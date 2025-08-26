Diana Gloster выпустила трек В ХЛАМ в свой день рождения

Diana Gloster. Фото: личное

26 августа украинская певица, автор песен и инфлюенсер Diana Gloster представляет стильный трек, получивший название "В ХЛАМ". В свой День рождения она выпускает динамичную композицию, которая раскрывает тему токсичных отношений, напрасных надежд, где обещания остаются словами, а эмоции каждый раз накрывают с новой силой.

Эта песня о любви, которая вместо радости приносит боль и отчаяние, и ты оказываешься в подвешенном состоянии, где каждый день — это борьба между остаться или уйти.

Она о моментах, когда понимаешь, что держишься за иллюзию и время отпустить, чтобы дать место чему-то новому. Ты на грани, но еще не готов сделать тот последний шаг.

"Я знаю, как это — быть рядом с человеком и понимать, что отношения уже не имеют будущего. Когда ты борешься, обманываешь себя иллюзиями, но ничего не меняется. Я видела подобные истории не раз и искренне хочу, чтобы их было меньше. Трек написан об эмоциях перед тем, как уйти, о каплях надежды, которые разбиваются. Я уверена, что он откликнется многим, ведь такое состояние знакомо каждому, кто переживал подобное", — рассказала Diana Gloster.

Стильный, танцевальный и одновременно глубокий трек уже доступен на всех музыкальных платформах. Слушайте "В ХЛАМ" сейчас и делитесь своими эмоциями.

Первый сольный концерт Diana Gloster состоится уже 27 августа в Киеве на крыше ТЦ Gulliver.