Концерт-мистерия "Территория Рождества. Дух Непокоренных" — когда ждать

Съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных". Фото: Валерия Мезенцева

Недавно один из павильонов легендарной киностудии Довженко превратился в рождественскую сказку. Здесь начались съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных" — уникального художественного проекта, где рядом с ведущими украинскими артистами спели те, кто сегодня защищает страну на фронте, парамедики, ветераны.

Съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных". Фото: Ольга Йовенко

"Территория Рождества. Дух Непокоренных" — детали съемок

"Территория Рождества. Дух Непокоренных" — авторский проект Анжелики Рудницкой — певицы, телеведущей, художницы и волонтера. В 2024 году был записан одноименный альбом из 12 треков — народных колядок и щедривок, а в этом году превратился в масштабное действо-мистерию, к которому команда привлекла новых участников, новые колядки и щедривки, краски и звучание.

Съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных". Фото: Ольга Йовенко

Съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных". Фото: Ольга Йовенко

Премьера состоится в Рождественский Сочельник, 24 декабря на YouTube-канале Анжелика Рудницкая.

"Для нас "Территория Рождества" — это новая добрая традиция, которую мы хотим беречь и развивать. Каждый год мы стремимся дарить зрителям что-то особенное, держать их внимание, удивлять и вдохновлять. В этом году зрителя ждет много сюрпризов. Но самое главное для нас — принести в каждую украинскую семью ощущение праздника, света и чуда, дать внутреннюю силу и напомнить: настоящие герои Украины рядом с нами. Это воины и медики, такие как защитник Азовстали Дмитрий Орест Казацкий или парамедик Юлия Куба Сидорова", — рассказала основательница и вдохновительница проекта Анжелика Рудницкая.

Анжелика Рудницкая во время съемок концерта "Территория Рождества. Дух Непокоренных". Фото: Валерия Мезенцева

Уникальность проекта в том, что известные украинские артисты исполнили народные колядки и щедривки вместе с военными и ветеранами. Их участие стало естественным и символическим шагом: голоса тех, кто защищает страну, сегодня олицетворяют несокрушимость, формируют новую эмоциональную и художественную глубину современной культуры.

Съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных". Фото: Николай Дичка

Виталий Кириченко, фронтмен группы "Нумер 482", действующий военный, отметил: "Быть на проекте "Территория Рождества. Дух Непокоренных" для меня важно. Потому что именно здесь и именно сейчас создается наша новая, старая и будущая культура, наш код идентичности, благодаря которому мы определяемся как украинцы. Мы прекрасно знаем, что культура сама себя не создаст. Мы должны это делать и нести нашу будущую украинскую культуру, для того, чтобы наши потомки и мы сами понимали, кто мы есть и куда мы идем".

Съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных" Фото: Ольга Йовенко

Дмитрий Орест Казацкий, защитник Азовстали, рассказал о впечатлениях со съемок: "Этот день для меня о теплоте, потому что вокруг очень теплая атмосфера и в прямом, и в переносном смысле. Было даже жарко, особенно во время танца (смеется). Когда-то в школе я ходил в вокальную группу, пел в хоре, мы много выступали. И это все напомнило мне те времена, детство. Мне очень понравилось!".

Съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных". Фото: Ольга Йовенко

"Территория Рождества. Дух Непокоренных" уже стала знаковым событием в украинском культурном пространстве. Совместное исполнение артистами и военными — это не просто искусство, а рождение нового единства, нового образа Украины.

Колядки в таком звучании — это уже не архаика, а живая традиция, которая обновляется, находит новые смыслы и резонирует с тем, чем живет нация сегодня. Ведь тема победы света над тьмой — вечная, и именно сейчас она приобретает особую силу.

Съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных". Фото: Ольга Йовенко

