Концерт-містерія "Територія Різдва. Дух Нескорених" — коли чекати

Зйомки концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених". Фото: Валерія Мезенцева

Нещодавно один із павільйонів легендарної кіностудії Довженко перетворився на різдвяну казку. Тут розпочалися зйомки концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених" — унікального мистецького проєкту, де поруч із провідними українськими артистами заспівали ті, хто сьогодні боронить країну на фронті, парамедики, ветерани.

Зйомки концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених". Фото: Ольга Йовенко

"Територія Різдва. Дух Нескорених" — деталі зйомок

"Територія Різдва. Дух Нескорених" — авторський проєкт Анжеліки Рудницької — співачки, телеведучої, художниці та волонтерки. У 2024 році був записаний однойменний альбом із 12 треків — народних колядок і щедрівок, а цьогоріч перетворився на масштабне дійство-містерію, до якого команда залучила нових учасників, нові колядки та щедрівки, фарби й звучання.

Зйомки концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених". Фото: Ольга Йовенко

Зйомки концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених". Фото: Ольга Йовенко

Прем’єра відбудеться в Різдвяний Святвечір, 24 грудня на YouTube-каналі Анжеліка Рудницька.

"Для нас "Територія Різдва" — це нова добра традиція, яку ми хочемо берегти й розвивати. Щороку ми прагнемо дарувати глядачам щось особливе, тримати їхню увагу, дивувати й надихати. Цього року на глядача чекає багато сюрпризів. Але найголовніше для нас — принести у кожну українську родину відчуття свята, світла й дива, дати внутрішню силу й нагадати: справжні герої України поруч із нами. Це воїни й медики, такі як захисник Азовсталі Дмитро Орест Козацький чи парамедикиня Юлія Куба Сідорова", — розповіла засновниця і натхненниця проєкту Анжеліка Рудницька.

Анжеліка Рудницька під час зйомок концерту "Територія Різдва. Дух Нескорених". Фото: Валерія Мезенцева

Унікальність проєкту в тому, що знані українські артисти виконали народні колядки й щедрівки разом із військовими та ветеранами. Їхня участь стала природним і символічним кроком: голоси тих, хто боронить країну, сьогодні уособлюють незламність, формують нову емоційну й мистецьку глибину сучасної культури.

Зйомки концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених". Фото: Микола Дичка

Віталій Кириченко, фронтмен гурту "Нумер 482", чинний військовий, зазначив: "Бути на проєкті "Територія Різдва. Дух Нескорених" для мене важливо. Тому що саме тут і саме зараз створюється наша нова, стара і майбутня культура, наш код ідентичності, завдяки якому ми визначаємося як українці. Ми прекрасно знаємо, що культура сама себе не створить. Ми маємо це робити й нести нашу майбутню українську культуру, для того, щоб наші нащадки й ми самі розуміли, хто ми є і куди ми йдемо".

Зйомки концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених". Фото: Ольга Йовенко

Дмитро Орест Козацький, захисник Азовсталі, розповів про враження зі зйомок: "Цей день для мене про теплоту, тому що навкруги дуже тепла атмосфера і в прямому, і в переносному сенсі. Було навіть спекотно, особливо під час танцю (сміється). Колись у школі я ходив до вокальної групи, співав у хорі, ми багато виступали. І це все нагадало мені ті часи, дитинство. Мені дуже сподобалось!".

Зйомки концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених". Фото: Ольга Йовенко

"Територія Різдва. Дух Нескорених" вже стала знаковою подією в українському культурному просторі. Спільне виконання артистами та військовими — це не просто мистецтво, а народження нової єдності, нового образу України.

Колядки в такому звучанні — це вже не архаїка, а жива традиція, яка оновлюється, знаходить нові сенси та резонує з тим, чим живе нація сьогодні. Адже тема перемоги світла над темрявою — вічна, і саме зараз вона набуває особливої сили.

Зйомки концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених". Фото: Ольга Йовенко

