуть увесь рік.

Нові справи

Наші предки уникали будь-яких починань у цей день. Вважалося, що нові справи не матимуть успіху.

Поїздки

Небажано планувати далекі поїздки — дорога може принести непередбачувані труднощі.

Зовнішність



Не можна вдягати новий одяг — він може швидко зіпсуватися. А дівчатам радили не заплітати коси в цей день, щоб не "заплутати" свою долю.

Свічки

Не можна запалювати багато світла в домі або запалювати свічки, щоб не "затьмарити" благодатне світло ангела. За повір'ями, саме на Благовіщення у темряві можна побачити світло, яким оточені ангели, і отримати їхнє благословення.

Також ділимося іншими темами про свята в Україні

Які три речі слід викинути з дому до Благовіщення обов'язково, щоб привабити щастя на увесь рік.

Які справи варто зробити перед Великоднем, щоб у домі панував достаток.

У яку дату святкуватимемо Великдень у 2026 році.