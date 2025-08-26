Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Diana Gloster презентует новый трек в свой день рождения arrow

Diana Gloster презентует новый трек в свой день рождения

26 августа 2025 12:07
Марина Кисадели - Редактор
Diana Gloster выпустила трек В ХЛАМ в свой день рождения
Diana Gloster. Фото: личное
Марина Кисадели - Редактор

26 августа украинская певица, автор песен и инфлюенсер Diana Gloster представляет стильный трек, получивший название "В ХЛАМ". В свой День рождения она выпускает динамичную композицию, которая раскрывает тему токсичных отношений, напрасных надежд, где обещания остаются словами, а эмоции каждый раз накрывают с новой силой.

Эта песня о любви, которая вместо радости приносит боль и отчаяние, и ты оказываешься в подвешенном состоянии, где каждый день — это борьба между остаться или уйти.

Реклама
Читайте также:
діана глостер пісня в хлам
Diana Gloster. Фото: личное

Она о моментах, когда понимаешь, что держишься за иллюзию и время отпустить, чтобы дать место чему-то новому. Ты на грани, но еще не готов сделать тот последний шаг.

"Я знаю, как это  быть рядом с человеком и понимать, что отношения уже не имеют будущего. Когда ты борешься, обманываешь себя иллюзиями, но ничего не меняется. Я видела подобные истории не раз и искренне хочу, чтобы их было меньше. Трек написан об эмоциях перед тем, как уйти, о каплях надежды, которые разбиваются. Я уверена, что он откликнется многим, ведь такое состояние знакомо каждому, кто переживал подобное", — рассказала Diana Gloster.

діана глостер нова пісня
Diana Gloster. Фото: личное

Стильный, танцевальный и одновременно глубокий трек уже доступен на всех музыкальных платформах. Слушайте "В ХЛАМ" сейчас и делитесь своими эмоциями.

Первый сольный концерт Diana Gloster состоится уже 27 августа в Киеве на крыше ТЦ Gulliver.

концерт шоу-бизнес украинские звезды певица Диана Глостер
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:35 Зарплаты учителей изменятся — к чему готовиться с 1 сентября

12:32 Лучшие ноутбуки для учебы в 2025 году — 5 моделей

12:22 Стрельба в центре Рени на Одесчине — какие последствия

12:20 Студент без отсрочки — могут ли мобилизовать

12:07 Diana Gloster презентует новый трек в свой день рождения

Зеленский ответил, что мешает встретиться с Путиным напрямую - 80x80

Зеленский ответил, что мешает встретиться с Путиным напрямую

12:06 Пограничники зафиксировали массовые попытки побега в Беларусь

12:03 Ткаченко анонсировал изменения по развлечениям на воде в Киеве

11:47 Главное, чтобы не мешал,— Кипер об отношениях с Трухановым

11:41 Как правильно выбрать зарядное устройство для смартфона Apple

11:25 Титаническая работа — Зеленский поблагодарил спасателей

12:35 Зарплаты учителей изменятся — к чему готовиться с 1 сентября

12:32 Лучшие ноутбуки для учебы в 2025 году — 5 моделей

12:22 Стрельба в центре Рени на Одесчине — какие последствия

12:20 Студент без отсрочки — могут ли мобилизовать

12:07 Diana Gloster презентует новый трек в свой день рождения

Зеленский ответил, что мешает встретиться с Путиным напрямую - 80x80

Зеленский ответил, что мешает встретиться с Путиным напрямую

12:06 Пограничники зафиксировали массовые попытки побега в Беларусь

12:03 Ткаченко анонсировал изменения по развлечениям на воде в Киеве

11:47 Главное, чтобы не мешал,— Кипер об отношениях с Трухановым

11:41 Как правильно выбрать зарядное устройство для смартфона Apple

11:25 Титаническая работа — Зеленский поблагодарил спасателей

06:33 Выезд для 24-летних украинцев — что думают об этом одесситы

25 августа

22:33 Украинская экономика во время войны — долги, инфляция и дефолт

24 августа

18:43 День Независимости с поля боя — борьба за страну идет ежедневно

16:38 Как одесситы отмечают День Независимости Украины — какие традиции

10:13 Поздравления с Днем Независимости от одесситов — какие пожелания

06:47 Свобода, культура и победа — независимость глазами одесситов

05:12 Олег Филимонов — независимость держит Украину во время войны

23 августа

06:33 День флага — что одесситы знают о государственном символе Украины

22 августа

21:33 Реформа ЖКХ — с чем столкнутся украинцы и какими будут тарифы

21 августа

19:47 Сколько стоит собрать ребенка в школу — цены на 7 км в Одессе

Text

08:02 Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

25 августа
Text

17:55 Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Text

13:12 Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Text

08:00 Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа
Text

20:00 Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:20Журналисты кричали Путину об убийствах украинцев — СМИ выгнали

21 августа 2025

01:30 Сырский сказал, как компенсировать нехватку мобилизованных в ВСУ

20 августа 2025

05:45 Бесплатные санатории для украинцев 60+ — кто получит путевку

19 августа 2025

05:44 Рядом с Зеленским заметили режиссера Чернова — что он делал в США

23 августа 2025

11:00 Украинцам согласовали важные выплаты — кто получит помощь

19 августа 2025

16:32 Почему правило "20-80" зарядки смартфона больше не актуально

12 августа 2025

19:10 В Украине ввели новые ограничения — что запрещено после 22:00

16 августа 2025

01:20 Как долго авто может ездить на одном комплекте шин

19 августа 2025

11:25 Коммунальные тарифы — цена за киловатт электричества в сентябре

13 августа 2025

07:15 Возвращение в Украину — за что штрафуют на границе в 2025 году

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации