Благовещение 2026: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Женщина в церкви ставит свечу. Фото: pomisna.info

Благовещение один из двунадесятых праздников, который мы по православному церковному календарю встречаем 25 марта. Эта дата посвящена благой вести, которую Дева Мария получила от архангела Гавриила, что она родит Сына Божьего. Наши предки в этот день соблюдали особые запреты. Верили, так можно избежать несчастий.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать на Благовещение, чтобы не навлечь беду в свою жизнь.

Что категорически нельзя делать на Благовещение

Пост

В 2026 году Благовещение приходится на период Великого поста, но имеет послабления в питании: разрешается рыба, блюда с маслом и немного вина. В то же время главный акцент дня — молитва и внутренняя тишина.

Работа, уборка и быт

Священнослужители советуют посвятить день молитве и спокойствию. В то же время строгого запрета на труд нет, это не считается грехом.

А вот по народным приметам, стоит избегать физического труда и домашних дел, ведь так можно навлечь на себя беду. В древности даже приготовление пищи старались сделать заранее, чтобы не заниматься бытом в сам праздник.

Рукоделие

Не рекомендуется шить, вязать или заниматься рукоделием. В народе верили, что нить символизирует человеческую судьбу, и любое вмешательство может "запутать" жизненный путь.

Работа на огороде и в саду

Считается, что земля на Благовещение "отдыхает", и беспокоить ее — плохая примета. Запрещено копать, сажать, обрезать деревья. Не начинали посев, ведь верили, что это может испортить будущий урожай.

Конфликты

Благовещение — день света и добрых новостей, поэтому ссоры, обиды, сплетни и осуждение считаются особенно опасными. Любое резкое слово может вернуться проблемами или затяжными конфликтами. Лучше провести это время в спокойствии, с добрыми мыслями и искренней молитвой.

Долги

Одна из самых распространенных примет гласит: на Благовещение нельзя ничего отдавать из дома. Это касается не только денег, но и любых вещей или даже мелочей. Считалось, что вместе с ними человек "отдает" свой достаток, мир и благополучие. Также не стоит брать в долг, иначе финансовые трудности будут продолжаться весь год.

Новые дела

Наши предки избегали любых начинаний в этот день. Считалось, что новые дела не будут иметь успеха.

Поездки

Нежелательно планировать дальние поездки — дорога может принести непредсказуемые трудности.

Внешность



Нельзя надевать новую одежду — она может быстро испортиться. А девушкам советовали не заплетать косы в этот день, чтобы не "запутать" свою судьбу.

Свечи

Нельзя зажигать много света в доме или зажигать свечи, чтобы не "затмить" благодатный свет ангела. По поверьям, именно на Благовещение в темноте можно увидеть свет, которым окружены ангелы, и получить их благословение.

