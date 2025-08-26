Відео
Diana Gloster презентує новий трек у свій день народження

26 серпня 2025
Марина Кісаделі - Редактор
Diana Gloster випустила трек В ХЛАМ у свій день народження
Diana Gloster. Фото: особисте
Марина Кісаделі - Редактор

26 серпня українська співачка, авторка пісень та інфлюенсерка Diana Gloster презентує стильний трек, що отримав назву "В ХЛАМ". У свій День народження вона випускає динамічну композицію, яка розкриває тему токсичних стосунків, марних сподівань, де обіцянки залишаються словами, а емоції щоразу накривають з новою силою.

Ця пісня про кохання, яке замість радості приносить біль та розпач, і ти опиняєшся в підвішеному стані, де кожен день – це боротьба між залишитися чи піти.

діана глостер пісня в хлам
Diana Gloster. Фото: особисте

Вона про моменти, коли розумієш, що тримаєшся за ілюзію і час відпустити, щоб дати місце чомусь новому. Ти на межі, але ще не готовий зробити той останній крок.

"Я знаю, як це – бути поруч з людиною і розуміти, що стосунки вже не мають майбутнього. Коли ти борешся, обманюєш себе ілюзіями, але нічого не змінюється. Я бачила подібні історії не раз і щиро хочу, щоб їх було менше. Трек написаний про емоції перед тим, як піти, про краплі надії, які розбиваються. Я впевнена, що він відгукнеться багатьом, адже такий стан знайомий кожному, хто переживав подібне", — розповіла Diana Gloster.

діана глостер нова пісня
Diana Gloster. Фото: особисте

Стильний, танцювальний і водночас глибокий трек вже доступний на всіх музичних платформах. Слухайте "В ХЛАМ" зараз і діліться своїми емоціями.

Перший сольний концерт Diana Gloster відбудеться вже 27 серпня в Києві на даху ТЦ Gulliver.

концерт шоу-бізнес українські зірки співачка Діана Глостер
12:57 ЗСУ знову атакували Крим — що знищено цього разу

12:45 Фільми про "Термінатора" стали реальністю для України — Залужний

12:35 Зарплати вчителів зазнають змін — до чого готуватися з 1 вересня

12:32 Найкращі ноутбуки для навчання у 2025 році — 5 моделей

12:22 Стрілянина в центрі Рені на Одещині — які наслідки

Зеленський відповів, що заважає зустрітися з Путіним напряму - 80x80

Зеленський відповів, що заважає зустрітися з Путіним напряму

12:20 Студент без відстрочки — чи можуть мобілізувати

12:07 Diana Gloster презентує новий трек у свій день народження

12:06 Прикордонники зафіксували масові спроби втечі до Білорусі

12:03 Ткаченко анонсував зміни щодо розваг на воді у Києві

11:58 Міністр оборони Латвії відвідав Третій армійський корпус — фото

08:02 Новий дедлайн від Трампа та гарантії безпеки — ефір Ранок.LIVE

17:55 Німеччина гарантує допомогу Україні — ефір День.LIVE

13:12 Шокуюча заява Трампа та відповідь Лаврову — ефір День.LIVE

08:00 Гучна заява Трампа та важлива угода з Канадою — ефір Ранок.LIVE

20:00 Незалежність України та Євросоюз — Гетманцев в ефірі Новини.LIVE

