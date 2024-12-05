Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Адвент-календар на Новий рік 2025 для дівчини — ідеї на подарунок arrow

Адвент-календар на Новий рік 2025 для дівчини — ідеї на подарунок

5 грудня 2024 21:01
Світлана Конюшенко - Редактор
Як зробити адвент-календар для дівчини на Новий рік 2025 — ідеї подарунку
Жінка, яка роздивляється адвент-календар у ліжку на Новий рік. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Останнім часом адвент-календарі стають дедалі популярнішими серед українців, адже це чудовий спосіб "підсолодити" людину в очікуванні новорічних свят. Якщо ви хочете подарувати такий календар своїй коханій, ми розповідаємо, що до нього можна покласти.

Новини.LIVE ділиться цікавими ідеями.

Читайте також:

Що таке адвент-календар

Адвент-календар — це календар із символічними подарунками, який людина повинна відкривати щодня до свят і насолоджуватися смаколиками та різними привітаннями. Інколи такі календарі роблять у вигляді коробок з наповненням і подарункових пакетиків, але краще створювати їх з крафтових пакетів.

Адвент-календарь
Адвент-календар з крафтових пакетиків. Фото: Pinterest

Туди можна покласти різні приємні побажання, цукерки і печива, але головне, щоб вміст цього адвенту був під таємницею до відкриття. Якщо ви хочете подарувати цей адвент-календар своїй коханій дівчині, дізнайтеся, що туди можна покласти.

Адвент-календарь
Створення адвент-календаря вдома. Фото: Freepik

Що можна покласти до адвент-календаря дівчині

Якщо ваша кохана любить доглядати себе або хоче розслабитися, можете подарувати їй сертифікат до салону краси або на масаж. Якщо вона любить фарбуватися або насолоджуватися часом на себе у ванній, подаруйте їй якийсь набір гігієнічної і декоративної косметики.

Якщо вас немає поруч або ви просто хочете зігріти свою дівчину, чудовим подарунком будуть красиві шкарпетки, шарф або рукавички. Якщо кохана любить різні прикраси, можете їх також подарувати. Ще однією гарною ідеєю подарунку дівчині буде чохол для смартфона.

Не секрет, що будь-яка дівчина любить, коли здалеку можна зрозуміти, що ви — пара. Це може бути будь-який парний одяг, в якому ви будете ходити з дівчиною по дому або десь на вулиці. 

Нагадаємо, ми писали про те, що можна покласти до адвент-календаря на Новий рік 2025 чоловіку. 

Раніше ми розповідали про те, які адвент-календарі з косметикою можна подарувати на Новий рік 2025. 

Також ми повідомляли про те, де можна придбати найкращий адвент-календар в Україні.

Новий рік поради ідеї Новий рік 2025 адвент-календар дівчата

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:34 У США сталось кілька потужних землетрусів, наближається цунамі

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

21:13 Доброволець застрелив чоловіка посеред вулиці — що вирішив суд

21:02 Лубінець назвав критичною ситуацію з меддопомогою полоненим у РФ

20:51 Деякі українці автоматично отримають 1000 грн — кого стосується

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

20:41 Зимова негода суне в Україну — синоптики дали прогноз на завтра

20:33 Ароматна кутя на Святвечір — рецепт з маленьким секретом

20:10 Зеленський привітав волонтерів зі святом та вручив їм відзнаки

20:05 Нові ціни на м'ясо — які продукти залишаються доступними

20:00 З якими видами гриж не можуть мобілізувати в ЗСУ — перелік

21:34 У США сталось кілька потужних землетрусів, наближається цунамі

21:13 Доброволець застрелив чоловіка посеред вулиці — що вирішив суд

21:02 Лубінець назвав критичною ситуацію з меддопомогою полоненим у РФ

20:51 Деякі українці автоматично отримають 1000 грн — кого стосується

20:41 Зимова негода суне в Україну — синоптики дали прогноз на завтра

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

20:33 Ароматна кутя на Святвечір — рецепт з маленьким секретом

20:10 Зеленський привітав волонтерів зі святом та вручив їм відзнаки

20:05 Нові ціни на м'ясо — які продукти залишаються доступними

20:00 З якими видами гриж не можуть мобілізувати в ЗСУ — перелік

19:49 Україні потрібні гарантії безпеки, а не обіцянки, — Зеленський

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК