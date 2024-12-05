Як зробити адвент-календар для дівчини на Новий рік 2025 — ідеї подарунку

Жінка, яка роздивляється адвент-календар у ліжку на Новий рік. Фото: Freepik

Останнім часом адвент-календарі стають дедалі популярнішими серед українців, адже це чудовий спосіб "підсолодити" людину в очікуванні новорічних свят. Якщо ви хочете подарувати такий календар своїй коханій, ми розповідаємо, що до нього можна покласти.

Новини.LIVE ділиться цікавими ідеями.

Читайте також:

Що таке адвент-календар

Адвент-календар — це календар із символічними подарунками, який людина повинна відкривати щодня до свят і насолоджуватися смаколиками та різними привітаннями. Інколи такі календарі роблять у вигляді коробок з наповненням і подарункових пакетиків, але краще створювати їх з крафтових пакетів.

Адвент-календар з крафтових пакетиків. Фото: Pinterest

Туди можна покласти різні приємні побажання, цукерки і печива, але головне, щоб вміст цього адвенту був під таємницею до відкриття. Якщо ви хочете подарувати цей адвент-календар своїй коханій дівчині, дізнайтеся, що туди можна покласти.

Створення адвент-календаря вдома. Фото: Freepik

Що можна покласти до адвент-календаря дівчині

Якщо ваша кохана любить доглядати себе або хоче розслабитися, можете подарувати їй сертифікат до салону краси або на масаж. Якщо вона любить фарбуватися або насолоджуватися часом на себе у ванній, подаруйте їй якийсь набір гігієнічної і декоративної косметики.

Якщо вас немає поруч або ви просто хочете зігріти свою дівчину, чудовим подарунком будуть красиві шкарпетки, шарф або рукавички. Якщо кохана любить різні прикраси, можете їх також подарувати. Ще однією гарною ідеєю подарунку дівчині буде чохол для смартфона.

Не секрет, що будь-яка дівчина любить, коли здалеку можна зрозуміти, що ви — пара. Це може бути будь-який парний одяг, в якому ви будете ходити з дівчиною по дому або десь на вулиці.

Нагадаємо, ми писали про те, що можна покласти до адвент-календаря на Новий рік 2025 чоловіку.

Раніше ми розповідали про те, які адвент-календарі з косметикою можна подарувати на Новий рік 2025.

Також ми повідомляли про те, де можна придбати найкращий адвент-календар в Україні.