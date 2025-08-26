Diana Gloster випустила трек В ХЛАМ у свій день народження

Diana Gloster. Фото: особисте

26 серпня українська співачка, авторка пісень та інфлюенсерка Diana Gloster презентує стильний трек, що отримав назву "В ХЛАМ". У свій День народження вона випускає динамічну композицію, яка розкриває тему токсичних стосунків, марних сподівань, де обіцянки залишаються словами, а емоції щоразу накривають з новою силою.

Ця пісня про кохання, яке замість радості приносить біль та розпач, і ти опиняєшся в підвішеному стані, де кожен день – це боротьба між залишитися чи піти.

Вона про моменти, коли розумієш, що тримаєшся за ілюзію і час відпустити, щоб дати місце чомусь новому. Ти на межі, але ще не готовий зробити той останній крок.

"Я знаю, як це – бути поруч з людиною і розуміти, що стосунки вже не мають майбутнього. Коли ти борешся, обманюєш себе ілюзіями, але нічого не змінюється. Я бачила подібні історії не раз і щиро хочу, щоб їх було менше. Трек написаний про емоції перед тим, як піти, про краплі надії, які розбиваються. Я впевнена, що він відгукнеться багатьом, адже такий стан знайомий кожному, хто переживав подібне", — розповіла Diana Gloster.

Стильний, танцювальний і водночас глибокий трек вже доступний на всіх музичних платформах. Слухайте "В ХЛАМ" зараз і діліться своїми емоціями.

Перший сольний концерт Diana Gloster відбудеться вже 27 серпня в Києві на даху ТЦ Gulliver.