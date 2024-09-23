Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Они точно стоят вашего внимания — три фильма, на которые стоит сходить в кино на этой неделе arrow

Они точно стоят вашего внимания — три фильма, на которые стоит сходить в кино на этой неделе

23 сентября 2024 16:20
Никита Шевченко - Редактор
Что посмотреть в кинотеатре на этой неделе 23-29 сентября — новые фильмы
Джим Бродбент в главной роли драмы "Невероятные приключения Гарольда Фрая". Фото: скриншот с YouTube
Никита Шевченко - Редактор

Несмотря на то, что сегодня в Украине очень тяжелые времена, люди продолжают жить и развлекать себя какими-то методами, в частности ходить в кинотеатры. Мы предлагаем вам три новых фильма, на которые точно стоит сходить в кино на этой неделе.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших фильмов на текущей неделе.

Читайте также:

Самые лучшие фильмы этой недели

Да Винчи (2024 год)

Документальный фильм, созданный в честь памяти погибшего украинского защитника Дмитрия Коцюбайла, описывает жизнь талантливого парня, который учился на художника, с позывным "Да Винчи". Дмитрий участвовал в Революции Достоинства, а с началом войны пошел на передовую, где в 2023 году в бою за Бахмут, к сожалению, погиб.

В ленте родные, собратья Дмитрия и даже Валерий Залужный, который в то время был Главнокомандующим ВСУ, вспоминают, каким он был. Также в фильме присутствуют и уникальные видеозаписи друзей, которые раньше нигде не показывались.

Погибший защитник Дмитрий Коцюбайло в фильме "Да Винчи"
Погибший защитник Дмитрий Коцюбайло в фильме "Да Винчи". Фото: скриншот с YouTube

Трансформеры: Начало (2024 год)

Американский научно-фантастический фильм описывает новые факты о давно знакомых персонажах, которые являются абсолютно противоположными. В новой части всем известных "Трансформеров" вернулись такие старые герои, как Алита, Бамблби и Старскрим.

Сценаристы фильма работали еще с 2015 года, а выход новой части анонсировали в 2017 году. В 2020 году стало известно о том, что у фильма сменился режиссер, которым стал Джош Кули с премией "Оскар" за мультфильм "История игрушек-4".

Фрагмент из фильма "Трансформеры: Начало"
Фрагмент из фильма "Трансформеры: Начало". Фото: скриншот с YouTube

Невероятные приключения Гарольда Фрая (2023 год)

Британская драма основана на книге Рэйчел Джойс 2012 года, попавшей в лонглист Букеровской премии. Кстати, сама автор книги получила премию "Новый писатель года" Национальной книжной премии.

В сюжете фильма обычная пожилая пара, в отношениях которой царит тишина, скука и сплошное раздражение. Однажды мужчина получает письмо от подруги, которая находится на грани жизни и смерти, и решает пройти почти тысячу километров, чтобы поддержать давнюю коллегу.

Кадр из британской драмы "Невероятные приключения Гарольда Фрая"
Кадр из британской драмы "Невероятные приключения Гарольда Фрая". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, какие известные триллеры имеют самые высокие рейтинги среди зрителей.

Раньше мы рассказывали о том, какие фильмы, основанные на книгах, описывают историю настоящей любви.

Также мы сообщали о том, какие фильмы о приключениях считаются самыми лучшими.

кино фильм кинотеатры драма

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:34 Штрафы за необновление данных — могут ли наказать человека с отсрочкой

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

17:30 Telegram будет сотрудничать с правоохранительными органами — Дуров сообщил детали

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

17:22 В Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды в Украине на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

17:17 В Укрзалізниці объяснили, почему военный в поезде Одесса — Ковель спал в тамбуре

17:06 В пару к Довбику у владельца Ромы появится другой звездный футболист из Черкасс

17:00 Жара становится опасной — синоптики рассказали об угрозе для Киева и области

16:57 В Украине приостановили мобилизацию определенной категории мужчин, — Гончаренко

16:55 Во Львове открыли уникальную выставку под открытым небом в честь Соломии Крушельницкой

17:34 Штрафы за необновление данных — могут ли наказать человека с отсрочкой

17:30 Telegram будет сотрудничать с правоохранительными органами — Дуров сообщил детали

17:22 В Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды в Украине на завтра

17:17 В Укрзалізниці объяснили, почему военный в поезде Одесса — Ковель спал в тамбуре

17:06 В пару к Довбику у владельца Ромы появится другой звездный футболист из Черкасс

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

17:00 Жара становится опасной — синоптики рассказали об угрозе для Киева и области

16:57 В Украине приостановили мобилизацию определенной категории мужчин, — Гончаренко

16:55 Во Львове открыли уникальную выставку под открытым небом в честь Соломии Крушельницкой

16:45 Синоптик Наталья Диденко сообщила, какой будет погода завтра, и предупредила об угрозе

16:37 Дело на 82 млн грн — в Одессе будут судить чиновника миграционной службы

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Text

13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Text

11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

Text

11:05 Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

Text

08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке