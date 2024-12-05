Как сделать адвент-календарь для девушки на Новый год 2025 — идеи подарка

Женщина, которая рассматривает адвент-календарь в постели на Новый год. Фото: Freepik

В последнее время адвент-календари становятся все более популярными среди украинцев, ведь это отличный способ "подсластить" человека в ожидании новогодних праздников. Если вы хотите подарить такой календарь своей любимой, мы рассказываем, что в него можно положить.

Новини.LIVE делится интересными идеями.

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Что такое адвент-календарь

Адвент-календарь — это календарь с символическими подарками, который человек должен открывать каждый день до праздников и наслаждаться вкусностями и разными поздравлениями. Иногда такие календари делают в виде коробок с наполнением и подарочных пакетиков, но лучше создавать их из крафтовых пакетов.

Адвент-календарь из крафтовых пакетиков. Фото: Pinterest

Туда можно положить разные приятные пожелания, конфеты и печенья, но главное, чтобы содержимое этого адвента было под тайной до открытия. Если вы хотите подарить этот адвент-календарь своей любимой девушке, узнайте, что можно туда положить.

Создание адвент-календаря дома. Фото: Freepik

Что можно положить в адвент-календарь девушке

Если ваша любимая любит ухаживать за собой или хочет расслабиться, можете подарить ей сертификат в салон красоты или на массаж. Если она любит краситься или наслаждаться временами на себя в ванной, подарите ей какой-нибудь набор гигиенической и декоративной косметики.

Если вас нет рядом или вы просто хотите согреть свою девушку, отличным подарком будут красивые носки, шарф или перчатки. Если любимая любит разные украшения, можете их также подарить. Еще одной хорошей идеей подарка будет чехол для смартфона.

Не секрет, что любая девушка любит, когда издалека можно понять, что вы — пара. Это может быть любая парная одежда, в которой вы будете ходить с девушкой по дому или где-то на улице.

Напомним, мы писали о том, что можно положить в адвент-календарь на Новый год 2025 мужчине.

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