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Вони точно варті вашої уваги — три фільми, на які варто сходити в кіно цього тижня

23 вересня 2024 16:20
Микита Шевченко - Редактор
Що подивитися в кінотеатрі цього тижня 23-29 вересня — нові фільми
Джим Бродбент у головній ролі драми "Неймовірні пригоди Гарольда Фрая". Фото: скриншот з YouTube
Микита Шевченко - Редактор

Попри те, що сьогодні в Україні дуже важкі часи, люди продовжують жити і розважати себе якимось методами, зокрема, ходити до кінотеатрів. Ми пропонуємо вам три нові стрічки, на які точно варто сходити в кіно цього тижня.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найкращих фільмів поточного тижня.

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Найкращі фільми цього тижня

Да Вінчі (2024 рік)

Документальний фільм, створений на честь пам’яті загиблого українського захисника Дмитра Коцюбайла, описує життя талановитого хлопця, який вчився на художника, з позивним "Да Вінчі". Дмитро брав участь у Революції Гідності, а з початком війни пішов на передову, де у 2023 році в бою за Бахмут, на жаль, загинув.

У стрічці рідні, побратими Дмитра і навіть Валерій Залужний, який на той час був Головнокомандувачем ЗСУ, згадують, яким він був. Також у фільмі присутні й унікальні відеозаписи друзів, які раніше ніде не показувалися.

Погибший защитник Дмитрий Коцюбайло в фильме "Да Винчи"
Загиблий захисник Дмитро Коцюбайло у фільмі "Да Вінчі". Фото: скриншот з YouTube

Трансформери: Початок (2024 рік)

Американський науково-фантастичний фільм описує нові факти про давно знайомих персонажів, які є абсолютно протилежними. У новій частині всім відомих "Трансформерів" повернулися такі старі герої, як Аліта, Бамблбі та Старскрім.

Сценаристи стрічки працювали ще з 2015 року, а вихід нової частини анонсували у 2017 році. У 2020 році стало відомо про те, що у фільма змінився режисер, яким став Джош Кулі з премією "Оскар" за мультфільм "Історія іграшок-4".  

Фрагмент из фильма "Трансформеры: Начало"
Фрагмент з фільму "Трансформери: Початок". Фото: скриншот з YouTube

Неймовірні пригоди Гарольда Фрая (2023 рік)

Британська драма заснована на книзі Рейчел Джойс 2012 року, яка потрапила до лонглісту Букерівської премії. До речі, сама авторка книги отримала премію "Новий письменник року" Національної книжкової премії.

У сюжеті фільму — звичайна літня пара, у стосунках якої панує тиша, нудьга та суцільне роздратування. Одного разу чоловік отримує листа від подруги, яка перебуває на межі життя і смерті, і вирішує пройти майже одну тисячу кілометрів, щоб підтримати давню колегу.

Кадр из британской драмы "Невероятные приключения Гарольда Фрая"
Кадр з британської драми "Неймовірні пригоди Гарольда Фрая". Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, які відомі трилери мають найвищі рейтинги серед глядачів. 

Раніше ми розповідали про те, які фільми, засновані на книжках, описують історію справжнього кохання. 

Також ми повідомляли про те, які фільми про пригоди вважаються найкращими. 

кіно фільм кінотеатри драма

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