Что посмотреть в кинотеатре на этой неделе 23-29 сентября — новые фильмы

Джим Бродбент в главной роли драмы "Невероятные приключения Гарольда Фрая". Фото: скриншот с YouTube

Несмотря на то, что сегодня в Украине очень тяжелые времена, люди продолжают жить и развлекать себя какими-то методами, в частности ходить в кинотеатры. Мы предлагаем вам три новых фильма, на которые точно стоит сходить в кино на этой неделе.

Новини.LIVE делится подборкой самых лучших фильмов на текущей неделе.

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Да Винчи (2024 год)

Документальный фильм, созданный в честь памяти погибшего украинского защитника Дмитрия Коцюбайла, описывает жизнь талантливого парня, который учился на художника, с позывным "Да Винчи". Дмитрий участвовал в Революции Достоинства, а с началом войны пошел на передовую, где в 2023 году в бою за Бахмут, к сожалению, погиб.

В ленте родные, собратья Дмитрия и даже Валерий Залужный, который в то время был Главнокомандующим ВСУ, вспоминают, каким он был. Также в фильме присутствуют и уникальные видеозаписи друзей, которые раньше нигде не показывались.

Погибший защитник Дмитрий Коцюбайло в фильме "Да Винчи". Фото: скриншот с YouTube

Трансформеры: Начало (2024 год)

Американский научно-фантастический фильм описывает новые факты о давно знакомых персонажах, которые являются абсолютно противоположными. В новой части всем известных "Трансформеров" вернулись такие старые герои, как Алита, Бамблби и Старскрим.

Сценаристы фильма работали еще с 2015 года, а выход новой части анонсировали в 2017 году. В 2020 году стало известно о том, что у фильма сменился режиссер, которым стал Джош Кули с премией "Оскар" за мультфильм "История игрушек-4".

Фрагмент из фильма "Трансформеры: Начало". Фото: скриншот с YouTube

Невероятные приключения Гарольда Фрая (2023 год)

Британская драма основана на книге Рэйчел Джойс 2012 года, попавшей в лонглист Букеровской премии. Кстати, сама автор книги получила премию "Новый писатель года" Национальной книжной премии.

В сюжете фильма обычная пожилая пара, в отношениях которой царит тишина, скука и сплошное раздражение. Однажды мужчина получает письмо от подруги, которая находится на грани жизни и смерти, и решает пройти почти тысячу километров, чтобы поддержать давнюю коллегу.

Кадр из британской драмы "Невероятные приключения Гарольда Фрая". Фото: скриншот с YouTube

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